La guerra con Hamás casi destruyó sus negocios. Préstamos los salvaron

Sarit Tabib Milman, consultora organizacional para el sector no lucrativo y público, tenía previsto iniciar cuatro proyectos antes del comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. También tenía acuerdos de retención en curso con dos organizaciones. Pero el 7 de octubre todo cambió.

"Después del 7 de octubre me encontré prácticamente sin nada", dijo Milman. "La magnitud de todo era abrumadora".

Agregó: "Mi negocio había estado creciendo durante años, y de repente, todo parecía haber desaparecido".

Dado que trabaja con municipios y oficinas gubernamentales, Milman sabía que su negocio, llamado Konnected, "estaría estancado durante meses" debido a la guerra. Sin embargo, decidió que "en lugar de sentirme estresada, pediría ayuda".

De hecho, la ayuda llegó de SparkIL, una plataforma de préstamos entre particulares que permite a personas de todo el mundo judío apoyar el pequeño negocio de su elección en Israel. En diciembre, SparkIL anunció el lanzamiento de un Fondo de Préstamos de Emergencia de 10 millones de NIS (USD $2.8 millones) que proporciona hasta 100,000 NIS (USD $28,000) de asistencia por negocio a pequeñas empresas afectadas por la guerra.

Sarit Tabib Milman (credit: Courtesy)

Milman dijo que el préstamo de emergencia le permitió seguir pagando las facturas y "también me dio tiempo para pensar en los próximos pasos, cómo puedo promocionarme y determinar formas de revitalizar el negocio cuando regrese".

Cultivando la unidad entre Israel y la Diáspora

SparkIL y su Fondo de Préstamos de Emergencia también fomentan relaciones significativas entre los prestamistas de la Diáspora y los pequeños empresarios a los que están apoyando en Israel en un momento en que es más importante que nunca.

"En todo el mundo, en momentos como este, es común que los partidarios típicos de Israel se pregunten: '¿Cómo puedo ayudar?'. SparkIL siempre ha ofrecido una oportunidad única en ese sentido, y hoy eso resuena con más fuerza que nunca", dijo Na'ama Ore, CEO de SparkIL. "Con los propietarios de pequeñas empresas sufriendo, estos préstamos transforman el dolor y el sufrimiento de los israelíes en esperanza".

La participación de la comunidad judía mundial en el financiamiento de los préstamos de SparkIL cultiva un sentido de unidad que no pasa desapercibido para Milman.

"Todos somos un solo alma viviente", dijo Milman sobre el pueblo judío. "Estamos unidos. Y la sensación de que no estamos solos, que alguien más se preocupa, es tan importante. La situación es tan difícil ahora, así que necesitamos mantener la unidad de nuestro pueblo y aferrarnos a ella firmemente. Es tan hermoso. Cada persona tiene un lugar cálido en mi corazón".

Ese mensaje resonó especialmente con Ana Mazaresky, propietaria de un negocio y fundadora y CEO de pitchUP Startup Fundraising. Mazaresky, quien hizo aliyá desde Rusia hace 31 años cuando era niña, está agradecida de que su préstamo haya sido posible gracias a las contribuciones de judíos de todo el mundo.

"El hecho de que el pueblo judío en todo el mundo se preocupe por nosotros en Israel muestra que estamos todos juntos en esto. Todos somos parte de la experiencia israelí aquí, incluso si no tienes familia en el norte o en el sur. Todos estamos conectados aquí, y es realmente increíble que los judíos de todo el mundo quieran apoyar eso", dijo.

Mazaresky, quien se especializa en asesorar a startups durante la fase de recaudación de fondos para comenzar su empresa, consideró pedir un préstamo incluso antes de que comenzara la guerra, ya que quería expandir su negocio. Sin embargo, una vez que estalló la guerra, vio una disminución significativa en el trabajo. En lugar de entrar en pánico, decidió seguir adelante con sus planes de pedir un préstamo y recurrió a la empresa de préstamos sociales Ogen, que la puso en contacto con SparkIL.

Gracias al dinero que recibió, pudo pasar los primeros dos meses de la guerra cuidando de su familia sin preocuparse por el próximo sueldo.

"Terminé no necesitando dinero para expandirme, sino para vivir. Uno de mis clientes me dejó. Durante un mes y medio, no pude hacer marketing ni escribir, porque estaba tan emocionalmente devastada. Así que en cambio, me sumergí en mis hijos y mi familia. Fui una mamá a tiempo completo, enfocada en ellos para mantenerme cuerda", dijo ella.

Ecos de la crisis de COVID-19

Para Sarah Amsallem, una entrenadora de salud con sede en Tel Aviv que emigró de Francia, la guerra evocó recuerdos del clima para las pequeñas empresas durante las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19. En ese momento, Amsallem detuvo su trabajo como entrenadora personal y se enfocó exclusivamente en la parte de nutrición de su negocio, lo que hizo que perdiera una parte importante de sus clientes.

Esta vez, recibir un préstamo de guerra de SparkIL ayudó a Amsallem a mantenerse enfocada no solo en el presente, sino también en el futuro de su negocio.

"He trabajado duro para desarrollar mi negocio y quiero que crezca", dijo. "Ahora tengo fondos para impulsar los esfuerzos de comunicación y comprar nuevo equipo".

COVID-19 enseñó a Milman que el gobierno de Israel por sí solo no tiene la capacidad de proporcionar toda la ayuda que las pequeñas empresas requieren durante una crisis económica.

"Muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos durante COVID, y ahora muchos de nosotros tenemos que hacerlo de nuevo", dijo. "Realmente no tenemos una red de seguridad".

Hoy en día, las pequeñas empresas de Israel están experimentando una grave escasez de personal, dado que 360,000 reservistas han sido llamados por las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras que muchos negocios en industrias como el turismo han cerrado o se han dedicado a atender las necesidades de los evacuados. Con el gobierno de Israel ofreciendo una subvención insuficiente para las pequeñas empresas afectadas por la guerra, el Fondo de Préstamos de Emergencia de SparkIL está aumentando sustancialmente la ayuda disponible para esos negocios en este momento.

"Nuestro objetivo es proporcionar asistencia inmediata a las víctimas de la guerra y de la crisis económica, especialmente a través de un proceso rápido y sin problemas con una burocracia mínima", dijo Sagi Balasha, CEO de The Ogen Group, uno de los socios fundadores de SparkIL junto con The Jewish Agency for Israel.

El camino por delante

A largo plazo, el costo económico de la guerra podría ser severo. Las estimaciones del Banco de Israel pronostican que la guerra costará aproximadamente 53 mil millones de dólares a Israel entre ahora y 2025, mientras que JPMorgan Chase & Co. predice que el producto interno bruto de Israel se reducirá un 11% en este trimestre de forma anualizada.

Sin embargo, los propietarios de pequeñas empresas, como Milman, se mantienen cautelosamente optimistas.

"Estoy muy agradecida de que la gente todavía me esté buscando y quiera mis servicios, pero es difícil", dijo.

Mientras tanto, a medida que los israelíes continúan enfrentando los desafíos económicos durante la guerra, el Fondo de Préstamos de Emergencia de SparkIL está listo para canalizar el poder de la unidad judía con el propósito de brindar una ayuda vital a las empresas de todo el país que se ven afectadas por la guerra.

"SparkIL ayuda a poner en acción la responsabilidad mutua que tiene el pueblo judío entre sí", dijo Amira Ahronoviz, CEO y directora general de la Agencia Judía para Israel. "Los préstamos otorgados por SparkIL ayudarán a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro en Israel a sobrevivir este período desafiante y permitirán a los seguidores de todo el mundo conectarse con Israel de una manera significativa y poderosa".