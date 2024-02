Creíamos haber vencido a la historia judía. Nos equivocamos - opinión

Danielle es la más joven de nuestro círculo de amigos íntimos, pero a menudo es la más perspicaz.

Nuestro grupo estaba hablando el otro día (como lo hacemos todos los días desde aquel Shabat Negro) sobre los eventos del 7 de octubre, y ella resumió perfectamente el sentimiento atónito del que todos estamos recuperándonos cuando comentó que el problema era: "Todos pensamos que vencimos la historia judía." Con esas siete palabras, ella encapsuló todo el shock y trauma que ha impregnado cada día despiertos y cada noche sin dormir.

Ella expresó el constante agujero que sentimos en nuestros estómagos, que nos ha hecho darnos cuenta de que más que cualquier otra cosa en este mundo, somos judíos.

Nunca vencimos la historia judía

No soy mesianista, y aunque nunca lo expresé exactamente como Danielle, yo también creía que con el Estado de Israel y todos sus éxitos, "lo logramos"; que "vencimos la historia judía". Lo sentíamos sin siquiera pensarlo. Este triunfalismo está impregnado en cada aspecto de nuestra cultura. Desde la música que hacemos, las danzas que realizamos, la literatura que leemos y escribimos, e incluso la Torá que estudiamos. Se encarna en el uso de la menorá rodeada de dos ramas de olivo como el símbolo elegido del estado. Simplemente "era".

No hay diferencia entre nosotros y los peces, que son ignorantes del hecho de que están rodeados de agua. La redención había comenzado, y aunque aún faltaban décadas hasta la redención final, estábamos en movimiento hacia la casa del mañana, excepto que esa casa ya se había convertido en nuestro hogar.

Personas observan el espectáculo aéreo militar que forma parte de las celebraciones del 75º Día de la Independencia de Israel, desde el Parque Sacher de Jerusalém. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Siempre había mirado con desconfianza a los asimilacionistas por pensar que al optar por salir del pueblo judío podrían vencer la historia judía. Pero parece que yo también era culpable; mi abrazo al judaísmo y al sionismo también era una forma de vencer la historia judía. Al vencer la historia judía, no quiero decir que creíamos que habíamos escapado de ella, sino que habíamos ganado el juego. Advertisement

Creíamos que éramos la generación que superó las vicisitudes y salió victoriosa. Que éramos la culminación del legado de Abraham y que, después de 4,000 años y el Holocausto justo detrás de nosotros, realmente creíamos que finalmente habíamos ganado. El éxito de la Nación Start-Up, la riqueza pura que disfruta Israel y la Cúpula de Hierro junto con otras victorias militares de Israel hicieron que el mundo se diera cuenta de que Israel está aquí para quedarse, y ese logro sentó las bases para los Acuerdos de Abraham.

Éramos la generación que cobraría las promesas hechas en todos esos pactos bíblicos. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo de paz real con la Casa de Saud, pero esa masacre medieval perpetrada por Hamás, junto con la igualmente medieval acusación de libelo de sangre de genocidio, nos hizo retroceder a la Edad Media.

Cada Hagadá de Pesaj (pascua judía) incluye un pequeño párrafo que nos advierte sobre esto mismo. Lo recitamos e incluso lo celebramos levantando una copa de vino, pero comienza con una interesante expresión: vahi she'amda ("eso es lo que se mantuvo"). Para nuestros antepasados y para nosotros, no solo un enemigo se levantaba para destruirnos, sino que en cada generación se levantan para destruirnos, y el Santo Bendito Sea Él nos salva de sus manos.

Siempre pensé que este era un mensaje no sutil para nuestros invitados no religiosos que se unían a nosotros en la Seder, recordándoles que no pueden escapar de su identidad judía. Ahora me doy cuenta de que el público al que iba dirigido también incluía a mí.

Los rabinos han dedicado mucho tiempo y tinta tratando de identificar el "vahi", el "eso es". La mayoría lo identifica como la Torá o Dios, pero ahora me doy cuenta de que es el propio principio mismo. Lo que ha permanecido para nosotros en cada generación es el hecho de que surge un enemigo que intenta destruirnos.

Han pasado 80 años desde el Holocausto, y todavía quedan más de 245,000 sobrevivientes en más de 90 países. Si ese número te sorprende, como me sorprendió a mí, solo demuestra que el Holocausto aún no ha terminado realmente.

Entonces, ¿qué es Israel? Ver a Israel solo como un refugio seguro es como ver el Diamante de la Esperanza como un pisapapeles. Seguro, cumplirá su función, pero subestimas completamente su verdadero valor. Pensar que el regreso de los judíos a su tierra ancestral producirá algo menos que una sacudida metafísica espectacular en la estructura del universo significa que todavía no comprendes quiénes somos. Esperar que Isaías, Jeremías y Ezequiel permanezcan en silencio después de resucitar su idioma es una simple negación de la profecía.

Todos los días dudo de Dios. A veces solo por unos segundos, a veces por unos minutos. Pero lo que nunca he dudado ni por un momento es mi creencia en el pueblo judío.

Am hanetzaj lo m'fajed m'derej aruka. "El pueblo eterno no teme un viaje largo".

Nuestro error al pensar que hemos vencido la historia judía es en realidad un eco del pecado de la idolatría.

En lugar de darle una forma o imagen a Dios, le dimos una forma a la historia judía, o al menos hicimos que el plan de Dios "se ajustara" a nuestras nociones humanas tridimensionales de tiempo y espacio. Pensamos que era un juego de Serpientes y Escaleras, subidas y bajadas hacia un destino mesiánico eventual en lugar de un juego de ajedrez cuatridimensional.

Deuteronomio 29 nos dice que un día la destrucción total visitará la tierra y concluye esa advertencia con las siguientes palabras: "Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley." En otras palabras, incluso después de la pérdida, Dios tiene sus razones, y nuestro trabajo es continuar la misión.

Lo que queda ahora es que nos mantengamos humildes ante el hecho de que realmente no sabemos cómo funciona todo esto, pero el pacto hecho con nosotros aún se mantiene. Para mí, el particularismo y el excepcionalismo judío son los pilares gemelos de mi propia creencia en todo esto.

Estoy aquí. Mi esposa e hijos están aquí. Hemos comprometido nuestra riqueza y nosotros mismos con el proyecto sionista y aún tenemos plena fe en él, aunque humildemente. La misión que les doy a mis hijos es triple: "El pueblo de Israel en la Tierra de Israel según la Torá de Israel". Permaneceremos aquí hasta que las esposas y las cadenas nos arranquen. E incluso entonces, susurraremos a nuestra progenie ese mismo llamado hasta que Dios nos dé otra oportunidad de volver aquí e intentarlo de nuevo.

No tenemos ninguna promesa de que este hermoso "tercer templo" que hemos construido aquí sea la redención final. Solo sabemos que Eretz Yisrael es el destino final. Y si no logramos el aterrizaje esta vez, eventualmente volveremos de nuevo.

Hasta entonces, te invito a unirte a nosotros para trabajar lo más duro posible para hacer de este el último destino en el largo camino. Si te unes, no puedo prometerte que será fácil, pero te juro que valdrá la pena. Y si no vienes y quieres continuar viviendo en la diáspora, ¡bueno, entonces será más trabajo para el resto de nosotros!

El escritor tiene un doctorado en filosofía judía y enseña en yeshivot y midrashot después de la escuela secundaria en Jerusalém.