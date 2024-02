Mientras el Instituto Columbia de Política Global y el Instituto Georgetown para Mujeres, Paz y Seguridad llevaban a cabo un evento sobre el aumento de la violencia de género como armas de guerra y tácticas de terrorismo, los manifestantes interrumpieron a los oradores, incluyendo a miembros de la Escuela de Trabajo Social de Columbia, el viernes.

Los manifestantes marcharon afuera y comenzaron a gritar tan pronto como comenzó la conferencia. El evento de protesta fue publicado en Instagram con el título "Sin plataforma para los propagandistas globales de Israel de IGP". La invitación decía: "CUAD llama a los partidarios de la liberación palestina a unirse a nosotros para protestar contra un evento de propaganda de alta visibilidad, 'Prevención y abordaje de la violencia sexual relacionada con el conflicto', organizado por el Instituto de Política Global (IGP). Los oradores incluyen a Hilary Clinton, el exespía de las FDI Yarhi Milo, la embajadora de la ONU Thomas-Greenfield, el periodista del New York Times Jeffrey Gettleman y Sheryl 'Lean In' Sandberg. El IGP tiene un historial de negación del genocidio en Palestina y de borrar la violencia sexual de las FDI contra los palestinos".

Cuando Hillary Clinton comenzó a hablar, un hombre gritó: "¡Hillary Rodham Clinton, eres una criminal de guerra! La gente de Libia, la gente de Irak, la gente de Siria, la gente de Yemen, la gente de Palestina, así como la gente de Estados Unidos, nunca te perdonarán. ¡Y arderás en el infierno! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre!" Fue escoltado fuera del edificio por seguridad.

