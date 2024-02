Realidad económica surrealista de Israel durante la guerra - opinión

Hay un sentimiento predominante de que nuestra realidad sigue volviéndose cada vez más surrealista, inesperada o extraña de maneras que normalmente no esperaríamos.

Por ejemplo, el reciente anuncio de Moody's, una de las tres principales agencias internacionales calificadoras de crédito, de que había decidido reducir la calificación crediticia de Israel de A1 a A2 por primera vez. La justificación de la agencia es que la guerra prolongada de Israel contra Hamas se convertirá en una carga económica y política significativa a largo plazo para el país, no menos importante por la forma en que el gobierno actual está gestionando la situación.

Moody's concluyó a partir de esta evaluación que "el conflicto militar continuo con Hamas, sus consecuencias y sus amplias repercusiones aumentan materialmente el riesgo político para Israel y debilitan sus instituciones ejecutivas y legislativas y su solidez fiscal, en un futuro previsible".

Moody's también debe ser consciente de que el compromiso financiero y diplomático estadounidense con Israel no parece tan sólido hoy como lo fue durante los primeros tres meses de la guerra de Israel contra Hamás. El hecho de que hace varias semanas el primer ministro Benjamin Netanyahu hablara sobre la necesidad de que Israel establezca su autosuficiencia en la fabricación de municiones indica que él también es consciente de los riesgos en este campo.

Un anuncio surrealista

El anuncio de Moody's es visto tanto por Netanyahu como por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich como políticamente motivado y surrealista, ya que ambos siguen hablando de la fortaleza básica de la economía israelí, a pesar de algunos contratiempos económicos actuales. Consideran que estos son temporales y también mencionan el presupuesto actualizado para 2024, que, en su opinión, aborda seriamente el tema de la nueva realidad económica de Israel. EL MINISTRO DE FINANZAS, Bezalel Smotrich, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén el 9 de agosto de 2023. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

No tengo conocimiento de ninguna encuesta reciente que haya intentado determinar qué porcentaje de la población judía israelí acepta las persistentes afirmaciones de Netanyahu y Smotrich de que la economía israelí es fuerte, estable y resistente a una reducción en la calificación crediticia de Israel.

Cualquier persona que haya aceptado persistentemente sus garantías considera la situación actual que nos ocurrió el pasado viernes, que bien podría ser seguida por las otras dos instituciones de calificación crediticia (S&P Global Ratings y Fitch Ratings), como un desarrollo surrealista. La realidad surrealista fue que las instituciones de crédito internacionales aceptaron las garantías de nuestros líderes durante cuatro meses. El movimiento actual de Moody's es un retorno a la realidad. Advertisement

Otra realidad surrealista se refiere al paradero y las acciones tomadas por el líder de Hamas, Yahya Sinwar. Durante cuatro meses, se nos hizo creer que Sinwar se estaba escondiendo en búnkeres subterráneos, rodeado de rehenes israelíes, pero al mismo tiempo estaba dirigiendo efectivamente las batallas de Hamas y tomando decisiones en su nombre.

En las negociaciones para un acuerdo para liberar a los 136 rehenes restantes en manos de Hamas, se pensaba que Sinwar aún se movía en lugares subterráneos y tomaba decisiones con posturas extremas.

Ahora nos dicen, por parte de fuerzas de seguridad anónimas, que Sinwar ha estado incomunicado desde finales de enero, ya sea como táctica para evitar su captura o como una auténtica ruptura de las comunicaciones.

De cualquier manera, ¿quién está "negociando" y tomando decisiones en nombre de Hamas? ¿Sinwar o los líderes de Hamas que viven en lujo en Qatar?

Otra realidad surrealista es la negativa de Israel a abordar la pregunta de quién dirigirá la vida de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza después de que termine la guerra (asumiendo que permanecerán en el área). De hecho, ¿quién es responsable de dirigir la vida de la población civil allí hoy en día?

Israel se queja de que cada vez que retira sus fuerzas de un área en la Franja de Gaza (especialmente en el norte), Hamas aparece para distribuir parte de la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza desde Egipto e Israel.

También llevan a cabo actividades pseudo-policiales y diversos servicios. Israel (principalmente Netanyahu) solo sigue afirmando quién no debe o no dirigirá los asuntos civiles en la Franja de Gaza, ya sea ahora o en el futuro: no Hamas (aunque aún está presente de alguna manera), no la Autoridad Palestina, no UNRWA y no Israel, que insiste solo en preservar una presencia militar efectiva en la Franja de Gaza una vez que termine la guerra.

Otro elemento de nuestra surreal realidad es el hecho de que desde el inicio de la guerra, alrededor de 250,000 israelíes (incluyendo 50,000 niños pequeños y escolares) han sido evacuados por el gobierno a hoteles en diversas partes del país.

Algunos se han mudado por su propia voluntad desde asentamientos en el norte y en la zona fronteriza de Gaza debido a la situación de seguridad continua. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, alrededor de 350,000 israelíes han sido convocados o se han ofrecido como voluntarios para un servicio militar de reserva prolongado.

Algunos de los desplazados han regresado a sus hogares, o han encontrado alojamiento temporal lejos de sus residencias permanentes.

La mayoría de los reservistas han sido liberados (al menos temporalmente, hasta ser convocados nuevamente) después de servir en la Franja de Gaza y en el norte durante tres o cuatro meses. Pero al menos 600,000 personas (alrededor del 6% de la población total) han tenido sus vidas diarias seriamente interrumpidas. Los negocios están en graves dificultades financieras y se han perdido empleos.

Además, algunos de estos desplazados internos también han experimentado tragedias personales horrendas que involucran asesinatos y secuestros de familiares y amigos por parte de terroristas de Hamas. Miles de reservistas están experimentando síntomas de estrés postraumático en un momento en que hay escasez de trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales para ayudarles a sobrellevarlo. Otra realidad surrealista.

La última realidad surrealista se refiere a cómo el gobierno está enfrentando algunos de los problemas agudos actuales del país, como la falta de personal en las FDI. Las FDI están tratando de enfrentar este problema prolongando el período de servicio de aquellos que cumplen con el servicio militar obligatorio y el deber de reserva.

¿Y quiénes quedan excluidos de todo este enredo? Los jaredíes, la mayoría de los cuales nunca han servido en el ejército y, según las nuevas reglas y regulaciones, tampoco lo harán en el futuro.

Sin embargo, cuando surgió la pregunta en el pleno de la Knesset sobre por qué aquellos en programas de entrenamiento pre-militar, tanto seculares como religiosos nacionales, deberían ser llamados antes para el servicio militar, el ministro de Defensa Yoav Gallant hizo que Meir Porush, ministro de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio (United Torah Judaism), respondiera en nombre del Ministerio de Defensa.

La explicación de Porush sonaba como la epitome de la hipocresía y audacia, viniendo de un ministro haredi - considerando que ni él, ni sus hijos, ni sus nietos han servido en el ejército ni por un solo día.

¿Qué demonios estaba pensando Gallant y cuándo, si acaso, volveremos a días más sensatos y menos surrealistas?

La escritora trabajó en el Knesset durante muchos años como investigadora, y ha publicado extensamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre la actualidad y la política israelí. Su libro más reciente, Miembros del Knesset de Israel - Un Estudio Comparativo de un Trabajo Indefinido, fue publicado por Routledge.