Instagram elimina cuentas del grupo propalestino "Within Our Lifetime"

Within Our Lifetime, posiblemente el grupo de activistas pro-palestinos más visible en la ciudad de Nueva York, anunció el viernes que Instagram había desactivado permanentemente sus cuentas, privándolos de una plataforma importante para organizar protestas.

"La cuenta principal de Within Our Lifetime y una página de respaldo, cada una de las cuales tenía decenas de miles de seguidores, parecían estar inactivas, al igual que dos páginas pertenecientes a la fundadora Nerdeen Kiswani. Within Our Lifetime compartió una captura de pantalla en X, anteriormente conocido como Twitter, diciendo que las cuentas habían sido desactivadas debido a violaciones de las pautas de la comunidad.

Una página de Facebook perteneciente al grupo, que no ha estado activa durante meses, aún está en línea.

Un portavoz de Meta, propietario de Instagram y WhatsApp, informó al New York Jewish Week que las cuentas habían sido eliminadas debido a que violaron las pautas de la plataforma, incluida su política sobre "Organizaciones e Individuos Peligrosos".

Poco después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, el gigante tecnológico aclaró que no permitía "contenido que contenga elogios a Hamás, que Meta ha designado como una Organización Peligrosa", designación que precedió al ataque.

Palestinos se hacen con el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2023. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

En los últimos meses, Within Our Lifetime y Kiswani utilizaron Instagram para respaldar el ataque del 7 de octubre como "cualquier medio necesario" para lograr la liberación de Palestina y expresar apoyo a Hamás. También han instado a sus seguidores a atacar instituciones judías y vinculadas a Israel en la ciudad de Nueva York. La publicación del grupo en X culpó la suspensión a "fuerzas sionistas".

"A medida que las fuerzas sionistas continúan reprimiendo a Palestina en línea y en las calles, @instagram ha eliminado permanentemente las cuentas principales y de respaldo tanto de WOL como de la presidenta de WOL @NerdeenKiswani, sin opción de apelación o solicitud de revisión para restaurarlas", decía la publicación. "Pero cuanto más intenten silenciarnos, más fuertes seremos".

La suspensión ocurrió el mismo día en que Meta cerró las cuentas de Instagram y Facebook del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, "por violar repetidamente nuestra política sobre Organizaciones e Individuos Peligrosos". Khamenei también elogió a Hamás y el ataque del 7 de octubre. Según The Washington Post, Meta también está considerando cómo regular el término "sionista".

Un portavoz de Meta le dijo al New York Jewish Week que la eliminación de las cuentas de Within Our Lifetime no estaba relacionada con las recientes discusiones sobre cambios de política.

Las cuentas se usaban para organizar masivas protestas pro-palestinas

Desde el 7 de octubre, Within Our Lifetime había utilizado Instagram como plataforma para organizar sus frecuentes protestas callejeras pro-palestinas en toda la ciudad, anuncios que fueron ampliamente compartidos en las páginas de otros grupos activistas y organizaciones estudiantiles de Instagram.

Las protestas a menudo han bloqueado el tráfico, se han congregado en los centros de transporte y eventos festivos, y han atacado a las instituciones cívicas por supuestos vínculos con Israel, incluido el hospital de cáncer Memorial Sloan Kettering. Las manifestaciones del grupo suelen incluir pancartas que dicen "Por cualquier medio necesario" y cánticos de "Globalizar la intifada", además de llamamientos a la destrucción de Israel y al ataque a los sionistas.

Los delitos antisemitas han aumentado en la ciudad de Nueva York desde el estallido de la guerra, con al menos 193 incidentes antisemitas reportados a la policía desde principios de octubre.

Los grupos nacionales pro-palestinos arremetieron contra Meta por eliminar las cuentas de Within Our Lifetime, incluyendo a National Students for Justice in Palestine and Palestinian Youth Movement.

"Esta censura flagrante es una clara respuesta a las movilizaciones incesantes de WOL", publicó National SJP en X. "Estamos aquí para repetir lo que estas corporaciones no comprenden: NUESTRO PODER ESTÁ EN LAS CALLES".

Los grupos están todos vagamente conectados: Within Our Lifetime surgió de Students for Justice in Palestine, y las tres organizaciones han colaborado y promocionado eventos entre ellas.

Todas ellas también canalizan sus fondos a través de una pequeña organización benéfica en Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York. La organización, Wespac, utiliza su estatus de organización sin ánimo de lucro para recolectar fondos en nombre de varios grupos pro-palestinos que no son reconocidos como organizaciones benéficas a través de un acuerdo financiero llamado patrocinio fiscal.