Imán recita Corán en parlamento belga, llama a matar y secuestrar judíos

Un imán en el parlamento belga comenzó la semana pasada a recitar un verso del Corán que llama explícitamente a los musulmanes a matar y tomar cautivos a los judíos.

El extracto del Corán es el verso 33:26 de la Surah (capítulo) Al-Ahzab. Se traduce como: “Y Él hizo descender a los del Pueblo del Libro que apoyaron a la alianza enemiga desde sus fortalezas, e infundió horror en sus corazones. Ustedes, 'creyentes', mataron a algunos y tomaron a otros cautivos”.

Dentro del Corán, a los judíos se les llama “Pueblo del Libro”.

El evento del martes no fue organizado por el parlamento, sino más bien por iniciativa de Hasan Koyuncu, miembro del parlamento dentro del partido socialista y vicepresidente del Parlamento francófono de Bruselas, junto con la Asociación Amigos de Bruselas.

El diputado Theo Francken, crítico con el organizador del evento, publicó en X, antes conocido como Twitter, "Este hombre invitó a ese imán. Es vicepresidente del parlamento. ¿Puede permanecer así?"

La diputada Darya Safai recordó su propia detención en Teherán, "Con los mismos cánticos como aquí en el parlamento de Bruselas, nos despertábamos cada mañana en la prisión de los ayatolás, nos exigían rezar en nuestra celda con las mismas palabras, y al mismo tiempo varios iraníes eran ahorcados para dar ejemplo a otros. Logré escapar viva de esa prisión, a diferencia de muchos otros, y me impacta aún más escuchar lo mismo aquí en Bélgica, 24 años después, en el corazón de la democracia occidental."

La Secretaria de Estado de la región de la Capital de Bruselas, Nawal Ben Hamou, abandonó el evento durante el incidente. Advertisement

Portada de un Corán (credit: Wikimedia Commons)

La embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig, comentó en X que está “absolutamente horrorizada” por el incidente. "Podría haber elegido cualquier otra cosa, no un mensaje simbólico que aterra a cualquiera que conozca el Corán, directamente desde el podio del parlamento... en el parlamento de Bruselas, una ciudad con 18,000 judíos que ya están experimentando un aumento del antisemitismo y del miedo."

Absolutely horrified to discover that in Brussels Parliament, an invited Muslim preacher chose to recite parts of Surah "Al-Ahzab", a Surah about a battle between Muslims and Jews.This is a Surah that explicitly (verse 26) calls for the KILLING and TAKING CAPTIVE of Jews! In… pic.twitter.com/2jO7maJQrg