Dejó Israel tras servir como soldado. La guerra de Gaza la hizo regresar

Hannah Schwarcz lleva a Israel en la sangre.

Su abuela paterna nació en la Palestina pre-estatal, y su abuelo materno, originario de Marruecos, estableció y lideró una comunidad judía sionista cerca de París, donde Schwarcz creció.

La primera visita a Israel que Schwarcz puede recordar fue a la edad de cinco o seis años para el bar mitzvah de un primo, pero seguramente estuvo aquí antes de eso. Con una gran cantidad de familia extendida en Israel, hubo viajes anuales a lo largo de su infancia. Como tal, no hubo un momento en que Schwarcz no estuviera consciente de Israel. Y con tantas tías, tíos y primos que habían servido en el IDF, era natural que ella misma terminara vistiendo el uniforme algún día.

Después de graduarse de una escuela secundaria judía con inclinaciones sionistas definidas, Schwarcz llegó a Israel en un programa post-secundaria con Masa Israel Journey. Pasó un año como voluntaria y aprendiendo más sobre Israel.

Con ese trasfondo, no fue una sorpresa para nadie cuando se unió a Tzofim Garin Tzabar como un soldado solitario y se mudó al kibutz Sde Eliyahu. Se unió a una unidad de combate conocida como Caracal, que está compuesta por soldados masculinos y femeninos. La unidad toma su nombre del caracal, un gato montés nativo de África y Oriente Medio.

Soldados del batallón Caracal terminan una marcha de 20 kilómetros en el Néguev en mayo, que marca el final de su entrenamiento. (credit: ILLUSTRATIVE: REUTERS)

Aunque empezó a aprender hebreo en la escuela secundaria e hizo ulpán en Israel, ella atribuye al ejército el haberla ayudado a dominar el hebreo porque "Si no hablas hebreo en el ejército, nadie hablará contigo en francés", dijo.

Durante su servicio como soldado solitario, Schwarcz se formó como médica de combate y rutinariamente atendía a soldados compañeros heridos en combate. Después de terminar su servicio militar original, se inscribió en el IDC Herzliya, donde completó una licenciatura en administración de empresas y finanzas, y una maestría en gobierno, contraterrorismo y seguridad nacional.

Cuando llegó el COVID, Schwarcz había estado viviendo con dos de sus hermanos. Uno estaba estudiando en el Technion y el otro en la Universidad de Ariel. En lugar de quedarse sola en su apartamento, regresó a su Francia natal, donde tomó trabajos temporales para ocupar su tiempo.

El 7 de octubre, Schwarcz estaba en Nueva York. Como observa Shabat, no se enteró de lo sucedido hasta que encendió su teléfono el 8 de octubre. Para el 9 de octubre, ya estaba de vuelta en Israel, empacada y lista para unirse a su unidad.

Regresando a Israel para luchar en Gaza

Pasó tres meses en la zona fronteriza de Gaza, cuidando a soldados heridos en combate en Gaza. Por las noches, los miembros de su unidad médica dormían en uno de los kibutz en la frontera o en un campo cercano.

"Cuando hay soldados heridos, tenemos que estar allí en dos minutos", explicó sobre por qué dormían tan cerca del frente.

Después, fue asignada a una unidad de tanques, donde fue la única médica en el campo con ellos, pasando cada día en Gaza.

En una circunstancia especialmente difícil, a ella y a un colega les dijeron que tenían que atender a un terrorista. "Me dijeron que tenía que cuidar a este terrorista. Estaba gravemente herido. Tuve que cuidarlo, sabiendo que este tipo quizás había matado a personas. Fue muy difícil para mí. Las personas que me dijeron que lo cuidara me dijeron que era muy importante para las investigaciones, así que le salvé la vida.

"Estábamos seguros de que tenía información. Aun así, fue difícil salvar su vida. Fue difícil usar nuestro suministro de sangre para salvarlo. Estaba trabajando con una paramédica, y le pregunté: '¿Por qué estamos haciendo esto para salvar su vida?' Ella dijo, 'Él tiene que vivir porque estamos seguros de que tiene información'.

"Esto es lo que hacemos, pero fue muy difícil", confesó.

Schwarcz actualmente está en su tercera asignación como reservista, trabajando como médico de combate en Nablus lidiando con lo que ella llamó "el conflicto diario en Judea y Samaria".

Como judía religiosa, Schwarcz observó que "a veces es más difícil ser religiosa en Israel que en el extranjero. En el ejército, es muy difícil. Debemos romper el Shabbat debido a pikuah nefesh [el mandamiento de salvar vidas]. No podemos dejar de cumplir con el Shabbat porque tenemos un trabajo que hacer".

En su servicio de combate inicial, ella estaba en una unidad exclusivamente femenina. "En el servicio de reserva, no entienden realmente qué hace una chica en Gaza en combate. A veces no están de acuerdo", especialmente porque algunos de los soldados con los que sirve estuvieron en el ejército antes de que se admitieran mujeres en unidades de combate.

Ha sido más difícil para ella encontrar posiciones como mujer. Ha sido la única mujer en una unidad cuando la única otra mujer en la base estaba en una posición administrativa. Los hombres con los que ha servido "tienen muchas preguntas", dijo. Pero después de verla en acción, "cambiaron de opinión y comprendieron que tal vez una mujer pueda salvar al mundo", dijo con una sonrisa.

ANTES DE VOLVER a ponerse su uniforme, Schwarcz dirigió My Bookeuse, una empresa de planificación de eventos de lujo y viajes especializada en ubicaciones exóticas como la isla mediterránea de Ibiza, la isla griega de Mykonos, Saint Tropez en la Riviera francesa y Dubai.

"Comencé cuando estaba en la universidad. Estaba organizando fiestas para personas en la universidad y en Tel Aviv", informó.

Aunque la mayoría de sus clientes eran judíos, tenía algunos clientes de Qatar.

Schwarcz, quien habla francés, inglés y hebreo y entiende español, no está segura de qué pasará con My Bookeuse después de la guerra. Está abierta a la posibilidad de aplicar su educación de posgrado y buscar una posición en el ámbito de la seguridad.

Aunque ella considera que su aliyá ha sido un éxito, Schwarcz identifica su mayor desafío después de hacer aliá como "la diferente cultura; porque incluso si conocemos Israel, no es lo mismo que visitarlo. Hay una gran diferencia".

Ella también enfrentó otros desafíos. "Cuando llegué por primera vez a Israel, no conocía a mucha gente. No tenía familia cercana aquí". La familia que tenía no la conocía muy bien, y ella llegó antes de la gran ola de aliá de Francia en 2012 y 2013.

No había muchos jóvenes judíos franceses como ella cuando llegó por primera vez. "Esto fue difícil. Se volvió más fácil con el tiempo", señaló.

¿Su consejo para los futuros olim franceses? "Si alguien quiere venir a Israel, tiene que estar listo para venir. Muchos olim franceses regresaron a Francia. Esperaban algo diferente, y [Israel] no fue lo que esperaban. A veces no se integraban con los israelíes. Se quedaban en Francia [mientras vivían] en Israel. [Una persona] tiene que estar lista para ser israelí y no francés en Israel. Entonces será más fácil venir aquí", aconsejó.

"Simplemente mantente con la mente abierta y habla abiertamente sobre lo que está [realmente] sucediendo. Israel no es lo que crees cuando creces. Tienes que entender que es un país difícil. Estamos viviendo en guerra todos los días. Cada día es guerra. Cada día hay un ataque terrorista", dijo.

Por otro lado, "Debido a la situación aquí, la gente está más viva que en otros países. Todos tienen opiniones y todos tienen algo que decir."

A pesar de sus logros, Schwarcz no se considera única. "No soy Supermujer, así que solo depende de tu voluntad" determinar tu éxito. "Solo tienes que tener una mente abierta y entender que somos un país especial. Estás en situaciones en las que no estarías si estuvieras en el extranjero.

"Mi hermano, cuando fue reclutado, vio que era muy difícil. Pero entendió que si yo podía hacerlo, cualquiera puede hacerlo", concluyó.

El escritor es un periodista independiente y experto en el despertar no judío a la Torá que está ocurriendo en nuestros días. Es editor de "Ten from the Nations" y de "Lighting Up the Nations".

HANNAH SCHWARCZ, 31 DE PARÍS A RAMAT GAN, 2009