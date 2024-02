Diputado británico judío casado con israelí recibe seguridad por amenazas

Damien Egan, un recién elegido miembro del Parlamento y miembro del Partido Laborista, ha recibido seguridad adicional debido a las amenazas que recibió relacionadas con el servicio de su esposo israelí en las FDI, según múltiples informes de medios del domingo.

Las autoridades parlamentarias actualmente están teniendo discusiones relacionadas con la protección de Egan, ya que activistas anti-Israel han dirigido numerosas amenazas hacia la pareja casada, reportó el Daily Mail.

Egan se convirtió al judaísmo después de casarse con Yossi Felberbaum, informó el Jewish Chronicle. Felberbaum cumplió con su servicio obligatorio en las FDI y luego continuó trabajando como ingeniero de software, publicó el JC.

El rapero Lowkey, quien ha sido acusado repetidamente de antisemitismo, atrajo una gran atención hacia el matrimonio de Egan. Lowkey le dijo a sus casi 380,000 seguidores: "El soldado israelí Yossi Felberbaum recluta activamente para la infame Unidad 8200 de inteligencia militar israelí".

El Coordinador de la Campaña Nacional del Partido Laborista, Pat McFadden, aplaude al candidato del Partido Laborista, Damien Egan, tras ganar las elecciones parciales al Parlamento de Kingswood, en Kingswood Park, en Thornbury, Gran Bretaña, el 16 de febrero de 2024. (credit: PHIL NOBLE/REUTERS)

"Espía en las comunicaciones electrónicas palestinas con el propósito de chantaje y pruebas secretas. Ha sido condenado por 43 denunciantes desde dentro de la unidad."

Israeli soldier Yossi Felberbaum actively recruits for the infamous Israeli military intelligence Unit 8200. It spies on Palestinian electronic communications for the purpose of blackmail and secret evidence. It has been condemned by 43 whistleblowers from within the unit. https://t.co/3RHACHAu6a