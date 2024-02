Nuevo documental de Martin Scorsese sobre las películas de Powell y Pressburger estrena en Berlín

Emeric Pressburger, el director y guionista húngaro-judío que construyó una carrera en Berlín, huyó del régimen nazi en la década de 1930, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos judíos europeos que se trasladaron a Hollywood, Pressburger emigró a Gran Bretaña.

Allí se asoció con otro cineasta emergente, Michael Powell, y juntos colaboraron en una serie de películas extremadamente populares que se convirtieron en clásicos e influenciaron a una generación de jóvenes directores estadounidenses, entre ellos Martin Scorsese, quien produjo y narra un nuevo documental sobre su trabajo, titulado "Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger", que se estrenó en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En este documental, Scorsese, quien recibirá un Premio al Oso de Oro Honorífico por su carrera este año y es famoso por hablar rápido, no puede decir lo suficiente sobre cómo estas películas, que vio por primera vez en televisión cuando era un niño enfermizo en Nueva York, le impactaron y moldearon su sensibilidad como cineasta.

Sus películas, como muestra este documental detalladamente, eran visualmente imaginativas y emocionantes de una manera que podría atraer a un niño joven, pero también presentaban temas profundamente románticos y filosóficos sobre elegir una vida espiritualmente gratificante sobre el materialismo. A veces presentaban música y baile, utilizando la riqueza visual para resaltar la música, y a menudo sus películas eran muy divertidas de una manera quintessencialmente británica.

Las películas que hicieron juntos incluyen The Red Shoes, la historia fantástica y más grande que la vida de una bailarina (interpretada por la bailarina de ballet Moira Shearer en la vida real) que debe elegir entre el amor y el baile, convirtiéndose en la película favorita de una generación de niñas amantes del baile.

Su adaptación de ópera, Tales of Hoffmann, presenta una cinematografía evocativa que hace que el drama de la música de ópera cobre vida de una manera que influenció a Scorsese para convertirse en director, como él explica en la película.

Tuvieron algunos años haciendo películas de propaganda británicas para levantar la moral durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo The Life and Death of Colonel Blimp, una comedia-romántica gentil que celebraba la dulzura y excentricidad británicas. Además, hicieron una peculiar historia de amor ¡Sé dónde voy! ambientada en una isla frente a la costa de Escocia, y muchas otras películas sobre la vida británica que eran diferentes a cualquier cosa hecha por otros cineastas.

El documental, dirigido por David Hinton, trata sobre su relación laboral, en la que Pressburger, quien no hablaba inglés hasta que tenía treinta años, esbozaba los intrincados guiones y creaba los personajes, mientras Powell escribía el diálogo y se encargaba de la mayoría de las tareas de dirección en el set.

Mirando a Powell

Scorsese parece estar más interesado en Powell y sus innovadoras sutilezas visuales, y retrata a Pressburger como el socio más "práctico", que veía el valor en ceder ante los estudios que intentaban controlar su visión.

La película no explora la vida de Pressburger como refugiado judío y la pérdida de miembros de su familia, ni considera cómo estas experiencias podrían haberlo llevado a un enfoque más práctico en su carrera cinematográfica. Pero sí detalla cómo su sociedad era tan profunda y emocionalmente cargada como cualquier matrimonio.

La película retrata su ruptura como triste, pero su amor y respeto mutuos permanecieron fuertes, y, después de un período en el que prácticamente fueron olvidados, más tarde disfrutaron de un reconocimiento por sus logros, liderado por una generación más joven de cineastas como Scorsese y Francis Ford Coppola.

Quienes estén interesados en conocer en detalle la vida de Pressburger deberían buscar el documental de 1995 "The Making of an Englishman", dirigido por su nieto Kevin Macdonald (El último rey de Escocia) y producido por otro nieto, Andrew Macdonald (productor de Trainspotting).

Aunque conocieron a su abuelo, este fue una figura distante pero admirada en sus vidas, sin embargo, claramente su amor y talento por el cine se transmitieron.

"The Making of an Englishman" dedica bastante tiempo a su vida temprana, mostrando cómo, después de dejar Hungría por Alemania, tuvo que dormir en el parque mientras intentaba abrirse camino en la industria cinematográfica alemana, una de las más desarrolladas en el mundo en ese momento. También muestra el difícil momento en que se dio cuenta de que debía huir del régimen nazi y su decisión de, como sugiere el título, convertirse en un director inglés con una sensibilidad tan británica como la de cualquier inglés de nacimiento.

Sus nietos lo presentan como una figura enigmática pero fascinante.