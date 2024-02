Político británico detenido por mensajes antisemitas en X

La Policía de North Yorkshire arrestó a la concejala suspendida del Partido Liberal Democrático y exalcaldesa de Harrogate, Pat Marsh, por publicaciones antisemitas en X, según varios informes de medios del martes.

La policía confirmó en un comunicado: “Una mujer ha sido arrestada en relación con una investigación sobre 'tweets' antisemitas compartidos en X, anteriormente conocido como Twitter. Permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones”. La mujer fue identificada por Jewish News como Marsh.

La Inspectora de Policía de Vecindario Nicola Colbourne del Equipo de Policía de Vecindario de Harrogate dijo: “La Policía de North Yorkshire toma los delitos de odio extremadamente en serio y estamos comprometidos en identificar a los responsables”.

“Estamos siguiendo todas las líneas de investigación disponibles y pediríamos a cualquiera que tenga información que pueda respaldar nuestra investigación, además de ver los tweets, que por favor se presente".

Un portavoz de los Lib Dems le dijo a la BBC: "Estas terribles opiniones antisemitas no tienen lugar en nuestro partido. La Sra. Marsh ha sido removida del grupo del consejo y ha sido reportada al Oficial de Normas del consejo".

Inglaterra - Cinta policial (credit: FLICKR)

La BBC reportó un día antes que fueron las publicaciones antisemitas de Marsh en X lo que llevó a su suspensión de su partido político.

Carl Les, el líder conservador del Consejo de North Yorkshire, fue citado por la BBC diciendo que Marsh debería "considerar su posición. Los comentarios que he visto son escandalosos y ofensivos. Entiendo que se han hecho varias quejas al oficial de seguimiento.

"No hay lugar en nuestra sociedad, en nuestro condado o en nuestro consejo para la discriminación, prejuicio o odio en cualquier forma.

En capturas de pantalla compartidas por la organización benéfica Campaign Against Antisemitism, una cuenta de redes sociales bajo el nombre de Marsh hizo comentarios como: "No podemos creer lo que su país judío le está haciendo a los palestinos, es escandaloso, matar niños y cortarles las manos y otras atrocidades, ¿no sientes miedo por ellos?"

En otra publicación, la cuenta dijo: "Esto es atroz y es un crimen de guerra; no es de extrañar que la gente esté volviéndose anti-judía".

"¿Cuántas otras personas hay por ahí masacrando bebés y niños como lo están haciendo los judíos en estos momentos?", leyó otra publicación.

CAA became aware of deeply antisemitic remarks, found by a @UKLabour activist, on the social media account of @LibDems Councillor Pat Marsh over a period of time.Within a few hours, we were told that “These appalling antisemitic views have no place in our party, Ms Marsh has… https://t.co/9ILdezTDhi