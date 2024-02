Barbra Streisand gana premio trayectoria de Screen Actor's Guild

La actriz, cantante, directora de cine y productora Barbra Streisand fue honrada el sábado con el premio a la trayectoria de Screen Actors Guild (SAG) en reconocimiento a su prolífica carrera y trabajo humanitario.

La Streisand de 81 años recibió el premio más alto de SAG de manos de Jennifer Aniston y Bradley Cooper. Fue la 59ª receptora del premio, el cual se otorga a un actor que fomenta los "mejores ideales de la profesión actoral". Fue recibida con una ovación de pie y muchos actores lloraron.

Streisand contó su sueño de convertirse en actriz cuando era adolescente en Brooklyn y estar maravillada por el actor Marlon Brando en la película de 1955 "Guys and Dolls".

"Ese mundo de ficción era mucho más agradable que cualquier cosa que estaba experimentando", dijo Streisand a la multitud.

"No me gustaba la realidad. Quería estar en las películas aunque sabía que no me parecía a las otras mujeres en pantalla. Mi madre dijo, 'mejor aprende a escribir a máquina', pero no le hice caso".

Fue el primer premio SAG para Streisand, quien tiene dos premios Oscar, 10 Grammys, cinco Emmys y un honorífico Tony "Estrella de la Década" que la colocó en el exclusivo club EGOT de estrellas que han ganado todos esos premios.

Streisand ganó su primer Oscar en 1969 por su papel protagónico como la artista Fanny Brice en la comedia de 1968 "Funny Girl". Se sintió muy conectada con ese personaje porque, como le dijo al Los Angeles Times, "Ella quería mucho de la vida... al igual que yo cuando interpreté ese papel."

Fue nuevamente nominada a un Oscar por su papel junto a Robert Redford en la historia romántica de 1973 "Tal Como Éramos".

Luego dirigió y protagonizó el drama musical "Yentl" en 1983 y repitió la hazaña en el drama romántico "El Príncipe de las Mareas" en 1991.

Su primer Grammy llegó en 1964 por "The Barbra Streisand Album", y en 1978 ganó dos veces por "Love Theme From A Star is Born (Evergreen)", una película en la que actuó junto a Kris Kristofferson.

Intérpretes judíos con alcance

Streisand, que va desde los estándares de Broadway hasta la música pop, jazz y clásica, es la única artista en lograr un álbum número 1 en las listas de Billboard en cada una de las últimas seis décadas.

El trabajo filantrópico de Streisand a través de la Fundación Streisand incluye abogar por el medio ambiente, los derechos de las mujeres, las libertades civiles y el desarme nuclear. También ha establecido un Centro del Corazón de la Mujer en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles y recaudó fondos para la atención médica en Ucrania después de una llamada con el presidente Volodymyr Zelenskiy en 2022.

A finales de 2023, publicó sus memorias de 970 páginas "Mi nombre es Barbra", un éxito de ventas que tardó 10 años en completarse.

Streisand concluyó su discurso de aceptación con una oda a sus colegas actores y directores.

"He amado trabajar contigo, jugar contigo y habitar en ese mundo mágico de las películas," dijo. "Y sobre todo, quiero agradecerte por darme tanta alegría."

Streisand continúa actuando en tiempos de estrés para el pueblo judío

En noviembre, Streisand se reunió con el cómico y presentador de televisión Stephen Colbert un mes después del inicio de la Guerra de Espadas de Hierro para discutir sobre la guerra en Gaza y el antisemitismo, entre otros temas. Mientras promocionaba su libro, Mi nombre es Barbra, habló sobre el aumento de hostilidades contra las personas judías.

"Es muy triste. Es triste lo que está sucediendo hoy en día. Significa que la gente tiene que vivir juntos a pesar de sus diferentes religiones o lo que sea. La gente es gente. Es verdad. Sabes, todos queremos lo mismo. Todos queremos amor en nuestros corazones. Todos queremos familia. Todos queremos sentirnos seguros", dijo en Colbert.

Streisand con el Primer Ministro Yitzhak Shamir, 1984. ¿Qué está señalando? (credit: THE DAN HADANI ARCHIVE, THE PRITZKER FAMILY NATIONAL PHOTOGRAPHY COLLECTION AT THE NATIONAL LIBRARY ) "Espero lo mejor porque esto es desgarrador, lo que está sucediendo ahora con estas personas. Los niños, las madres, no importa qué religión sean. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto va más allá de la religión. Es una locura para nosotros no aprender a vivir juntos en paz.

Señaló que sería difícil hablar de su carrera durante un momento tan estresante. Ella dijo: "Sabes, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está él o ella? ¿Por qué esa energía no puede detener esta locura?"

Poco después de la masacre del 7 de octubre, Streisand publicó para crear conciencia sobre los eventos del día. Streisand, cuya judaísmo siempre ha sido una parte importante de su personalidad en el escenario y en la pantalla, publicó una historia en su Instagram que decía: "La población de Israel es de menos de 10 millones de personas. Hay más de 700 israelíes muertos confirmados por el ataque terrorista contra civiles. El equivalente en EE. UU. serían más de 25,000 muertos en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre."

La icónica actriz, cantante, directora, autora y activista, ha sido nombrada la décima laureada del Premio Génesis en su décimo aniversario por el Premio Génesis. "Estoy encantada de ser honrada con este especial 10º aniversario del Premio Génesis y de colaborar con la Fundación del Premio Génesis para apoyar a organizaciones que buscan mejorar la sociedad y nuestra humanidad compartida", dijo, agregando: "Estoy muy orgullosa de mi herencia judía y siempre me he sentido conmovida por la tradición judía de tikkun olam para reparar el mundo. Espero unirme e inspirar a otros en su propio compromiso de construir un mundo mejor".

El premio de un millón de dólares del Premio Génesis, apodado el "Nobel judío" por la revista Time, honra a individuos extraordinarios por sus destacados logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos. Siguiendo la tradición de los destinatarios del Premio Génesis, Streisand ha pedido a la Fundación del Premio Génesis que dirija los fondos de su premio a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en cuatro áreas: proteger el medio ambiente, promover la salud de las mujeres, combatir la desinformación en los medios de comunicación y ayudar al pueblo de Ucrania.

Michal Herzog, esposa del presidente Isaac Herzog, dijo: "Barbra Streisand no solo es mi ídolo, una cantante y actriz maravillosa, sino también una mujer pionera en el mundo del espectáculo y la industria cinematográfica, una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Es una verdadera amiga de Israel, una líder ejemplar en los ámbitos judíos y de derechos humanos, la definición de una mujer de valor".

Desde el lanzamiento del premio en 2013, Streisand ha recibido decenas de miles de nominaciones y votos para el Premio Génesis. Reconociendo la abrumadora muestra de apoyo y admiración por parte de la comunidad judía global en la última década, los jueces de los comités de selección y premios la respaldaron unánimemente. Será homenajeada en una ceremonia especial en Los Ángeles en octubre de 2023.

Streisand y su fundación homónima han proporcionado financiamiento extenso a más de 2,000 organizaciones sin fines de lucro y causas en los últimos 37 años. Más recientemente, asumió el papel de embajadora de United 24, una organización que brinda ayuda humanitaria a Ucrania. La Fundación del Premio Génesis contribuyó a United 24 en honor a Streisand a principios de este año, junto con subvenciones a muchos otros activistas judíos y ONG que trabajan para ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano.