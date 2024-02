Provocando ira, Lula insiste en comparar a Israel con los nazis y a Gaza con el Holocausto

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó sus comentarios que comparaban a Israel con los nazis y la guerra en Gaza con el Holocausto el viernes.

En una publicación en X, anteriormente Twitter, el presidente brasileño dijo: "Así como dije cuando estaba en prisión que no aceptaría un trato para salir de la cárcel y que no cambiaría mi libertad por mi dignidad, digo: no cambiaré mi dignidad por falsedad. Estoy a favor de la creación de un estado palestino libre y soberano. Que este estado palestino viva en armonía con el Estado de Israel. Lo que está haciendo el gobierno israelí no es guerra, es genocidio. Están asesinando a niños y mujeres. No intenten interpretar la entrevista que di. Lean la entrevista y dejen de juzgarme basándose en los discursos del primer ministro de Israel".

Da mesma forma que eu disse quando estava preso que eu não aceitaria acordo para sair da cadeia e que eu não trocaria a minha liberdade pela minha dignidade, eu digo: não troco a minha dignidade pela falsidade. Eu sou favorável à criação do Estado Palestino livre e soberano. Que… — Lula (@LulaOficial) February 23, 2024

Lula había dicho anteriormente: "Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ocurre en ningún otro momento histórico. De hecho, existió cuando Hitler decidió matar a los judíos". Hizo estas declaraciones en una entrevista con periodistas en un hotel donde se alojaba en Addis Abeba, Etiopía. El presidente había estado previamente en El Cairo, donde se reunió con su homólogo egipcio, Abdel Fattah el-Sisi.

Amplia condena a los comentarios

Sus comentarios iniciales fueron fuertemente reprendidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó los comentarios de Lula como "vergonzosos y graves" y dijo que eran una "trivialización del Holocausto y un intento de dañar al pueblo judío y al derecho de Israel de defenderse".

El Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken se reúne con el Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil 21 de febrero 2024. (credit: REUTERS/ADRIANO MACHADO) El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, llamó al embajador de Brasil, Frederico Meyer, a Israel para una reprimenda en Yad Vashem. Mientras estaban allí, dijo que Israel "ni olvidará ni perdonará" los comentarios de Lula.

Katz le dijo al embajador: "Te traje a un lugar que atestigua más que cualquier otra cosa lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos, incluidos miembros de mi familia. La comparación entre la guerra justa de Israel contra Hamas y las atrocidades de Hitler y los nazis es una vergüenza y un grave ataque antisemita".

Katz continuó su discurso diciendo: "En mi nombre y en nombre de todos los ciudadanos israelíes, díganle al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte de sus declaraciones".

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, también dejó claro en una reunión con Lula que estaba en desacuerdo con las declaraciones del presidente.

"El presidente Lula reafirmó su deseo de paz y el fin de los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza", dijo el gobierno brasileño. "Ambos coincidieron en la necesidad de la creación de un estado palestino", haciendo referencia al apoyo de Blinken a una solución de dos estados.

A pesar de los comentarios de Lula, más del 80% del público brasileño estuvo en desacuerdo con sus declaraciones, según una encuesta de CNN Brasil. Ni Lula ni ningún funcionario cercano a él se ha disculpado por sus declaraciones, a pesar del sentimiento público.