Profesor de Columbia: "Debemos continuar combatiendo el antisemitismo"

Una de las posiciones más difíciles hoy en día es ser un estudiante judío o proisraelí en un campus universitario. Los estudiantes judíos se ven obligados a soportar un antisemitismo flagrante disfrazado de una forma de “libertad de expresión” y tienen que observar cómo los decanos de sus campus encuentran todas las formas de evitar condenar el genocidio del pueblo judío.

Podría decirse que ninguna otra minoría tiene que soportar que su escuela se convierta en un campo de batalla.

Sin embargo, ser igualmente desafiante es ser profesor o miembro del personal judío en estos campus. Muchos se ven obligados a luchar silenciosamente entre bastidores y arriesgar toda su carrera para abordar el odio a los judíos en su lugar de trabajo.

Si bien el antisemitismo universitario ha sido un problema durante mucho tiempo, ha surgido una ola diferente de odio a los judíos en la educación superior que refleja los días en que era aceptable inculcar cuotas judías o cuando las instituciones de élite aceptaban una forma de nazismo.

Un líder en la lucha contra el antisemitismo

Shai Davidai, profesor asistente en la División de Gestión de la Escuela de Negocios de Columbia en la ciudad de Nueva York, lidera la lucha contra el odio pro-Hamás en su campus. Davidai nació en Israel y sirvió tres años en la Armada israelí. Estudiantes proisraelíes participan en una protesta en apoyo de Israel en medio del conflicto en curso en Gaza, en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, EE.UU., el 12 de octubre de 2023. (credit: JEENAH MOON/REUTERS)

Luego, en 2010, él y su esposa se mudaron a los Estados Unidos para continuar su educación. Después de varios años, se convirtió en profesor, enseñando en campus de élite como Princeton y New School, y finalmente asumió su puesto actual en Columbia Business School.

Columbia ha sido testigo de una actividad interminable a favor de Hamás, con la suspensión del capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) por violar “repetidamente” las políticas de eventos de la universidad. Columbia prohibió al grupo realizar eventos en el campus hasta el final del semestre de otoño. Esta norma, sin embargo, no ha impedido que el SJP organice protestas masivas en el campus para seguir perturbando la vida cotidiana de los estudiantes, y la administración de Columbia no está haciendo nada al respecto.

“Saben quiénes son los organizadores. Saben quiénes son los asesores de la facultad. Y les están dejando organizarse en el campus sin ninguna consecuencia”. dice Davidai. "Han sido suspendidos oficialmente desde mediados de noviembre y han organizado protestas no autorizadas, y la universidad no hace nada al respecto".

Ahora, organizaciones y estudiantes judíos están demandando tanto a la Universidad de Columbia como a su filial, Barnard College, por violar el derecho de los estudiantes judíos a ser protegidos bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964, promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson.

Columbia no sólo tiene una historia de desprecio por la actividad pro-Hamás, sino que también ha brindado una plataforma a dictadores como Mahmoud Ahmadinejad, ex presidente del régimen iraní que fue recibido en la universidad en 2007. Al hacerlo, la Universidad de Columbia brindó una plataforma legítima a un hombre que amenazó con aniquilar a Israel, financia a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, cuestionó el Holocausto y gobernó a su pueblo con mano de hierro.

Si avanzamos hasta 2024, no ha cambiado mucho. Davidai tiene que soportar a colegas como Joseph Massad, profesor de Política Árabe Moderna e Historia Intelectual en la Universidad de Columbia, quien escribió un artículo de opinión en The Electronic Intifada (publicación en línea que ofrece una perspectiva palestina) el 8 de octubre, diciendo: “Quizás el mayor logro "La resistencia en la toma temporal de estas colonias de colonos es el golpe mortal a cualquier confianza que los colonos israelíes tuvieran en su ejército y en su capacidad para protegerlos".

Después de presenciar las celebraciones de Hamás en Colombia tras la masacre del 7 de octubre y las atrocidades cometidas en el sur de Israel, Davidai no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Dado que es franco en el campus y en las redes sociales, recibe correos electrónicos antisemitas de personas al azar en todo Estados Unidos. “La gente me envía fotografías de Auschwitz. La gente me llama asesino de bebés o maníaco genocida”. Y añade: “Todos los miembros del cuerpo docente y mis colegas tienen copia de esos correos electrónicos. Están siendo testigos de lo que está pasando”.

Parte del odio que recibió Davidai incluyó la publicación en línea de su domicilio anterior y su horario de enseñanza, con llamadas para acosarlo y atacarlo.

Si bien algunos de los colegas de Davidai lo han apoyado, incluido el decano de la Escuela de Negocios, que lo ha defendido, un número significativo de ellos ha mostrado sus verdaderos colores antisemitas tras el cruel ataque de Hamás. Una carta de un profesorado con unos 150 firmantes en Columbia blanqueaba el asesinato, el secuestro, la decapitación, la quema y la violación de civiles por parte de Hamás, describiéndolo como una respuesta militar legítima.

“Algunos de esos profesores trabajan en mi edificio”, dijo Davidai. “En este edificio hay dos profesores que enseñan marketing y que podrían ser grandes investigadores, podrían ser grandes profesores, pero seres humanos horribles, porque ven la violación y la decapitación como una respuesta militar”.

Poco después del ataque de Hamás contra Israel, Davidai habló en Columbia y su discurso se volvió viral: “Estados Unidos, ya no podemos proteger a sus hijos. No podemos proteger a sus hijos de las organizaciones estudiantiles proterroristas”.

Desde que ese video se volvió viral, Davidai dijo: “Ya no voy al campus principal porque no me siento cómodo”.

Explicó que cuando pronunció ese discurso, quería transmitir dos mensajes. El primero fue a los padres judíos que enviaban a sus hijos de 18 años al campus, haciéndoles saber que la universidad no estaba haciendo nada para proteger a sus hijos del antisemitismo. En cambio, se trata de una plataforma para organizaciones estudiantiles que celebran el 7 de octubre.

El segundo mensaje fue para el padre promedio en los Estados Unidos, para que sepa que hay un apoyo flagrante a las organizaciones terroristas en el campus. Davidai se refiere a Hamás y los hutíes, que son representantes de Irán y que han estado disparando misiles contra Israel y atacando barcos estadounidenses.

Cuando se le preguntó qué le gustaría ver diferente como profesor israelí que trabaja en una institución de élite, Davidai explicó que deben ocurrir varias cosas importantes para tener discusiones legítimas sobre el conflicto. La primera sería fijar límites a lo que se considera aceptable.

"No puedo tener un diálogo abierto con alguien que no reconoce mi derecho a existir", dijo Davidai.

Si el fundamento mismo de la conversación es cuestionar el derecho de Israel a existir, entonces no hay lugar para una discusión legítima. También sugirió que “la universidad necesita reconocer el hecho de que Hamás es una organización terrorista”. Explicó que la universidad no puede establecer una dirección moral para una discusión legítima sin dejarlo muy claro.

Por último, Davidai explicó que debe haber una “eliminación de los agentes del caos del campus que piden la erradicación de los judíos de Israel”. Cuando las administraciones saben quiénes son las organizaciones y los asesores docentes y les dejan salirse con la suya, es un problema.

Si bien las cosas se ven sombrías en Columbia, como educador, Davidai mantiene la esperanza y dice que siempre estará dispuesto a dialogar y discutir sobre este conflicto. Como liberal israelí y promotor de una solución de dos Estados, espera ver a israelíes y palestinos viviendo en paz durante su vida.

El escritor es un activista de las redes sociales con más de 10 años de experiencia trabajando para causas israelíes y judías y ONG basadas en causas. Es cofundadora y directora de operaciones de Social Lite Creative, una empresa de marketing digital especializada en geopolítica.