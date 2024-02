Vida en el kibutz en medio de bombas interminables, sin servicios, educación descuidada

Comunidades y kibutzim en el Alto Galilea, ubicados cerca de la frontera con Líbano, han sido evacuados debido al conflicto en escalada con Hezbollah y el peligro de ataques con cohetes. Incluso Kiryat Shmona, la ciudad que proporciona servicios en esta área, fue evacuada.

Sin embargo, debido a la decisión arbitraria del gobierno, ocho kibutzim en la región norte no han sido evacuados, ya que están ligeramente más alejados de la frontera, por solo unos metros. Por lo tanto, los residentes allí, quienes no reciben asistencia del gobierno y no tienen los medios financieros para evacuar independientemente a un lugar más seguro, viven en una zona de guerra.

"Permítanme contarles sobre la realidad amenazante en la que vivimos", escribió Omer Michaeli, residente de Shamir y padre de tres hijos, en su página de Facebook. "Vivimos en un kibutz en el Alto Galilea, muy cerca de la frontera. El estado decidió al azar que ocho kibutzim no serán evacuados, porque no cumplen con ninguna condición falsa. Y no hay nada como vivir en una zona de guerra: bombas interminables y aviones, ningún lugar para comprar y ningún médico cercano, sin mencionar cultura y ocio."

"Más allá de estas dificultades, nuestros hijos están lidiando con dificultades educativas y sociales y carecen de un marco educativo adecuado", dijo. "Dado que vivimos en una zona de guerra, los niños de los grados 1 a 6 tienen un marco de 4.5 horas al día cerca de un refugio. Reciben muy poco enriquecimiento, casi ningún estudio básico, y por cada dos clases (3ro, 4to), hay un maestro que se supone que debe enseñar todo el material sin un reemplazo cuando sea necesario. ¿El maestro está enfermo? ¡No hay lecciones!"

Según Michaeli, las solicitudes de ayuda de los residentes, en forma de maestras soldado, por ejemplo, recibieron respuestas extrañas. "El ejército no está preparado para que las soldados crucen la frontera. Mientras nosotros y nuestros hijos no somos evacuados y experimentamos la guerra a diario, el ejército no está listo para que las soldados vengan aquí y ayuden, ¡para evitar ponerlas en peligro!

"El mundo está al revés", concluye el padre en una publicación desgarradora: "¡Nuestros hijos no son prescindibles!"