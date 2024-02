La NASA quería cambiar la órbita de un asteroide

Una nave espacial de la NASA logró alterar la forma de un asteroide al estrellarse contra él como parte de la misión de defensa planetaria DART, anunció un nuevo estudio el lunes.

Este descubrimiento de la forma alterada del asteroide Dimorphos ha llevado a los científicos a concluir que el asteroide puede no ser una roca sólida como muchos creían anteriormente, sino más bien un montón de escombros bastante débil que se desprendió de su asteroide vecino, Didymos.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados en la revista académica revisada por pares Nature Astronomy.

Un argumento sólido para un asteroide no tan sólido: Dimorphos deformado

En septiembre de 2022, la NASA lanzó la innovadora misión de Prueba de Redirección Doble Acción (DART) con el fin de probar un medio seguro, confiable y efectivo de proteger la Tierra contra el impacto de un asteroide.

Aunque la Tierra es golpeada regularmente con rocas del espacio, la mayoría se queman en la atmósfera, y aquellas que no lo hacen tienden a causar poco o ningún daño, como el asteroide que se quemó sobre Alemania en enero. Sin embargo, los asteroides más grandes podrían atravesar la atmósfera y causar daños severos a la Tierra, que van desde la destrucción de un edificio hasta un escenario apocalíptico global. Una imagen ilustrativa de un asteroide pasando por la Tierra. (credit: INGIMAGE)

Los impactos de asteroides son, por lo tanto, uno de los peores desastres naturales posibles que podrían ocurrir, y la humanidad no tenía manera de defenderse contra ello.

La misión DART era una forma de solucionar esto. Esencialmente, consistiría en lanzar una nave espacial hacia un asteroide y hacerla chocar contra él para alterar su órbita, aunque sea ligeramente. Incluso la más mínima desviación en su órbita, asumiendo que el asteroide estuviera lo suficientemente lejos desde el principio, podría significar la diferencia entre un impacto y un simple paso cercano.

Para decirlo más simplemente, la NASA golpeó un asteroide y lo hizo moverse.

Dado que no había objetivos dirigiéndose hacia nosotros, la NASA envió la nave espacial DART a un asteroide de 160 metros de ancho conocido como Dimorphos, que orbita alrededor de un asteroide mucho más grande llamado Didymos, formando un sistema binario.

Aunque los investigadores pudieron verificar que la misión fue un éxito, los científicos todavía estaban muy interesados en lo que le sucedió al asteroide. Se llevaron a cabo numerosas observaciones de seguimiento, y la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) verá el lanzamiento de una sonda para observar Dimorphos de cerca.

Sin embargo, según lo que los investigadores pueden recopilar ahora, parece que no solo funcionó, sino que el impacto pudo haber sido mucho mayor de lo que se creía anteriormente.

Los investigadores detrás de este estudio, que incluyó a investigadores involucrados con la misión DART como Andy Rivkin de la Universidad John Hopkins, pudieron estudiar el impacto de DART modelándolo con un código avanzado para la física de impactos y con lo que ya sabían sobre el asteroide gracias a DART y a investigaciones anteriores.

La conclusión fue que Dimorphos no es una gran roca sólida, sino más bien un montón de escombros.

Aunque eso pueda parecer extraño para algunos, es mucho más común de lo que muchas personas se dan cuenta.

Un montón de escombros es un término en astronomía para cualquier cuerpo celeste, como un asteroide, que es literalmente un montón de escombros en lugar de una única roca densa.

Estos tipos de asteroides se forman cuando un asteroide o luna se rompe en pedazos, solo para que la autogravitación vuelva a juntar lentamente los pedazos de escombros.

Ejemplos de asteroides montón de escombros incluyen el casi kilométrico 162173 Ryugu y el de 500 metros de ancho 101955 Bennu. De hecho, durante la misión OSIRIS-REx de la NASA al último asteroide mencionado, la nave espacial realmente tocó la superficie del asteroide y casi se hundió a través de la superficie. This mosaic image of asteroid Bennu, composed of 12 PolyCam images collected on December 2, 2018 by the OSIRIS-REx spacecraft from a range of 15 miles (24 km). (credit: NASA Goddard Space Flight Center/Flickr)

Bennu, en particular, fue descrito por la NASA en su momento como si tuviera la consistencia de una piscina de pelotas, y los investigadores detrás de este nuevo estudio piensan que Dimorphos probablemente sea igual. Esta es la razón por la cual el impacto de DART no habría formado un cráter. Más bien, habría atravesado la superficie del asteroide hacia su interior, causando que este se reformara completamente - algo conocido como deformación global.

Pero los científicos han teorizado durante mucho tiempo que Dimorphos era un asteroide de escombros, y si son tan comunes, ¿qué hace significativo a este descubrimiento?

La razón está en el origen de los escombros que componen a Dimorphos.

Dimorphos forma parte de un sistema de asteroides binario con el mucho más grande Didymos. Para ponerlo en perspectiva, el Dimorphos de 160 metros de ancho es del tamaño de alrededor de 1,084 iPhone 15s. Didymos, sin embargo, tiene un diámetro de unos 780 metros, y por lo tanto es del tamaño de más de 5,284 iPhone 15s.

Como el más pequeño en el sistema, Dimorphos actúa como la luna y satélite natural de Didymos, orbitando alrededor del asteroide más grande. Pero ahora se teoriza que la fuente de los escombros de Dimorphos proviene del propio Didymos.

Con el paso del tiempo, pequeños fragmentos de Didymos se desprenderían debido a la pérdida rotacional. Eventualmente, este material eyectado se acumularía, formando el asteroide de escombros que conocemos hoy en día.

Los asteroides están muy lejos, siendo el sistema de Didymos uno de los más cercanos de su tamaño. Así que, sin ir físicamente hasta allí, los científicos tienen limitaciones en lo que pueden aprender sobre ellos. Pero este descubrimiento ofrece conocimientos significativos sobre cómo pueden formarse sistemas binarios como Didymos, y puede ayudar a los investigadores a prepararse para futuras misiones de exploración y el campo de la defensa planetaria.

Porque el hecho de que un asteroide pueda ser un montón de escombros no significa que un impacto no pueda ser todavía catastrófico.