Rabino Pinto: Siga las instrucciones del fabricante

Las charlas del Rabino Yoshiyahu Pinto son conocidas en todo el mundo judío. Combinan enseñanzas jasídicas y filosofía, junto con consejos para una vida mejor. Hemos recopilado perlas de sus enseñanzas que son relevantes para nuestra vida diaria. Esta semana comenta sobre la sección de la Torá de Ki Tisa.

"Desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido" (Levítico 32:7)

Sabemos que ninguna otra persona alcanzó la cima de la grandeza espiritual de nuestro maestro Moisés. Llegó al punto en el que pudo pedirle a Dios verlo, y Dios tuvo que decirle: "No puedes ver Mi Rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir". Es imposible ver a Dios y seguir con vida. En cambio, Dios le dijo: "Mira detrás de mí, en el nudo de Mis tefilín y esto será lo más cerca que puedas estar de ver a Dios".

Aquí tenemos una pregunta. Dios es misericordioso y generoso. Posee mucha más compasión de la que tenemos nosotros. La muerte de una persona es un acto de misericordia de Dios, y la enfermedad de una persona también es un acto de misericordia. Cada problema y cada dificultad que tiene una persona es realmente una manifestación de la misericordia de Dios. No sabemos cómo entender la misericordia de Dios, pero aún así sabemos que todo lo que Él hace es misericordioso. Incluso cuando una persona está miserable y deprimida en casa, la misericordia de Dios se extiende hasta él, aunque no se dé cuenta.

Moisés subió al cielo para bajar la Torá y Dios le dio la terrible noticia de que los israelitas habían cometido el gravísimo pecado de hacer un Becerro de Oro. Ahora Dios le ordenó, "Desciende."

Surge la pregunta de por qué el Todopoderoso no trató a Moisés con un poco más de delicadeza. Dejarlo permanecer un poco más para que se calmara y superara el shock. Después de todo, incluso si tienes que darle a una persona malas noticias, no lo sueltas de golpe en un momento que alguien ha muerto, que perdió todo su dinero o que sufrió un terrible desastre. Le cuentas las noticias poco a poco para que su mente procese lentamente el dolor y la pena. Entonces, ¿por qué Dios no consoló y animó a Moisés, y en cambio lo envió bruscamente lejos del cielo de vuelta a la tierra?

Aquí hay un principio importante. "Los cielos son los cielos de Dios, pero la tierra la dio a los hijos de los hombres." (Salmos 115:16) Los cielos son el lugar de Dios, y cuando Dios creó la tierra, la entregó a la humanidad. Aunque está claro que toda la tierra está llena de la gloria de Dios y que Dios está en todas partes, Dios entregó la tierra a la jurisdicción de los humanos.

La Guemará (Pesajim 86b) afirma que lo que sea que te diga el anfitrión que hagas, debes hacerlo, a excepción de si te dice que te vayas. Cuando una persona está en una casa donde es invitado, debe hacer lo que el dueño de la casa le diga, a menos que le diga que se vaya, en cuyo caso no tiene que hacerle caso.

Los cielos son la casa de Dios y la tierra es el hogar de los humanos. Una persona recibe el poder y la propiedad de la tierra cuando observa y cumple la Torá y sus mandamientos.

Si una persona trabaja con una máquina de acuerdo a las instrucciones del fabricante, entonces se beneficiará de la máquina, pero si no sigue las instrucciones del fabricante, no podrá beneficiarse de ella. Lo mismo sucede con la tierra. Si observas la Torá y los mandamientos como el Creador de la tierra lo ordenó, entonces puedes vivir y existir en la tierra. Pero si no haces lo que el fabricante dijo, pierdes tu derecho a la existencia.

Cuando Moisés estaba en el cielo, no era su hogar, y Moisés era simplemente un invitado allí. Cuando Moisés descendió a la tierra, dado que observó adecuadamente la Torá desde el principio hasta el final, se convirtió en el "propietario" de la tierra. Los Israelitas cometieron el grave pecado del Becerro de Oro cuando Moisés era un invitado en el cielo. Como invitado en la casa de Dios, no era muy cómodo ni apropiado pedir perdón y Dios no le escucharía.

Es por eso que el misericordioso y bondadoso Dios le dijo a Moisés que regresara a la tierra. Lo que pida en el cielo, Dios no podrá responderle afirmativamente debido a la gravedad del pecado de los israelitas. Pero cuando Moisés esté en la tierra, donde él es el "dueño" porque "la tierra fue dada a los hijos de los hombres", si él pide que Dios perdone y expíe a los hijos de Israel, entonces la regla es "Lo que el dueño de la casa te diga que hagas, tienes que hacerlo." Por lo tanto, Dios aceptará la petición de Moisés de perdonar y expiar a los israelitas.

Cuando Dios le dijo a Moisés: "Desciende, porque tu pueblo se ha corrompido... Se han desviado rápidamente del camino", lo dijo por compasión hacia los israelitas. Estar de vuelta en la tierra haría de Moisés el "dueño", y a Dios el invitado, como se afirma en el Midrash (Shemot Rabbah 33:1): Dios dando la Torá a los israelitas puede compararse con un rey que tenía una hija única que se casó con un rey de otra tierra. Cuando el yerno quiso llevarse a su esposa y regresar a su país, el rey le dijo: "Te di a mi única hija. No puedo vivir sin ella, pero no puedo decirte que no te la lleves porque ella es tu esposa. Así que hazme este favor: en cada lugar al que vayas, haz un pequeño cuarto para mí donde pueda vivir porque no puedo vivir sin mi hija".

Esta es la relación que Dios tiene con la santa Torá. Dios retuvo la Torá durante 974 generaciones en Su tesorería antes de la creación del mundo. Después de que Dios la entregara a los Israelitas, pidió "Hacedme un Santuario y habitaré entre ellos" (Éxodo 25:8). Dios siempre está allí porque ama la Torá. Por lo tanto, cuando una persona observa la Torá y los mandamientos y los cumple adecuadamente, Dios es como su invitado. Si Dios es un invitado y la persona observa y cumple los mandamientos adecuadamente, todo lo que pida de Dios le será concedido al final.

Es por esto que el Todopoderoso le dijo a Moisés: "Desciende, porque tu pueblo se ha corrompido". Le estaba instruyendo, "Desciende a la tierra, porque tú eres el 'dueño' allí, y estaré obligado a escuchar y acceder a tu petición. Lo que el dueño de la casa me diga que haga, tendré que hacerlo. Entonces te escucharé y perdonaré a los Israelitas".

Este artículo fue escrito en cooperación con Shuva Israel.