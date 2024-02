Fallece a los 76 años cómico Richard Lewis, príncipe oscuro de la neurosis judía

(JTA) — El comediante Richard Lewis, quien convirtió su personalidad neurótica judía y su humor autodespreciativo en una carrera de 50 años como monologuista y actor, falleció el miércoles. Tenía 76 años.

Lewis había estado en mal estado de salud durante varios años y el pasado abril anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson dos años antes. Aunque se consideraba retirado como humorista de stand-up, volvió a aparecer regularmente en la temporada actual de "Curb Your Enthusiasm" ("El show de Larry David"), la serie de HBO creada y protagonizada por su amigo de la infancia Larry David.

"Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí", dijo David en un comunicado difundido por HBO. "Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me ha hecho llorar y por eso nunca le perdonaré".

La sensibilidad de Lewis, tanto en los clubes como en pantalla, podía ser tan oscura como los trajes fúnebres que a menudo vestía. En uno de sus chistes característicos, hablaba de un tío que era tan deprimente que se quedaba en casa escuchando la banda sonora de "El Prestamista", la sombría película de 1964 sobre un superviviente del Holocausto.

También se le atribuye la frase “from Hell” (del infierno), como en “la exesposa del infierno”. Cuando el "Yale Book of Quotations" le dio crédito por la frase en 2022, él tuiteó, "¿Dónde está mi Premio Nobel?"

Los miembros del reparto Richard Lewis, Susie Essman, Jeff Garlin, Larry David y Cheryl Hines (I-D) asisten al estreno de la séptima temporada de la serie de HBO ''Curb Your Enthusiasm'' en Los Ángeles el 15 de septiembre de 2009. (credit: REUTERS/PHIL MCCARTEN)

Lewis también apareció en varias películas, incluyendo "Robin Hood: Hombres en Medias", la parodia de Mel Brooks de 1993, en la cual interpretó a un Príncipe Juan con apariencia extremadamente judía.

Lewis nació en Brooklyn y se crió en Englewood, Nueva Jersey, hijo de un proveedor de servicios de comida y una actriz de teatro comunitario. "Mi padre era tan conocido como proveedor de servicios de comida y estaba tan reservado que de hecho estaba ocupado el fin de semana de mi bar mitzvah, así que tuve que hacer mi fiesta el martes", una vez le contó a un entrevistador.

Después de obtener un título en marketing en la Universidad Estatal de Ohio, comenzó a escribir y a realizar regularmente comedia en vivo en 1972. Los comediantes judíos Woody Allen y Lenny Bruce fueron modelos a seguir evidentes, aunque Lewis demostró ser influyente por derecho propio: Comedy Central lo clasificó en el puesto #45 en su lista de "Los 100 Mejores Comediantes de Stand-up de Todos los Tiempos" en 2004.

En la sitcom de 1989 "Anything But Love", que se emitió durante cuatro temporadas, Lewis establece que su personaje es judío en los primeros minutos del piloto. Lewis contó a un semanario británico, el Jewish Telegraph, en 2011 que no era asiduo a la sinagoga, pero que conscientemente infundía su identidad judía en su comedia, y que veía la comedia como un acto profundamente judío.

"Tengo una tremenda historia de amor por ser judío", dijo en ese momento. "Estoy tan orgulloso de ser parte de este pueblo. No quiero ser parte de nada más". Añadió, "Debido a todo lo que los judíos han pasado desde literalmente el primer día, uno de los mecanismos de supervivencia fue hablar de todo el infierno por el que hemos pasado. Es mucho más divertido ser judío que cualquier otra cosa. Si no encontramos humor, entonces estamos en grandes problemas".

Lewis tenía un historial de adicciones, que pesaban sobre su salud

Lewis luchó con problemas de adicción durante años, explicando orgullosamente en 2016 que estaba "22 años sobrio" y que era mentor de aquellos en la comunidad de recuperación.

Ese mismo año, Lewis reconoció que su salud había pasado factura a sus actuaciones, pero que continuaría escribiendo, actuando y haciendo el ocasional espectáculo de stand-up.

"He aprendido a aceptar el hecho de que ya no soy como antes", dijo. "Intento mantenerme sano y sobrio y devolver algo. He recibido mucha ayuda. He vivido muchos tsuris. El arte de envejecer es estar agradecido por estar vivo, tener algunas risas y ayudar a otras personas."