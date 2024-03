Político de Georgia acusado de antisemitismo por comentarios

El Representante de Georgia, Mike Collins, fue atacado por opositores políticos el domingo por comentar en una publicación de redes sociales de una cuenta de memes antisemitas.

Collins, un congresista republicano, respondió a una publicación en X que llamaba la atención sobre el origen judío de la reportera del Washington Post, Maura Judkis.

La Representante Estatal de Georgia, Esther Panitch, instó a Collins a borrar el comentario.

"Congresista, asumiré que erróneamente estuvo de acuerdo con una cuenta abiertamente antisemita que señalaba a una reportera porque es judía", escribió la demócrata el lunes.

Captura de pantalla del tuit del representante de Georgia Mike Collins. (credit: screenshot)

Cuando Collins recibió críticas por el comentario y acusaciones de antisemitismo, dijo que los críticos estaban buscando tres pies al gato.

Some of y'all having a rough time wanting to see something that ain't there. But don't give up! pic.twitter.com/7LPOKIfvpj