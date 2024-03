Universidad de Columbia investiga a profesor israelí por combatir el antisemitismo en el campus

Shai Davidai, profesor israelí adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, ha adquirido notoriedad en los últimos cinco meses por criticar la respuesta de la universidad al antisemitismo en el campus. Ahora, afirma que la universidad le ha puesto bajo investigación.

Davidai se negó a comentar los detalles de la investigación, pero dijo que la estaba llevando a cabo la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Acción Afirmativa de la universidad, que responde a las denuncias de acoso y discriminación en el campus.

Davidai saltó a la luz pública apenas unas semanas después de que la invasión de Israel por Hamás el 7 de octubre desencadenara protestas antiisraelíes generalizadas en los campus universitarios, incluido el de Columbia, cuando se hizo viral un vídeo de un apasionado discurso suyo. Desde entonces, se ha convertido en una voz destacada que critica a las universidades por permitir que el sentimiento antiisraelí florezca y se convierta en antisemitismo.

En declaraciones al New York Jewish Week el viernes, rechazó la idea de que haya atacado públicamente a estudiantes individuales y a grupos protegidos, afirmando que sus condenas se refieren a organizaciones estudiantiles.

"Nada de lo que he hecho en mi defensa en los últimos cinco meses se ha referido a ninguna clase protegida", declaró al New York Jewish Week. "A menos que quieran alegar que el apoyo al terrorismo es una clase protegida, no hay motivos para esta investigación". Un manifestante ondea una bandera palestina durante una concentración en la Universidad de Columbia, Nueva York, en noviembre. (credit: Eduardo Munoz/Reuters)

El bufete de abogados neoyorquino Kasowitz Benson Torres confirmó que representaba a Davidai en el caso y que Columbia lo estaba investigando. La universidad dijo que no podía hacer comentarios sobre asuntos de personal.

"Como cuestión general, si la Universidad recibe una queja formal, revisará y considerará la queja según los procesos establecidos", dijo un portavoz al New York Jewish Week.

Davidai dijo que tiene la intención de respetar plenamente la investigación y cooperar con los investigadores. Pero comparó la investigación con el asunto Dreyfus de finales del siglo XIX, un infame incidente antisemita en el que un oficial judío francés fue falsamente acusado y condenado por traición.

"Quería hacerlo público", declaró al New York Jewish Week. "Realmente creo que la luz del sol es el mejor desinfectante, y Columbia tiene que dejar claro que hay mucha gente implicada en esta investigación, y que no pueden crear una especie de juicio Dreyfus para librarse de mí".

Columbia también ha sido investigada por no hacer frente al antisemitismo

La investigación de uno de los críticos más abiertos de la respuesta de Columbia al antisemitismo se produce en un momento en que la universidad se ha enfrentado a la represión por su enfoque del activismo y el fanatismo en torno a la guerra entre Israel y Hamás. Es una de las varias universidades de élite que se enfrentan al escrutinio de estudiantes, profesores, donantes y funcionarios del gobierno por su gestión del antisemitismo desde la invasión de Israel por Hamás el 7 de octubre.

En Columbia, un estudiante israelí fue presuntamente agredido en el campus en octubre, y más tarde, en otoño, la universidad suspendió a dos grupos de estudiantes antisionistas por protestas no autorizadas. Ahora, la universidad se enfrenta a investigaciones del Congreso y de la administración Biden, así como a demandas de estudiantes judíos. Esta semana, un informe del grupo de trabajo sobre antisemitismo de la escuela afirmaba que los estudiantes judíos estaban experimentando "aislamiento y dolor".

El viernes, Davidai anunció públicamente la investigación en las redes sociales, añadiendo que ha defendido repetidamente los derechos de los palestinos en declaraciones públicas.

Davidai fue uno de los primeros críticos del enfoque de Columbia respecto a las protestas antiisraelíes después del 7 de octubre. En el discurso de octubre que se hizo viral, Davidai condenó a la universidad por permitir manifestaciones estudiantiles "proterroristas" y dijo a los padres que sus hijos en los campus de la Ivy League no estaban seguros.

"Quiero que sepan una cosa: no podemos proteger a sus hijos", dijo en una vigilia al aire libre menos de dos semanas después del atentado de Hamás. "Les hablo como padre, y quiero que sepan que no podemos proteger a sus hijos de las organizaciones estudiantiles proterroristas, porque el presidente de la Universidad de Columbia no se pronunciará contra las organizaciones estudiantiles proterroristas".

Su defensa de los judíos y los israelíes le ha convertido en un blanco en el campus y fuera de él. El mes pasado, un grupo de estudiantes graduados miembros de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social, asociación académica de la que Davidai también es miembro, exigió que la sociedad lo sancionara.

Los firmantes afirmaron que "atacó intencionadamente" a estudiantes vulnerables, citando publicaciones en Internet en las que pedía la suspensión continuada de los grupos pro palestinos Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz. En un post, sobre un vídeo de una protesta no sancionada, escribió: "Es hora de las expulsiones".

Davidai dijo que no se pronuncia contra estudiantes individuales o grupos de personas, sino contra organizaciones estudiantiles.

El activismo de Davidai se ha centrado en protestas en las que grupos de estudiantes han coreado "globalizar la intifada" y "del río al mar", lemas que los defensores de Israel y los organismos de control del antisemitismo consideran llamamientos a la violencia. Las organizaciones estudiantiles también han condenado a los "sionistas" en el campus. Grupos de estudiantes de Columbia han colaborado con el grupo Within Our Lifetime, la organización propalestina más activa y visible de Nueva York, que respaldó el atentado del 7 de octubre y cuyos dirigentes han apoyado explícitamente a Hamás.

Él y su esposa, la escritora y traductora israelí Yardenne Greenspan, también han dicho que se han enfrentado a la adversidad debido a su activismo fuera de Columbia. El mes pasado escribieron en un ensayo para Tablet que han perdido amigos y han recibido amenazas desde el 7 de octubre, a pesar de que están a favor de políticas que en Israel se considerarían claramente de izquierdas, incluida la oposición a la ocupación israelí de Cisjordania. "Para nuestros amigos, nuestra negativa a disculparnos por la existencia de Israel simplemente nos considera intolerables", escribieron.

Davidai sigue sin creer que la universidad se tome en serio el antisemitismo en el campus. Aplaude al grupo de trabajo sobre antisemitismo por su informe, pero dice que no cree que sea eficaz. Considera que el organismo es una tapadera para que la administración evite tomar medidas concretas para proteger a los estudiantes judíos y se ha negado a hablar con él.

"Veo que la universidad utiliza el grupo de trabajo como una hoja de parra para justificar la falta de acción y me niego a ser eso", dijo. "Me niego a hacer kosher la falta de acción de la universidad".