'La otra viuda': Una historia compleja de dos mujeres

Incluso en tiempos de guerra, el amor y las relaciones siguen siendo una parte importante de nuestras vidas, y la nueva película de Maayan Rypp, 'La otra viuda', que se estrenó en Israel el jueves, destaca una historia muy personal de dos mujeres.

La película combina drama serio con momentos de comedia negra mientras cuenta la historia de Ella (Dana Ivgy, una de las actrices más destacadas del cine israelí), que trabaja como diseñadora de vestuario para un teatro y que ha mantenido una larga aventura con un dramaturgo casado (Itamar Rotschild).

Cuando comienza la película, los dos están colaborando en una nueva producción revisada del clásico antiguo cuento griego de traición y celos, Medea. Pero al principio de la película, después de que Assaf muere repentinamente, ella tiene que lidiar con el hecho de que, aunque él fue una gran parte de su vida, no puede lamentarlo públicamente. Ella insiste en asistir al período de luto de shivá en su casa y desarrolla una extraña fascinación por su viuda fríamente perfecta, Natasha (Ania Bukstein), una músico clásica.

Ella está bajo presión para terminar su trabajo para que el show pueda continuar, algo con lo que todos están de acuerdo que Assaf habría querido, pero ella se encuentra desmoronándose. Una parte clave de la trama es cómo se obsesiona con un elaborado traje que ha diseñado, un vestido negro cubierto con tubos destinados a recoger las lágrimas de la heroína trágica, pero que sigue fallando. El vestido es una imagen inquietante, simbolizando la conexión de Ella con la profunda tristeza que siente pero no se le permite expresar. DIRECTOR MAAYAN RYPP: “Nunca se sabe cuándo saldrá a la luz el secreto” (credit: Maayan Rypp)

Es apropiado que la película se estrenara justo a tiempo para el Día Internacional de la Mujer, aunque por supuesto Rypp nunca imaginó que se lanzaría durante tiempos de guerra. Pero ella piensa que el público apreciará la película y tal vez la encuentre especialmente relevante ahora.

"La película no trata de política. Habla de algo muy humano. Espero que le dé a la gente algo que sea una especie de escapismo, o luz, algo con un poco de humor, que permita a las personas reconectar con sus propias vidas", dijo Rypp, quien coescribió el guion con Anat Gafni.

Si bien la película no es autobiográfica, fue inspirada por una experiencia que tuvo la directora. "Tuve un amor prohibido, tenía 24 años y escribí toda una historia sobre nosotros y resultó ser muy aburrida en realidad. Y luego decidí matarlo [en la historia] y me di cuenta de que eso era más interesante. Se convirtió en algo sobre cómo una amante enfrenta su dolor cuando su amante muere. Y en la película, él muere justo al principio, no está presente en absoluto, y se convirtió en una historia sobre dos mujeres."

Respuesta del público a la película

THE OTHER Widow ha sido mostrada en festivales alrededor del mundo y ha provocado respuestas muy emocionales de la audiencia. "Muchas mujeres vienen a decirme que es su historia, o la historia de alguien que conocen. Es interesante cómo es personal pero también universal," observó Rypp.

"Nunca había imaginado cuántas mujeres como esta hay caminando entre nosotros... Se trata de mantener un secreto y luego sacarlo al mundo," continuó. "Cuando terminé con ese chico, tuve que mantenerlo enterrado dentro de mí, porque nadie supo nunca que estábamos juntos. Se complicó, y ese lugar de no poder hablar sobre los sentimientos - eso me pareció muy poderoso."

Un aspecto interesante de la película es que Ella, la amante, es una persona extremadamente abierta, desorganizada, desordenada y emocional, mientras que Natasha, la esposa, es reservada, una mujer que siempre parece estar impecable y decir lo correcto. Rypp dijo: "Ella no es la típica femme fatale. Intenté tomar el estereotipo y desglosarlo. Muchas mujeres que caen en la situación de Ella no son femme fatales, simplemente se involucraron demasiado con un hombre casado. Ella lleva todo un poco demasiado lejos. Siente demasiado, llora demasiado, es algo con lo que pude identificarme, mientras que Natasha siempre está perfectamente arreglada.

"El deseo de estas mujeres por acercarse una a la otra es lo que impulsa la trama. Ninguna puede alejarse de la otra. Ella sabe quién es Natasha, y Natasha sospecha, pero no sabe exactamente quién es Ella. Nunca se sabe cuándo saldrá el secreto".

El entorno TEATRAL le da a la historia una intensidad especial, y es un entorno que Rypp conoce bien porque su padre es director de teatro. "Hay una sensación de que la compañía teatral está desconectada del resto del mundo. Hay un sentido de urgencia, de que debemos poner en marcha esta obra, y Ella y Assaf viven una fantasía sobre lo que puede suceder entre ellos allí, aislados del resto de sus vidas."

Contar con un elenco que era "el sueño de cualquier director" también ayudó a dar vida a la historia. Ella trató de mantener a Ivgy y Bukstein lo más separados posible, manteniendo los ensayos cortos y técnicos, "porque cuando pasaban tiempo juntos, pensaba que estaban demasiado cómodos el uno con el otro. Cuando se conocen por primera vez, el personaje de Dana tiene que tener miedo de Ania, así que quería que pudieran decir el texto por primera vez mientras estábamos filmando. Quería que sus personajes fueran misteriosos entre sí".

El llamativo y extraño vestido que Ella diseña y construye para Medea destaca su predicamento. "El vestido es un buen ejemplo de la conexión entre fantasía y realidad en la película. Los tubos llegan hasta sus ojos y cuando llora, las lágrimas bajan por los tubos y se llenan de líquido.

"Cuando lo escribí, me volví loca con esta idea. Realmente surgió de mis instintos, de querer mostrar las emociones de Ella. No estaba pensando en cómo habría un presupuesto para ello. No quería usar efectos especiales, todo lo que mostrara sus sentimientos, quería que fuera real. Cuanto más trabajaba en ello, más complicado me daba cuenta de que era".

Rypp continúa explicando cómo el vestido usaba tuberías de jardines y fuentes y al final, funcionó. "Hay momentos mágicos en los sets de películas, y estaba asombrada al ver cómo este concepto pasaba de la página a la película".

Cuando Ella lleva el vestido, "Hay algo en él que lo convierte casi en una figura de acción. Ella parece tan fuerte y hay una desconexión entre la idea de lo que es una amante, tradicionalmente, cómo una amante se esconde y está en las sombras, y su poder cuando se lo pone. Muchas de sus fantasías y realidad se mezclan en la película".

Actualmente, Rypp está escribiendo el guion para una nueva película sobre una halterófila que descubre que está embarazada mientras entrena para los Juegos Olímpicos. "Fue algo en lo que pensé después de tener a mi hijo", quien nació mientras ella editaba The Other Widow. Convertirse en madre la hizo pensar en las demandas contradictorias de la maternidad y la vida profesional, y parece que está en camino de hacer otra película sobre una mujer fuerte y compleja.