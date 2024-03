Eylon Levy busca fondos para ZAKA y recibe críticas en X

Mientras publicaba cameos para recaudar fondos y apoyar a los voluntarios de ZAKA, el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, recibió críticas de simpatizantes pro-palestinos en X el domingo.

Levy había publicado un video anterior el 11 de diciembre de 2023 para anunciar que por cada saludo reservado a través de Cameo, todas las ganancias irían para apoyar a los trabajadores de ZAKA en el suministro de suministros y ambulancias.

Cameo es una plataforma que permite a los usuarios recibir mensajes personalizados de figuras públicas y celebridades.

En medio de los ataques del 7 de octubre y la guerra entre Israel y Hamas, Levy publicó el video para crear conciencia sobre los voluntarios de primeros auxilios de ZAKA que trabajaron para identificar y recopilar los restos de israelíes asesinados durante la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Voluntarios de ZAKA Tel Aviv trabajando para recoger cuerpos y restos humanos en las comunidades atacadas por terroristas de Hamas el 7 de octubre. (credit: Zaka Tel Aviv)

En respuesta a los esfuerzos de Levy, el columnista británico Owen Jones publicó en X que "Estoy tratando de entender cómo el portavoz del gobierno israelí está utilizando la "fama" que ha conseguido justificando la masacre en Gaza para crear una cuenta Cameo y hacer mensajes pagados para sus seguidores".

I sold Cameo greetings to raise money for the first responders of Zaka, who had to pick up the bodies of the victims gang-raped, mutilated and burned alive by your friends in Hamas.I’m proud I raised over $3,000 to help them mop up blood while you were spreading blood libels. https://t.co/w7wbctmXnQ