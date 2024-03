Director judío ganador del Oscar denuncia "ocupación" y "deshumanización"

En la ceremonia de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood para la 96° edición de los Premios de la Academia el domingo por la noche, el ganador del Mejor Actor Cillian Murphy por Oppenheimer dedicó su victoria “a todas las fuerzas de paz” y a Jonathan Glazer, el director de la película sobre el Holocausto, "The Zona de Interés", pronunció un discurso algo inconexo sobre la “deshumanización” durante la guerra entre Israel y Hamás que hacía referencia a la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás. Pero la mayoría de los ganadores de la Academia y los presentadores guardaron silencio sobre la guerra, como lo han hecho desde que comenzó.

La película en alemán del director judío británico Jonathan Glazer, The Zone of Interest, sobre la familia del comandante de Auschwitz que vive en los terrenos del campo de exterminio ganó el premio a la Mejor Película Internacional, y utilizó su discurso de aceptación para hablar sobre la actual relación entre Hamas e Israel. guerra, aunque lo que dijo fue difícil de seguir.

