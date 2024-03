¿Deberías disfrazar a tus hijos en Purim?

Se acerca la festividad de Purim con sus varios mandamientos y costumbres. Uno de los temas que surge es la costumbre de disfrazarse en Purim, una práctica popular especialmente entre los jóvenes. El rabino Yoshiyahu Pinto abordó el tema en su última charla.

Él explicó: "En tiempos antiguos en Marruecos no se disfrazaban, e incluso los grandes decisores legales anteriores claramente dijeron que no se debían usar disfraces en Purim. Estaban preocupados por el mandamiento de que 'un hombre no debe usar la ropa de una mujer' y las costumbres no judías.

"Muchos citaron las palabras de nuestro maestro el Chida en su libro Lev David (Capítulo 29): 'A mi parecer, el asunto es sencillo. En este día, la descendencia de Amalek fue masacrada, y Hamán, quien era el líder de esta casa malvada, cayó. Si en este día todos los judíos siguieran un horario sagrado, y su alegría estuviera dedicada solo al cielo, y el resto del día cada persona estuviera estudiando la Torá tanto como pudiera, lograríamos la Redención completa.'”

"La Responsa Mahari Mintz (#15), uno de los últimos Rishonim que vivió hace aproximadamente quinientos años, menciona la costumbre de usar disfraces en Purim. La historia que involucra al Chazon Ish es bien conocida. Un hombre fue a su casa el día de Purim, con su hija de cinco años vestida como un niño. El Chazon Ish lo reprendió y tomó un paño de su casa y le dijo que cubriera a su hija."

El Rabino Pinto elucidó, "Aquí en Marruecos en tiempos anteriores, no llevaban disfraces, y va sin decir que ningún hombre llevaría ropa de mujer, ya que nunca hay permiso para tal cosa. Pero los Bnei Issachar (Mes de Adar, ensayo 9) nos dicen: 'La costumbre era cambiar a diferentes prendas durante la fiesta y celebraciones de Purim. Les diré lo que siento al respecto. Vi en el sagrado Zohar (Parashat Shelah)... solían vestirse con diferentes ropas para recordar el asombroso milagro cuando Dios, bendito sea Él, elevó a Mordejai y Ester y los vistió con preciosas vestiduras espirituales que los justos llevan en el cielo.'"

"Maor v'Shemesh (Mishpatim) aprueba la costumbre judía de vestir ropas no judías en Purim. El Sefat Emet (Purim) también está de acuerdo, y muchos otros libros sagrados explican el propósito de esta costumbre y dicen que es encomiable."

El rabino Pinto mencionó un incidente que ocurrió con el Rema (hace 500 años): "El Rema falleció en Lag ba'Omer a los 33 años. Lo elogiaron solo 32 veces. Luego, uno de los individuos justos que asistía al funeral se levantó y dijo el 33er elogio: 'El Rema solía usar una máscara en Purim'. Los demás vieron esto como algo de gran significado, y muchos secretos profundos fueron escritos sobre por qué lo hizo. El santo rabino Zadok de Lublin escribió en Likutei Amarim (#16), que es una costumbre bromear en Purim debido a la gran alegría en los cielos cuando los planes de los malvados y las naciones del mundo sufrieron una reversión repentina.

Resumiendo, el rabino Pinto señaló a su comunidad Shuva Yisrael la forma adecuada de disfrazarse en Purim: "Si nuestra santa comunidad quiere que sus hijos usen disfraces, deben tener cuidado de vestirlos solo como individuos santos, justos y piadosos para inculcarles amor y reverencia por Dios. Los niños definitivamente no deben disfrazarse de algo que implique impureza. Ningún hombre debe vestir ropa de mujer y ninguna mujer debe vestir ropa de hombre, porque esto es muy perjudicial para el alma, incluyendo para los niños."

El último consejo del rabino Pinto para el próximo Yom Purim: "A quien extienda la mano se le debe dar caridad. Se pueden lograr grandes percepciones en Purim. Es un momento de salvación y misericordia, y Dios otorga cosas que no da durante el año. Si una persona desea santidad, Dios le conferirá santidad y pureza".

Este artículo fue escrito en colaboración con Shuva Israel.