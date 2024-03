Al ignorar la ideología islámica radical, "pagaremos por este error", dice diputado judío lituano

Las manifestaciones que apoyan a Hamás y el creciente antisemitismo en Occidente señalan la propagación de la ideología islamista radical a naciones democráticas, incluidas en Europa del Este. Algunos países contrarrestan efectivamente esta influencia, mientras que otros pasan por alto o apoyan elementos extremistas.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, ha condenado los ataques con cohetes de Hamás a Israel, expresando una resonancia personal con la situación del Estado judío. Por el contrario, Bielorrusia es a menudo citada como el modelo de un régimen antidemocrático en Europa del Este. El presidente Aleksandr Lukashenko felicitó al presidente palestino Mahmud Abbas el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Lituania, por otro lado, está entre los países que apoyan firmemente al Estado de Israel en esta guerra.

Emanuelis Zingeris, el único miembro judío del Parlamento de Lituania, lidera su delegación en el Consejo de Europa en Estrasburgo. Destaca la supervisión crítica en la falta de análisis de la ideología del islam fundamentalista.

"Fue un gran error que durante la evolución del ISIS y sus ataques hace solo unos años, la ideología del islam fundamental no fuera analizada o evaluada por los tribunales internacionales en La Haya. Pagaremos por este error de no tener una evaluación clara de lo que es el islam fundamentalista", dijo a The Media Line.

Diputado judío habla

Zingeris es una figura importante en la política lituana. Siendo el único miembro judío del Parlamento y líder de la delegación lituana en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aporta una gran cantidad de experiencia e ideas en el escenario internacional. Zingeris encarna la rica diversidad del panorama político. Su perspectiva única y compromiso con las relaciones diplomáticas lo convierten en un activo invaluable para dar forma a las políticas de su país y contribuir significativamente al discurso global sobre los derechos humanos, la preservación cultural y la cooperación internacional.

En una conversación exclusiva con The Media Line, el diputado Zingeris compartió sus opiniones sobre el conflicto con Hamás, el estado del mundo democrático hoy en día y la ideología islámica radical.

Zingeris también reveló su profunda conexión con la historia judía a través de su madre, Polina Tatarskaya, sobreviviente del gueto de Kovno y campo de concentración, quien falleció recientemente a los 102 años. Su hermano, un renombrado poeta y escritor de prosa que falleció hace dos meses, contribuyó significativamente a la exploración literaria de la vida judía en Lituania.

Destacando la dualidad lingüística en su identidad, Zingeris dice: "Tengo dos lenguas maternas: lituano e yidis". Lituania, asegura, actualmente es el hogar de alrededor de 4,500 judíos. Aproximadamente 1,000 de estos tienen raíces en Lituania que datan de antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras que los demás llegaron principalmente durante la ocupación soviética de los estados bálticos. Se estima que alrededor de 240,000 judíos vivían en Lituania a principios del siglo XX, antes del Holocausto.

Expresando fuertes lazos con Israel, Zingeris recomendó un enfoque político más amplio, sugiriendo "no solo centrarse en la respuesta a grupos terroristas como Hamás, sino estar juntos con nosotros combatiendo la invasión rusa de Ucrania". Enfatizó la importancia de que los países democráticos se defiendan y apoyen mutuamente ante amenazas comunes.

Zingeris señaló las alianzas entre dictaduras, mencionando específicamente las conexiones de Rusia con Irán, China y Corea del Norte. Pintó un panorama de un mundo democrático que se encoge. Al mismo tiempo, las dictaduras se vuelven más efectivas y visibles, señalando: "Ahora vemos cómo las dictaduras están unidas entre sí: Rusia detrás de Irán, China, Corea del Norte. Nuestro mundo democrático se está volviendo más pequeño, y las dictaduras están operando más efectivamente delante de nosotros".

Zingeris llamó a un cambio de los intereses nacionales individualistas, declarando: "Deberíamos dejar de decir 'América primero, Polonia primero, Lituania primero, Israel primero'. Debemos empezar a trabajar en la democracia empresarial y la solidaridad entre países democráticos e incluir nuestra solidaridad en el caso de Israel. Ese es nuestro negocio común".

Unidad entre democracias

Al enfatizar la necesidad de unidad entre las naciones democráticas, Zingeris resaltó las implicaciones más amplias, afirmando: "Ahora frente a nosotros, no solo vemos a Hamás. Detrás de Hamás, hay una ideología totalitaria fundamentalista musulmana".

"Es de la ideología 'desde el río hasta el mar'", dijo.

Zingeris resaltó la perspectiva extremista que busca reemplazar la sociedad civil con lo que él denominó una "sociedad Allah", despojando de derechos a las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y aquellos con opiniones diferentes.

gnacio Sánchez Amor (d), líder de los Observadores a Corto Plazo de la OSCE, escucha a Emanuelis Zingeris, jefe de la Delegación PACE durante una rueda de prensa tras las elecciones parlamentarias en Tiflis, Georgia, 9 de octubre de 2016. (credit: DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS)

Llamó la atención sobre la situación en Gaza desde 2007, expresando preocupación por la desaparición de partidos de oposición y el monopolio ideológico impuesto por Hamás, especialmente en las escuelas.

"Hamás monopolizó toda Gaza y ahora lavó el cerebro de las escuelas con una ideología asesina", dijo Zingeris a The Media Line.

Mirando hacia el futuro, Zingeris propuso un enfoque estratégico durante la presidencia de Lituania, sugiriendo un vínculo entre el sustancial apoyo financiero de la Unión Europea a los vecindarios del este del Mediterráneo y consideraciones religiosas. Argumentó a favor de la defensa de los derechos civiles en Europa, enfatizando la libertad para sostener diversas ideologías y afirmando que ninguna ideología debería tener el derecho de gobernar.

"Fui profesor en la Universidad de Vilna y me uní a nuestra revolución contra la dictadura soviética en 1988", compartió. Zingeris afirmó con orgullo: "Hemos ganado y declaramos la primera independencia. Soy firmante de la independencia de Lituania, lo que significa que soy parte de nuestra revolución democrática".

Cambiando la conversación a la ausencia de manifestaciones en las universidades, el diputado lituano le dijo a The Media Line sobre la falta de manifestaciones estudiantiles en universidades de Europa Central, específicamente en Praga, Vilna, Varsovia, Riga y Tallin, en contra del derecho de Israel a defenderse y del pueblo judío.

A principios de marzo, la Fundación Israel Allies organizó la Conferencia del Presidente de Jerusalén, reuniendo a más de 20 parlamentarios de varios países que promueven activamente legislación proisraelí. Zingeris fue uno de los asistentes destacados.

Libertad de opinión

"En Europa nos basamos en los derechos civiles. Francia, Lituania y Gran Bretaña se basan en constituciones civiles y derechos civiles para creer o no creer. Debemos defender aquí en Israel los derechos de las personas, todos los ciudadanos de Israel, no solo de la libertad de los ataques, sino del derecho a tener otras opiniones", dijo a The Media Line. "Debemos luchar contra la ideología dictatorial aquí, y Hamás es parte de ella", agregó Zingeris.

Zingeris afirmó con orgullo su papel como autor de la primera resolución mundial en respuesta a los eventos del 7 de octubre. Reveló que la resolución, aprobada por unanimidad por el parlamento el 10 de octubre, abarcaba tres páginas e incluía una evaluación exhaustiva. En el centro de la resolución estaba la firme postura de que a Irán no se le debe permitir adquirir armas nucleares. Esta declaración audaz y unánime del parlamento lituano refleja su fuerte compromiso de prevenir la proliferación de armas nucleares en la región, mostrando el papel activo de Zingeris en la formación de una política internacional significativa.

"¿Puedes imaginar a Irán con armas nucleares? Significa que existe la posibilidad de presionar y manipular. En este caso, nos basamos en la solidaridad con Israel", añadió el diputado lituano.