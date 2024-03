Mordechai y Schumer: Un cuento de dos judíos de la corte - opinión

En los siglos XVII y XVIII en Europa, ciertos judíos individuales recibían un estatus especial por encima de sus compañeros judíos. Estos "judíos de la corte" servían como banqueros y financistas para la nobleza en Alemania, Austria y otras tierras. Se les otorgaban privilegios, se les permitía vivir fuera de los guetos judíos y estaban exentos de llevar distintivos que los marcaran como judíos. En la Prusia del siglo XVIII, se les refería como judíos "protegidos" o "útiles".

Muchos de estos judíos de la corte eran hombres buenos y justos que trabajaban para beneficiar a la comunidad judía. Pero las relaciones entre ellos y la comunidad judía en general a menudo estaban tensas. Los judíos de la corte eran más ricos que sus hermanos, podían ir y venir según su voluntad y a menudo servían como recaudadores de impuestos.

Aunque ostensiblemente representaban los intereses de la comunidad judía ante la clase gobernante, con demasiada frecuencia estos judíos de la corte hacían lo contrario, aplicando políticas anti-judías contra su propio pueblo.

Aunque el término "judío de corte" está asociado con la Europa moderna temprana, los judíos de corte han sido una característica de la vida judía en el exilio durante milenios. El judío de corte más famoso, por supuesto, es Mordecai, el héroe del Libro de Ester.

Al principio de la historia, Mordecai muestra lealtad al rey al exponer un complot para asesinarlo. Esta lealtad tuvo éxito para toda la comunidad judía, desempeñando un papel crucial en la caída eventual de Hamán y sus planes genocidas. Entre las muchas lecciones del Libro de Ester está que cuando el pueblo judío está en el exilio, sujeto a los caprichos de los gobiernos anfitriones que no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente, los judíos bien ubicados pueden ser esenciales para nuestra supervivencia como pueblo.

Mordecai es el paradigma del judío de corte heroico que utiliza su proximidad al poder para beneficiar al pueblo judío. Pero a lo largo de la historia judía, y notablemente desde el siglo XX, existe un tipo más oscuro y siniestro de judío de corte que, en lugar de trabajar en beneficio de la comunidad judía, sirve como agente del régimen, ayudando y colaborando en la opresión de su propio pueblo.

El Judenrat de la Alemania nazi, consejos judíos utilizados por los nazis para implementar sus políticas de persecución, son un ejemplo notable. De manera similar, en la Rusia soviética existían los karmaniye Ivrei'i, los "judíos de bolsillo", que trabajaban para el régimen soviético, sirviendo principalmente en el Comité Antisionista del Público Soviético, donde se les encargaba demonizar a los sionistas y a cualquiera que intentara emigrar a Israel.

El actual líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, se encuentra entre los principales demócratas que se opusieron al JCPOA de 2015. (credit: TOM WILLIAMS/POOL VIA REUTERS)

Pensé en la historia de los judíos de corte mientras escuchaba el ahora famoso discurso del líder de la mayoría del Senado, el senador Chuck Schumer. Schumer atacó al primer ministro Netanyahu, refiriéndose a él como un obstáculo para la paz, exigiendo que expulse a miembros de su gabinete y pidiendo su destitución como primer ministro. La razón principal de Schumer para reemplazar a Netanyahu, repetida varias veces en el discurso, es la oposición del primer ministro a una solución de dos estados después de que termine la guerra.

Ciertamente hay muchos israelíes, tanto de derecha como de izquierda, que están descontentos con Netanyahu por diversas razones. Pero según todas las encuestas recientes sobre el tema, su oposición a la creación de un estado palestino no es una de ellas.

Tras meses de demonización y marginación de Netanyahu por parte de la Administración Biden, la insistencia de Schumer al inicio de su discurso de que hablaba solo por sí mismo resulta risible. Además, después de que Biden elogiara el discurso, añadió que su personal fue notificado de antemano sobre su contenido. Teniendo en cuenta la teatralidad de la reciente visita del rival de Netanyahu, Benny Gantz, a Washington, que incluyó un apretón de manos y una sesión de fotos con Schumer, es imposible no ver lo que realmente está sucediendo.

Schumer es el "judío de la corte" de la administración Biden

Schumer es el útil "judío de la corte" de la administración Biden, sirviendo a la administración al avalar cada vez más la presión hostil sobre Israel. Schumer comenzó su discurso declarando sus credenciales judías, haciendo referencia a las pérdidas de su familia en el Holocausto y declarándose a sí mismo como un "shomer Yisrael, un guardián de Israel".

Luego procedió a criticar al líder electo y al electorado del Estado de Israel. Pidió a los israelíes que abrazaran una solución de dos estados, a pesar de que las encuestas muestran que la abrumadora mayoría de los israelíes se oponen actualmente a esta idea. Desacreditó a Israel como culpable de matanzas excesivas de civiles en Gaza y acusó a la dirección israelí de no mostrar suficiente preocupación por los civiles en los planes para la próxima invasión de Rafah.

Como un buen "judío útil", Schumer permitió vergonzosamente que los argumentos anti-Israel del día salieran de labios judíos.

Y para que no tengamos dudas sobre lo que realmente piensa Schumer del Estado de Israel independiente, incluyó una amenaza de que si Israel elige no ir a nuevas elecciones o adoptar políticas alineadas con las posiciones de EE.UU. antes del fin de la guerra, "entonces Estados Unidos no tendrá más opción que desempeñar un papel más activo en dar forma a la política israelí utilizando nuestra influencia para cambiar el curso actual". Así es. Una amenaza directa para socavar la voluntad del electorado israelí, si no se doblega a la voluntad de la actual administración de EE.UU.

En este Purim, mientras honramos el liderazgo heroico de Mordejai y Ester, estemos agradecidos de que el exilio está llegando a su fin. Israel ganará. Para parafrasear las palabras de Mordejai a Ester en el momento en que ella eligió qué tipo de judía de la corte sería: "el alivio y la liberación vendrán a Israel de otro lugar", y Chuck Schumer y todos los otros judíos de la corte "útiles" se perderán en el basurero de la historia.

El escritor, un rabino, es coanfitrión del podcast Shoulder to Shoulder y se desempeña como director de Israel365action.com.