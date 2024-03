"Dejen de bombardear bebés": Alumnos con instrucciones de escribir notas en puerta de maestra judía

Una maestra de arte en Berkeley, California, le dijo a su clase de segundo grado que escribiera "Dejen de bombardear bebés" en notas adhesivas para ser pegadas en la puerta del salón de clases de una maestra judía, según una queja presentada por el Centro Brandeis y la Liga Antidifamación a finales del mes pasado.

La queja, que alega una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles (1964), afirma que el Distrito Escolar Unificado de Berkeley (BUSD) no tomó medidas para poner fin a la "intimidación constante y el acoso a los estudiantes judíos por parte de compañeros y maestros" desde el 7 de octubre, cuando Hamás cometió un ataque terrorista en masa contra Israel y mató a unas 1,200 personas.

La acción federal fue presentada tanto por la ADL como por el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley. La acción se produjo después de un número récord de quejas, incluida una carta firmada por 1,370 miembros de la comunidad de Berkeley al Superintendente y Junta de Educación de Berkeley.

Berkeley elementary school students were instructed to write "Stop bombing Babies" notes and attach them to the door of the only Jewish teacher at the school. pic.twitter.com/vHyMJ3tZW0