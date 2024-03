Ravit Naor: Creando orden en medio del caos

Ravit Naor es la dueña de viajes especiales al extranjero de Ravit and Friends. Estaba de viaje a Marruecos con uno de sus grupos cuando comenzó la guerra.

¿Dónde te encontró la guerra?

Se suponía que debíamos regresar a Israel el lunes desde Marrakech. El sábado, nos despertamos con la noticia de un horror que estaba ocurriendo en Israel. Nuestros amigos estaban bajo presión, ya que algunos tenían hijos y nietos que habían sido reclutados. Me enteré de que mi buen amigo R había resultado gravemente herido en Sderot.

El domingo, nuestro vuelo de Arkia a Israel fue cancelado, así que organizamos un vuelo desde Estambul a Atenas e Israel. En Atenas, nos encontramos con 5,000 personas que estaban esperando para volar a Israel porque sus vuelos fueron cancelados.

¿Qué pasó después de aterrizar?

Me quedé en el hospital Barzilai durante dos días con mi amigo herido.

El jueves fui a Sderot, que era un campo de batalla. Comenzamos a escoltar equipos y a mapear ciudades; tocábamos puertas para ver quién quería evacuar. Ayudé a una mujer con tres niños pequeños y sus padres, que querían evacuar a Jerusalén; pero ella quería ir a Eilat, donde estaba toda su familia. Llevamos a la familia a Eilat.

Conduje 800 km por día, dos tanques de combustible, todo a mi cargo. Llevamos pañales al Mar Muerto; en el camino, rescatamos muchos animales.

En las granjas, ayudé en los campos de coliflor, berenjena y tomate junto con la Unidad 55, quienes son jubilados de la Fuerza Aérea. En el camino, se me acercó un granjero cuyo hijo fue asesinado el 7 de octubre y necesitaba vender sus granadas. Trajimos docenas de cajas y las vendimos.

¿Cuándo te uniste a Lahav 433?

Uno de los grupos solicitó voluntarios para su centro logístico recién establecido. Me presenté y me quedé. Cuando llegué, descubrí que la subinspectora asignada a la tarea era una chica increíble que había estado en mi viaje a Laponia. Después de dos días, me dijo que no se moverían de allí.

Rápidamente nos dimos cuenta de que sin una gran cantidad de voluntarios, ni siquiera en otros dos años podríamos devolver el equipo que la policía y los voluntarios habían evacuado.

El trabajo es duro; tienes que buscar entre los sacos y descifrar a quién pertenecen las cosas y si el número de vehículo coincide con lo que hay en él, porque a veces los artículos estaban amontonados en un vehículo. Es un trabajo de detective y tus manos tiemblan porque no saben si el dueño está vivo o muerto. Nosotros tratamos con los vivos; la policía trató con los muertos; y el ejército trató con los secuestrados.

El centro logístico es muy conmovedor. Sacamos sangre de cosas, atamos cosas a cosas, comenzamos a devolver equipos a las personas. Hubo momentos de alegría porque estábamos ocupados con la vida.

Hubo episodios locos. Resultó que el terrorista fue asesinado. Encontramos teléfonos celulares para la familia de los terroristas que robaron su casa. Encontramos el teléfono celular de un chico que sobrevivió al robo. Todos sus amigos fueron asesinados, y su teléfono tenía todos los últimos videos. Encontramos cuatro billeteras; tres de los propietarios están vivos, y uno fue secuestrado.

Cada artículo está vinculado a una historia y a una persona. Hay cosas no identificadas, la mayoría de ellas de una zona peligrosa. Se me ocurrió la idea de organizar todo y llevarlo a Supernova. Debo elogiar a la policía, que fue una de las primeras en responder y funcionar.

Convencimos a la gente de Supernova de que les llevaríamos las cosas. Decidimos tomar fotos y poner un código de barras en cada artículo. La policía trabajó en una aplicación. Contratamos fotógrafos para tomar fotos de las cosas, y organizaremos un catálogo por tema para que todos puedan encontrar sus propios artículos.

Nos dimos cuenta de que quedaban muchas cosas en el área que ha sido declarada zona militar cerrada.

Llegamos al campo; todo estaba polvoriento. Me gritaron que estaba loco. Obtuve permisos. Insistí en llevarme todo porque podría ser lo único que quedara de la persona. Trajimos una empresa de detección de metales que encontró joyas.

Trabajamos con guantes. Nos arrastramos en cuclillas, solo para encontrar otra bolsa, una sandalia, una camiseta, una billetera. Llené mi vehículo con los objetos que encontré.

Cuando encontramos restos óseos, un mechón de pelo, nos dimos cuenta de que era una escena del crimen. Llamamos al ejército y a la policía, y se encontraron cinco restos de cuerpos. Les envié videos y ubicaciones porque es difícil extraer ADN. Nos permitieron trabajar el viernes y el sábado.

Había alegría junto con tristeza. Les di a los reservistas mi teléfono y les dije que me llamaran si encontraban algo.

¿Cómo sobrevives?

Trabajo como una máquina. Hay momentos de felicidad. La ventaja es que estoy desconectado de las noticias y Twitter todo el día. Llego a casa, me tiro en el sofá, me ducho y luego tomo una pastilla para dormir porque me cuesta conciliar el sueño.

