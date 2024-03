Gaza debe recibir el tratamiento de "Hiroshima y Nagasaki", dice congresista de EE.UU.

El congresista estadounidense Tim Walberg (R) recibió condena por pedir que Gaza sea tratada como "Hiroshima y Nagasaki" en un video publicado el sábado.

En el video, se escucha a Walberg discutir su postura sobre la ayuda humanitaria y Gaza, diciendo que la ayuda de Estados Unidos a Israel no debería desviarse para ayudar a Gaza.

Our #Michigan chapter @CAIRMI today condemned a call by @RepWalberg (R-MI) to end humanitarian aid for the Palestinian people in #Gaza facing Israeli-imposed starvation, ethnic cleansing and #genocide , and instead drop nuclear weapons on the population. https://t.co/H4vJTdcrUW

En respuesta a una pregunta sobre el nuevo puerto humanitario que se está construyendo frente a Gaza, dice que Estados Unidos "no debería gastar ni un centavo en ayuda humanitaria" y prefiere que el dinero se gaste en proporcionar ayuda a Israel para ayudar a derrotar a Hamás.

Walberg luego aclara que "Debería ser como Nagasaki e Hiroshima. Terminar rápido".

También vinculó a Irán y Rusia con el esfuerzo de guerra de Hamás y agregó: "Probablemente Corea del Norte y China también estén involucrados".

El representante estadounidense Tim Walberg (centro), el 23 de abril de 2015. (credit: US Department of Labor)

Los comentarios de Walberg fueron ampliamente condenados por otros miembros del Congreso, incluido el representante de Michigan, Daniel Kildee (D), quien publicó en X, calificando los comentarios de "horribles y impactantes" y calificando su posición sobre la ayuda humanitaria de "indefendible".

Rep. Walberg's comments are horrific & shocking. It is an indefensible position to argue against humanitarian aid for the people of Gaza while also calling for the wholesale massacre of the Palestinian people. I couldn't disagree more with these extreme & dangerous comments. https://t.co/udQqZqnirp

Otra representante de Michigan, Elissa Slotkin (D), calificó los comentarios de "reprobables" y dijo que eran de muy mal gusto, especialmente porque él es tanto un funcionario electo como un pastor ordenado.

This is a reprehensible thing for anyone to suggest, especially an elected official and someone who considers himself a man of faith.Rep. Walberg should take back his comments, and try to put himself in the shoes of the many Michiganders who see themselves in the casualties in… https://t.co/ckFGqK8SFH