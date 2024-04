En León, los lugareños brindan por Semana Santa con cóctel "Matar judíos"

LEÓN, España (JTA) — Es la semana antes de Semana Santa en León, una antigua ciudad en el noroeste de España, y los lugareños han salido a las calles para tomar vasos de limonada con vino, una festividad anual a veces marcada con un grito alegre: "Matar Judíos".

"Semana Santa" es el período religioso más importante en España. Las celebraciones de León son particularmente espectaculares, marcadas por 10 días de música, sermones y alrededor de 30 procesiones, con unos 16,000 penitentes. También es temporada alta para visitantes; en 2002, la Semana Santa de la ciudad fue declarada un "Festival de Interés Internacional para Turistas".

Un elemento fijo de estos días frenéticos es un cóctel leonés hecho con vino tinto, limones, canela y azúcar, a veces con naranjas e higos. Aquí se llama "limonada", y prácticamente todos los bares en el Barrio Húmedo, el animado barrio medieval de la ciudad, están llenos de carteles anunciando su versión. Es tradición local tomar 33 limonadas durante la Semana Santa, representando la edad de Jesús cuando fue crucificado.

También es una tradición centenaria para los juerguistas que buscan limonadas decir que van a "matar judíos".

"Es una expresión aquí", dijo Margarita Torres Sevilla, profesora de historia medieval en la Universidad de León, a la Agencia Telegráfica Judía. "Por ejemplo, me dices, '¿Tomamos algo juntos? Vale, vamos a matar judíos'. Otra frase típica de la Semana Santa es, '¿Cuántos judíos has matado? ¿Tres, cuatro, cinco [limonadas]? Oh, has matado muchos'".

Tradición controvertida en León: limonada 'Matar judíos'

En León, una ciudad de aproximadamente 124,000 habitantes que no tiene una comunidad judía visible, los lugareños le dijeron a JTA que la frase no se percibe como vulgar o antisemita. Algunos bares la celebran como un punto de orgullo en la herencia de la ciudad, utilizando la frase como hashtag al publicitar sus promociones estacionales en redes sociales.

"Con la llegada de la Semana Santa también llega la temporada de limonada leonesa, una tradición conocida popularmente como 'matar judíos'", decía una publicación en español de Bar Genarín en Facebook el 10 de marzo. "Te ofrecemos dos variedades, la clásica y una blanca".

"Es extraño para los extranjeros, pero lo toman con humor", dijo Sonia Da Costa, una camarera que corre platos y vasos para atender la oleada de clientes en la Cafetería Chamberí, un bar de tapas local. "Aquí es normal".

La gente visita en el Parque Güell en Barcelona, España, el 18 de agosto de 2019 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El barrio histórico judío de León, que no ha visto una población judía en cientos de años, comprende dos calles incrustadas en el mismísimo Barrio Húmedo desbordante de limonadas hoy en día. Pocos rastros indican dónde vivía la comunidad; sus tres sinagogas medievales se perdieron, la última de ellas conmemorada por una pequeña placa recientemente instalada en la Calle Misericordia: "Aquí se construyó la tercera sinagoga judía de León (1370-1481)". En una calle lateral que se desprende de la plaza central de León, una puerta de piedra muestra dos marcas verticales, que Torres Sevilla cree que fueron dejadas por una mezuzá.

Los judíos se establecieron en la zona a partir del siglo X. León produjo a Moisés de León, un famoso místico judío, y se convirtió en un centro del pensamiento religioso judío. Los judíos vivieron en relativa igualdad con los cristianos de León, interrumpida por esporádicos estallidos de violencia, hasta 1293, cuando el rey Sancho IV les prohibió poseer tierras. Dos décadas más tarde, los judíos fueron obligados a llevar una marca amarilla, y a partir de 1365 tuvieron que pagar un impuesto especial, similar al que pagaban los musulmanes.

La expresión de "matar judíos" en Semana Santa se remonta a un episodio del siglo XV, según Torres Sevilla. León fue devastado económicamente por la guerra y la Peste Negra, dejando a muchos nobles cristianos endeudados. Uno de estos caballeros, Suero de Quiñones, debía pagos a un comerciante judío. Para evitar pagar su deuda, Quiñones generó un fervor religioso contra los judíos de León en Semana Santa de 1449. Organizó un grupo de caballeros para atacar el barrio judío, asesinando al prestamista y a varios otros el Viernes Santo.

"Quiñones dijo en Semana Santa, nuestro Señor fue acusado por los judíos y los judíos lo mataron", dijo Torres Sevilla. "Entonces, ¿qué hacemos con los judíos? Matarlos. Pero la verdadera razón no era un motivo cristiano, la verdadera razón era que él tenía una deuda importante con un importante comerciante de la comunidad judía".

Legado de la tradición de 'Matar judíos' limonada

Para celebrar su supuesta venganza por la muerte de Jesús, Quiñones y sus aliados fueron a beber vino en el Barrio Húmedo. Así comenzó el ritual de tomar limonadas al compás de "matar judíos", dijo Torres Sevilla.

Otras historias dicen que la frase surgió de los poderes domesticadores de la limonada, autorizada por líderes medievales en medio de la abstinencia y ayuno de la Semana Santa para detener a los cristianos de cometer pogromos contra los judíos —manteniéndolos ocupados en las tabernas.

(La tradición leonesa de "Matar judíos" no parece estar relacionada con la ciudad española ubicada aproximadamente a 150 kilómetros al este que se llamaba Castrillo Matajudíos, o Fuerte Matajudíos, desde 1627, durante un período de persecución antisemita, hasta hace unos años).

La comunidad judía de la región no duró mucho después del ataque de Quiñones. Los judíos fueron expulsados de León en 1481, y 11 años después, bajo el Decreto de Alhambra del Rey Fernando II y la Reina Isabel I, de toda España. Algunos historiadores también han relacionado la asociación de la limonada con "matar judíos" a una cita atribuida a Fernando, al firmar el decreto de expulsión en 1492: "Limonada que trasiego, judío que pulverizo".

Hoy en día, los residentes dicen que la frase es una costumbre social que carece de conexión con asesinatos, religión o judíos reales.

"La gente está acostumbrada a ello aquí, es una expresión que no es para nada racista", dijo José Manuel, que trabaja en Vychio Cafe Bar. "Es una expresión de una época de racismo, pero ahora, no, es una expresión por costumbre."

Torres Sevilla dijo que un pasado judío yace dormido en León, incluso dentro de los lugareños que pueden no conocer su propia historia. Mientras decenas de miles de judíos huyeron de España como resultado del Edicto de Granada, miles se quedaron y se convirtieron. Torres Sevilla cree que está entre los españoles descendientes de "conversos", que conservaron algunas tradiciones distintas a pesar de convertirse al cristianismo. "Sevilla" es un apellido históricamente judío. Su familia va a la iglesia los sábados, no los domingos, y comienza las oraciones los viernes, el Shabat judío. Creció con un ritual, también encontrado en otras familias de "conversos", de limpiar la casa y tener la ropa lista antes del sábado.

Muchos judíos leoneses se quedaron y se convirtieron después de 1492, dijo, pero sus descendientes pueden no tener idea, e incluso pueden estar entre aquellos que llaman a "matar judíos" con sus limonadas en Semana Santa.

“Todos saben sobre ‘matar judíos’, pero nadie conoce la historia judía de León”, dijo Torres Sevilla.