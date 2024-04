Nick Matau: El guerrero no judío de TikTok por Israel

"No, no soy judío", reza el perfil de TikTok de Nick Matau, de 31 años, también conocido como dyna_rider2.0.

Aunque Matau no es ni judío ni cristiano, ha logrado reunir 21.2 mil seguidores en una cuenta de TikTok en favor de Israel que afirma: "Ninguna Arma Formada Contra Israel Prosperará".

También tiene otra cuenta de TikTok, dyna_riderlive2.0, con 24.2 mil seguidores, donde el veterano de la marina convertido en guerrero de hasbará interactúa con audiencias en vivo para hablar sobre Israel, la guerra en curso y el antisemitismo.

Hablamos antes del 7 de octubre. "No hay nada malo en tener amor por Israel debido a tus creencias religiosas", dijo. "Está bien. Solo digo que esa no es la razón por la que lo hago".

Describió cómo su padre había sembrado la semilla que se convertiría en una pasión por Israel.

El logotipo de la aplicación TikTok aparece en esta ilustración tomada el 22 de agosto de 2022. (credit: DADO RUVIC/REUTERS)

"Inculcó ese amor por la historia, incluso fuera de Israel. Me contó un poco sobre el conflicto cuando era niño, diciendo ‘siempre debemos apoyar a Israel’ y ‘es muy importante oponerse al antisemitismo’. Cuando era niño, no tenía ni idea de lo que estaba hablando."

Matau reflexionó que no conocía a muchos judíos cuando crecía. Sin embargo, cuando estalló un conflicto con Hamás en mayo de 2021, comenzó a hablar en favor de Israel en su canal de TikTok de comentarios políticos, que antes de ser prohibido, ya se acercaba rápidamente a los 100,000 seguidores, recordó.

Un soldado de la hasbará

Varios meses después, con las vidas de los israelíes y la judería mundial cambiadas para siempre por los ataques de Hamás el 7 de octubre, Matau volvió a mirar hacia atrás en su camino de defensa de Israel.

Inicialmente, dijo Matau, recibía mucho más odio por su postura que apoyo. Sin embargo, toda la oposición solo lo impulsó a aprender más.

“Aprendí y leí, y a veces me alejaba de TikTok durante días para poder aprender sobre esa cosa de la que me preguntaron o me acusaron. Y así, hice otro video y luego otro. Y esta bola de nieve siguió creciendo en algo más grande, y mi pasión crecía cada vez que respondía.”

"Así que no importaba que no fuera cristiano, no fuera judío, no fuera israelí".

A través de esto, señaló, construyó una comunidad compuesta predominantemente por judíos e israelíes. Cuando su cuenta fue prohibida debido a su defensa, fue esta comunidad la que vino a apoyar la cuenta que creó después.

A pesar de todo el tiempo y esfuerzo que pone en hacer su investigación, Matau reconoce una dimensión desagradable en el contenido de defensa en las redes sociales, llegando incluso a llamarlo "falso" de alguna manera.

"Puedes hacer videos, editarlos y responder solo a lo que quieres responder", dijo. "Y el problema es que los TikToks son cortos, y la gente incluirá la información para que sea llamativa y atractiva porque eso es lo que te consigue vistas, eso es lo que engancha a la gente".

Aun así, Matau dijo que hace todo lo posible por presentar los hechos, desacreditar los mitos y educar a sus espectadores, incluso si eso implica que el contenido no sea el llamativo, atractivo sensacionalismo que muchos esperan de las cuentas políticas en las redes sociales.

Por sus esfuerzos, y porque muchos de los que le dirigen odio asumen que es judío debido al tipo de contenido que crea, Matau se encuentra regularmente con el mismo odio antisemita y violento al que se enfrentan los creadores de contenido judío proisraelí.

"Me han llegado amenazas de muerte", explicó. "Sinceramente he recibido tantas que de alguna manera ya estoy un poco insensible a ellas. Pero la mayoría de las veces recibo mensajes simplemente llenos de odio o antisemitas. A veces me envían fotos de Hitler, cosas así."

Muchos de los ataques dirigidos hacia él vienen de lo que él describió como una incapacidad para refutar sus argumentos.

"Si no pueden refutar mis argumentos, lo que suelen hacer es simplemente atacarme. [A menudo] ni siquiera hablarán sobre lo que dije en el video, simplemente sacarán otro tema o me atacarán."

De lo contrario, a menudo se enfrenta a un "flujo interminable de mentiras", donde, en los peores casos, los usuarios anti-Israel no solo difunden información errónea sobre las acciones u objetivos de Israel, sino que se deleitan en negar las atrocidades de Hamas.

Matau señaló que para estas personas, no importa lo que se les muestre, ya sea informes oficiales, testimonios de testigos presenciales o incluso terroristas de Hamas confesando en custodia las acciones de su organización terrorista, ninguna cantidad de evidencia hace la diferencia.

"Si vives tu vida simplemente negando todo, entonces por supuesto vas a ser pro-Palestino en ese sentido; por supuesto vas a apoyar lo que hace Hamas, y llamarlos 'combatientes por la libertad'."

Aun así, hay un lado gratificante en el trabajo de defensa que él hace. Además de poder participar en un tema del que dijo que realmente está apasionado, Matau también escucha regularmente a las personas que son ayudadas por su trabajo; personas a las que puede educar e inspirar.

"Esa es definitivamente la razón por la que hago esto al 100% y seguiré haciéndolo", afirmó.

Probablemente tampoco le dolió que, casualmente, varios meses después de comenzar su defensa de Israel en línea, conociera a Danielle, que es una mujer israelí, y ahora su prometida.

"Comencé a hablar sobre Israel porque realmente sé que es lo correcto", enfatizó Matau. Y eso lo hace apasionado por crear su contenido, "especialmente entre todas las personas del mundo que te dicen que estás equivocado.

"Pero lo que más me gusta de ser sionista es que cuanto más enseño, más debato, más hago videos, más aprendo".