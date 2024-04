Tribunal ordena a un cine de Filadelfia proyectar una película israelí que canceló por protestas

(JTA) - En uno de los episodios más vertiginosos de controversia en torno a eventos culturales judíos desde la guerra Israel-Hamas, un tribunal ordenó el martes a un cine de la zona de Filadelfia que continuara con la proyección de una película israelí menos de un día después de que el director judío del cine intentara cancelarla.

La orden judicial emitida por el Tribunal del Condado de Montgomery instruyó al Bryn Mawr Film Institute a seguir adelante con la proyección de "The Child Within Me", un documental sobre el músico israelí Yehuda Poliker. Se informó que el Festival de Cine Israelí de Filadelfia había presentado una demanda de último minuto contra el cine, alegando incumplimiento de contrato después de que anunciara el lunes por la noche que ya no planeaba proyectar la película debido a lo que su director llamó el "clima actual".

Grupos judíos locales, enfurecidos por la cancelación, habían planeado organizar una protesta contra el teatro sin fines de lucro el martes por la noche. Los organizadores dijeron a Haaretz que la protesta seguía adelante, en un gesto de apoyo al festival.

"Esta no es la forma en que quería hacerlo", dijo Karnit Biran, la próxima presidenta del festival, al periódico israelí. Ni el festival ni el teatro respondieron a las solicitudes de comentario de la Agencia Telegráfica Judía el martes.

El director legal del Proyecto Deborah, una organización legal sin fines de lucro que litiga con frecuencia en nombre de causas proisraelíes, dijo a JTA que representaron al festival en la corte para obligar al centro de cine "a cumplir con sus obligaciones bajo el contrato que firmó con el Instituto de Cine de Israel y mostrar la película israelí que acordó proyectar esta noche". Activistas propalestinos se manifiestan contra el acto de ZAKA frente a la sinagoga de Teaneck, Nueva Jersey. (credit: Courtesy of Bergen Country Jewish Action Committee)

En su carta del lunes a su junta directiva y en un comunicado público del teatro, el director del Instituto de Cine Bryn Mawr, Samuel Scott, dijo que el teatro decidió cancelar la proyección con solo un día de aviso. Describió una percepción de que mostrar la película equivalía a respaldar la conducta de Israel durante su guerra en curso en Gaza.

"Aunque BMFI siempre ha tratado de ser apolítico en la selección de las películas que mostramos, el sentimiento público últimamente ha escalado al punto de que continuar con la proyección del IFF está siendo ampliamente tomado entre individuos e instituciones en nuestra comunidad como un respaldo a las acciones recientes y continuas de Israel", escribió Scott.

Agregó: "Este no es un mensaje que hayamos pretendido o deseado transmitir", pero dijo que sintió que era en el mejor interés del teatro "dadas las circunstancias actuales". Grupos locales de estudiantes universitarios pro-palestinos, incluida una sección de la organización antisionista Jewish Voice for Peace, habían planeado protestar contra la proyección, citando la inclusión de Israel Bonds y el Consulado General de Israel como patrocinadores del festival.

La reacción de la comunidad judía fue severa. Un rabino local denunció la medida como antisemita, mientras que al menos un miembro de la junta judía del teatro renunció después de enterarse de la decisión del director. La federación judía local y la oficina de la Liga Antidifamación publicaron una declaración conjunta condenando la decisión y pidiendo al teatro que revierta su curso. Una petición en línea que insta al teatro a revertir su cancelación ha acumulado más de 3,000 firmas en menos de 24 horas, y un senador estatal que sirve como representante especial en la junta directiva del teatro también criticó la decisión.

El incidente en Bryn Mawr es el ejemplo más reciente de cómo las divisiones cada vez más profundas sobre la guerra han afectado a eventos culturales judíos e israelíes que tienen poca conexión directa con ella. Una sala de cine en Hamilton, Ontario, también se retiró recientemente de un acuerdo para acoger un festival de cine judío local, mientras que salas de conciertos en todo Estados Unidos han cancelado fechas de giras del cantante judío pro-Israel Matisyahu, y varias instituciones artísticas en el área de la Bahía, incluido el Museo Judío Contemporáneo, también se han visto afectadas por protestas anti-sionistas.

También es el último estallido en las tensiones especialmente agudas sobre Israel en el área de Filadelfia, donde la Coalición Palestina de Filadelfia ha dirigido su atención hacia una amplia gama de negocios y organizaciones judías e israelíes durante meses de actividad. El grupo se manifestó en contra de la tienda de falafel Goldie dirigida por el chef israelí-estadounidense Michael Solomonov, por ejemplo, y ahora está presionando para que se cancelen las proyecciones restantes del Festival de Cine de Israel.

Sin embargo, la película cuya proyección fue brevemente cancelada, como parte de la programación del festival que comenzó el sábado y continúa hasta este próximo domingo en varios lugares de la ciudad, no tiene nada que ver con Gaza o la guerra. "El niño dentro de mí" es en realidad una biografía experimental de Poliker, el hijo de supervivientes del Holocausto judíos griegos que se convirtió en una estrella de rock en Israel al inspirarse en sus raíces mediterráneas en su música. La película también explora la identidad gay de Poliker.

A pesar del contenido de la película, el director del teatro señaló que, a través de conversaciones con el "personal clave", creía que mostrar la película indicaría a ciertas partes que estaba tomando una postura política. Scott también ha servido en la junta de una sinagoga reformista local.

El Instituto de Cine Bryn Mawr también está proyectando actualmente "One Life", una biografía sobre un hombre no judío que salvó a niños judíos durante el Holocausto.

En línea, el instituto emitió una declaración ligeramente diferente a la del correo electrónico de Scott a su junta directiva que enfatizaba su asociación de varios años con el festival. "En años anteriores, no hemos considerado la proyección de una película del Festival de Cine Israelí como una asociación política o una toma de postura sobre algún tema", escribió el teatro en una declaración publicada en su sitio web e Instagram. "Sin embargo, a medida que la situación en Israel y Gaza ha evolucionado, ha quedado claro que nuestra proyección de esta película está siendo ampliamente interpretada entre individuos e instituciones de nuestra comunidad como un respaldo a las acciones recientes y en curso de Israel".

Fue un fuerte contraste con una declaración en defensa de su participación en el festival que el centro cinematográfico había emitido tan solo unos días antes. En esa declaración previa, publicada el viernes, el teatro categorizó el documental como "apolítico" y sobre "uno de los artistas más populares de Israel". El centro añadió: "El arte expresa y expone la humanidad universal cuando los gobiernos extranjeros y nacionales pueden opacarlo. En BMFI, nos esforzamos por presentar cine diverso e independiente de todo el mundo para unir a nuestra comunidad, no para dividirla".

Si bien Scott no especificó qué "individuos e instituciones" se oponían a la película israelí en la segunda declaración, sí mencionó "una manifestación de estudiantes universitarios locales" que, según él, estaba siendo planeada en protesta por la proyección. Esto se correlaciona con declaraciones en las redes sociales hechas por grupos pro-palestinos de universidades locales, en las que discutían organizarse para oponerse a la proyección y reunirse con el centro cinematográfico para alentarlos a no ser anfitriones de la misma.

En Instagram, previo al fallo judicial, el JVP local canceló una protesta que habían planeado para el martes por la noche y añadió: "Estamos agradecidos de que hayan escuchado y que nuestra presión funcionara".

En una publicación anterior, el grupo escribió: "Este festival está financiando el apartheid y genocidio israelí. Dejen de mirar, tomen medidas".

En una carta a Scott vista por JTA, el rabino local Eric Yanoff de la congregación Conservadora Adath Israel comparó la decisión con incidentes recientes de antisemitismo en la región, diciendo que era "quizás más insidioso" que el reciente ataque a otra sinagoga con una esvástica.

"En interés declarado de evitar conflictos, te has alineado, de manera intencionada o no, con los difusores del odio más antiguo del mundo", escribió Yanoff. "Tu silenciamiento de esta película dice mucho, y aunque no sea tan descarado como una esvástica en una sinagoga, le da credibilidad y apoyo a aquellos que simpatizarían con ese odio evidente".

En un comunicado conjunto, la federación local y la oficina de la ADL lamentaron la cancelación, diciendo que "solo sirve para poner en lista negra la cultura israelí, jugando en manos de los antisemitas que intentan negar al pueblo judío su voz y existencia".

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la normalización de tal odio se vuelve algo común", continuó la declaración, elogiando el festival de cine israelí por ofrecer "una visión multifacética de la sociedad israelí" y pidiendo al centro de cine que restableciera el programa.

El mismo día en que Scott anunció la cancelación de la película, varias instituciones judías en todo el estado, incluida la federación de Filadelfia y el Museo Nacional Weitzman de la Historia Judía Estadounidense, también con sede en Filadelfia, recibieron amenazas de bomba que las autoridades posteriormente determinaron que eran falsas alarmas. Al menos un objetivo, la Federación Judía y el Centro Comunitario Judío de Allentown, fueron evacuados debido a la amenaza.

Amenazas enviadas al museo

Misha Galperin, CEO de Weitzman, le dijo a JTA que la amenaza al museo llegó en forma de una carta física que hacía referencia tanto a Israel como a los nazis, y también lo mencionaba a él personalmente. Esta amenaza ocurrió después de varios actos de vandalismo en el museo, incluidas dos instancias en las que los carteles de rehenes israelíes en sus ventanas fueron vandalizados. Calificó la amenaza como "antisemitismo puro y sin adulterar" y dijo que había estado en contacto tanto con las autoridades locales como con el gobernador judío de Pensilvania, Josh Shapiro.

Si bien Galperin no conocía la controversia del Festival de Cine Israelí, dijo que todo apuntaba a la necesidad de que la comunidad en general muestre un mayor apoyo visible a las instituciones judías.

"Con la cancelación, con las amenazas contra las sinagogas, con lo que nos pasó a nosotros, la comunidad y las autoridades realmente tienen que levantarse," le dijo a JTA. "Y realmente debemos hacer que nuestros aliados hagan lo correcto."