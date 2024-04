Historia del éxodo que conoces "All Too Well" es reinterpretada en la nueva Hagadá de Taylor Swift

Taylor Swift ha (de forma no oficial) entrado en su era del Éxodo.

Los Swifties pueden ahora expresar su amor por el ícono pop mientras celebran la Pesaj, gracias al "Hagadá no oficial de Taylor Swift", escrito por la autora Na’ama Ben-David.

Ben-David dice que la idea surgió de su hija adolescente, una gran fan de Swift.

“A ella le encanta hablar de Taylor Swift”, dijo Ben-David en un comunicado. “Su música, sus letras y los mensajes inspiradores que recibe al escuchar los álbumes. Cuando comenzamos a hablar sobre Pesaj, comentó que hay muchas similitudes entre la historia y los temas de Pesaj, y la música de Taylor Swift, ¡y así nació la idea!”

El amor por Taylor Swift inspira la Hagadá

Ilustrado por Shelley Atlas Serber, esta edición de la Hagadá, o texto central que guía a los participantes a través de la cena de Pesaj, se une a una multitud de Hagadás creativas publicadas para las festividades del 2024.

UNA FAN saca una foto de una imagen de Taylor Swift mientras entra en un cine para ver la película del concierto de Swift 'Eras Tour' en Ciudad de México, México, (credit: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS)

Comienza llamando al seder, una palabra que literalmente significa "orden" o "secuencia", una "lista de canciones" y está impregnada de esoterismo de Tay-Tay, que incluye: un motivo de avión de papel (una referencia a un collar mencionado en la canción "Out of the Woods"); números de página ocultos en pulseras de la amistad (una referencia a una letra en la canción "You're on Your Own, Kid" de su álbum de 2022 "Midnights" y una tendencia adoptada por los asistentes a conciertos de Swiftie en los últimos años); sombreros de vaquera rosa brillante de los primeros días de la cantante como artista de música country adolescente; y curiosidades sobre la vida y discografía de Swift.

Ben-David conecta una sección metafórica especialmente famosa de la Hagadá, la historia de los cuatro hijos: el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe cómo preguntar, con cuatro personajes cuyos enredos románticos son un tema del álbum de 2020 "Folklore".

"El diseño vibrante y moderno de la Hagadá fue inspirado por los éxitos mundiales de Taylor Swift", dijo Serber en un comunicado. "Cuando todos nos sentamos en nuestras mesas de seder alrededor del mundo, compartimos las mismas canciones que hemos disfrutado juntos durante años, los éxitos del pueblo judío".

El libro, que está impreso en hebreo e inglés, está disponible en tapa blanda y cuesta $19.89, el año de nacimiento de Taylor Swift, y el nombre de su quinto álbum de estudio, lanzado en 2014.

¡Lo primero en la lista de las 10 plagas? Sangre — o deberíamos decir, "Mala Sangre".