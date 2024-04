Activistas pro-palestinos planean perturbar Convención Nacional Demócrata

"Muerte a Estados Unidos", coreaban los activistas de extrema izquierda mientras se reunían en el sótano de la sede de la Unión de Teamsters el sábado para discutir planes sobre cómo interrumpir la Convención Nacional Demócrata el 19 de agosto, según una investigación de Olivia Reingold de The Free Press publicada el domingo.

"Es realmente inspirador ver que la gente está tan entusiasmada, e incluso más entusiasmada, por marchar en la DNC como lo están por marchar en la RNC [Convención Nacional Republicana]", dijo supuestamente Omar Florez, un activista con base en Milwaukee, en la reunión. "Podemos agradecerle a Genocida Joe y a nuestro movimiento por eso".

Las grabaciones muestran a los activistas aplaudiendo cuando se anunció el ataque de Irán contra Israel durante el evento.

"Creen que estarán en el espacio aéreo palestino —no lo llamo israelí— entre las dos y las cuatro de la mañana, lo que significa aproximadamente de dos a cuatro horas desde ahora", dijo el orador Hatem Abudayyeh. "Además, hay informes de que se lanzaron drones contra Israel desde Yemen e Iraq".

Abudayyeh presuntamente encabeza la Red de la Comunidad Palestina de EE. UU., "un supuesto grupo comunitario que, según la información y la creencia, es afiliado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización terrorista designada con sede en Gaza", según una demanda citada por The Free Press sobre las presuntas relaciones entre grupos de defensa de EE. UU. y Hamás.

Los objetivos principales de la organización son establecer un estado palestino "desde el río hasta el mar" con Jerusalén como su capital y establecer el derecho de retorno para todos los "refugiados palestinos y sus descendientes". También apoyan "el derecho de resistencia contra la ocupación sionista y colonización de todas las tierras palestinas y árabes", según el sitio web de la organización.

The Free Press informó que la casa de Abudayyeh fue registrada en 2010 por el FBI como parte de una investigación "sobre el apoyo material al terrorismo".

"Tenemos que asumir que Estados Unidos va a intentar tomar represalias contra Irán", continuó Abudayyeh y fue recibido con abucheos por la multitud.

La multitud comenzó a cantar rápidamente "Manos fuera de Irán".

