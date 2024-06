'Estoy presionando a los israelíes': Biden advirtió a Israel que siga las instrucciones de EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un evento de influencers en la Casa Blanca la semana pasada que envió $26 mil millones en ayuda a Israel para fortalecer la seguridad del estado judío. El presidente agregó que también estaba presionando a Israel.

"En primer lugar, la seguridad de Israel en la región es esencial", dijo Biden. "Estoy presionando a los israelíes para que se retiren y abran más tránsitos humanitarios, y creo que estamos cada vez más cerca".

Biden talks tough to a TikTok influencer who questioned him on Gaza. Notice how threatening he is toward Israel, the ally he supposedly loves. You know he met Golda Meir — an historic encounter that took place when he was marching with Dr. King on Selma. Or was it Montgomery? pic.twitter.com/j3jkwdWqjb