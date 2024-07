Pelosi informa a Biden que las encuestas indican que no puede vencer a Trump, según CNN

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi expresó en privado su preocupación al presidente Joe Biden sobre sus perspectivas de reelección, según un informe de CNN publicado el jueves.

Según cuatro fuentes familiarizadas con la conversación, Pelosi dijo a Biden que los datos de las encuestas indican que podría ser incapaz de derrotar a Donald Trump en una posible revancha en 2024, lo que podría poner en peligro las posibilidades del Partido Demócrata de mantener el control de la Cámara.

El informe de la CNN afirma que el presidente Biden respondió rebatiendo las preocupaciones de Pelosi, afirmando que había visto encuestas que indicaban un camino hacia la victoria. Una fuente mencionó que Biden parecía a la defensiva sobre los resultados de las encuestas. Durante la conversación, Pelosi pidió a Mike Donilon, asesor de Biden desde hace mucho tiempo, que se uniera a la llamada y discutiera más a fondo los datos de las encuestas.

Según la CNN, esta llamada es la segunda conversación conocida entre Pelosi y Biden desde el debate ampliamente criticado del presidente el 27 de junio. Aunque la fecha exacta de la llamada sigue sin estar clara, las fuentes indicaron que tuvo lugar en la última semana. Pelosi y Biden habían hablado previamente a principios de julio. U.S. Representative Nancy Pelosi (D-CA) walks to a democratic caucus meeting to nominate their own candidate for the next Speaker of the House, after Kevin McCarthy was ousted as Speaker, at the U.S. Capitol in Washington, U.S., October 10, 2023. (credit: REUTERS/Leah Millis )

Sin aclaración

Las fuentes no aclararon si Pelosi aconsejó directamente a Biden que se retirara de la carrera de 2024 durante su reciente conversación. Sin embargo, Pelosi se ha comprometido activamente con sus colegas tras el debate, abordando sus preocupaciones. En una entrevista reciente, señaló: "Corresponde al Presidente decidir si se presenta. Todos le animamos a que tome esa decisión porque el tiempo apremia".

Cuando se le pidió un comentario, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, no se refirió a los detalles de la información de la CNN sobre la llamada Pelosi-Biden. Bates subrayó: "El Presidente Biden es el candidato del partido. Planea ganar y espera trabajar con los demócratas del Congreso para aprobar su programa de 100 días para ayudar a las familias trabajadoras".

Un portavoz de Pelosi informó a CNN de que la ex presidenta de la Cámara de Representantes está en California desde el viernes y no ha hablado con el presidente Biden desde entonces.