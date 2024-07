El ex embajador de EE.UU en Israel afirma que Kamala Harris lleva a los judíos hacia Trump

La repentina retirada del presidente de EE.UU., Joe Biden, de la carrera presidencial de 2024 ha dejado al Partido Demócrata luchando por recuperar su posición. En una entrevista con The Jerusalem Post el domingo, el ex embajador de EE.UU. en Israel, David Friedman, predijo un cambio significativo de votantes judíos estadounidenses hacia el Partido Republicano y Donald Trump debido a la ascensión de Kamala Harris como candidata demócrata.

Friedman no se sorprendió por la decisión de Biden de renunciar, citando el deterioro de las capacidades físicas y cognitivas del presidente. "Todo el peso del Partido Demócrata cayó sobre él y simplemente no tenía las capacidades físicas para continuar", declaró Friedman. Él enfatizó que fue el resultado correcto tanto para el Partido Demócrata como para el país, ya que Biden ya no podía manejar las responsabilidades de la presidencia.

Sin embargo, Friedman reservó sus críticas más duras para los asesores de Biden, acusándolos de encubrir los problemas de salud del presidente durante años. "Esto es un escenario de 'el emperador está desnudo'", dijo. "Amigos en el interior me dijeron en 2021 que Biden carecía de la energía y agudeza mental para el trabajo. Muchos de los que ahora insisten en que renuncie eran las mismas personas que lo encubrían en el pasado."

Friedman habla de preocupaciones sobre Kamala Harris como candidata presidencial

Friedman expresó preocupación por la decisión del Partido Demócrata de impulsar a Kamala Harris como candidata presidencial sin un proceso de evaluación adecuado. "Harris no pasó por ningún aspecto del proceso primario y no recibió ni un solo voto en ninguna primaria", señaló. "Esto pone al partido y al país en desventaja porque no se la ha considerado seriamente para la presidencia".

Desde una perspectiva israelí, Friedman advirtió que la salida de Biden y la posible presidencia de Harris podrían plantear riesgos significativos. Describió a Biden como un "pato cojo" que ya no puede llevar a cabo negociaciones significativas y dudó de la capacidad de Harris para manejar los asuntos internacionales de manera efectiva. "Biden cometió muchos errores con respecto a Israel, pero está a años luz por delante de Harris en cuanto al apoyo a Israel", afirmó Friedman. "Ella está en el extremo de la ala progresista del partido, que simpatiza más con la causa palestina".

El presidente de EEUU, Joe Biden, pronuncia un discurso sobre Oriente Medio en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, EEUU, el 31 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

Friedman cree que la nominación de Harris podría conducir a un cambio histórico de votantes judíos hacia el lado republicano. "Biden tradicionalmente apoyaba a Israel, pero Harris no pasa la 'prueba de kishkes' de apoyar genuinamente a Israel", dijo. "Combine eso con la Convención Republicana que históricamente es pro-Israel y la Convención Demócrata probablemente sea pro-Palestina, y tienes un cambio significativo".

Friedman también criticó la postura de Harris sobre Israel, afirmando: "Kamala Harris ha demostrado a través de sus acciones y asociaciones que se alinea más con el ala progresista del Partido Demócrata, que cada vez más ha adoptado una postura hostil hacia Israel. Su apoyo a políticas y figuras que son abiertamente críticas con Israel es alarmante para aquellos que valoran la relación entre Estados Unidos e Israel."

También abordó el desempeño de Harris como vicepresidenta, especialmente su manejo de la frontera sur y los problemas de inmigración. "Ha fracasado en todo lo que ha tocado", afirmó Friedman sin rodeos. "Es la candidata menos preparada que hemos visto para la presidencia. En todos los frentes, si apoyas a Israel, debes esperar y rezar por la elección de Trump".

Friedman concluyó enfatizando el impacto potencial en los votantes judíos estadounidenses. "Esto moverá a los votantes judíos hacia el lado republicano", predijo. "Harris carece de cualquier afinidad por Israel, y la Convención Demócrata resaltará este contraste. Esto podría llevar a un cambio histórico de los votantes judíos hacia el lado republicano."