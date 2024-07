Jerusalén en Foco: Principales Acontecimientos del 19 al 25 de Julio

Nota del editor: Debido a la actual situación de seguridad, los eventos que se enumeran a continuación pueden ser aplazados o cancelados. Compruébelo antes de reservar y manténgase a salvo.

VIERNES, 19 DE JULIO

Asista a la inauguración de "With Blind Steps", una exposición colectiva comisariada por Judith Lenglart, centrada en cortometrajes y vídeos realizados en la década de 1970. El acto tendrá lugar a mediodía en Hansen House. Es una oportunidad de ver obras de Avraham Eilat, Gideon Gechtman, Yoram y Alina Gross, Haim Maor, Joshua Neustein, Georgette Batlle, Gerry Marx, Dov Or Ner, David Perlov y Yocheved Weinfeld en un mismo lugar.

Entrada gratuita. Exposición hasta el 26 de septiembre. Calle Gedalyahu Alon 14.

SÁBADO 20 DE JULIO

Visite "Umbilicus", una exposición de arte colectiva presentada en el Kishle (parte de la Torre de David). Operado como prisión por los británicos, el espacio rememora la antigua historia de la capital y permite a los artistas explorar lo que significa estar en el ombligo de su creación. Yehudit Sasportas, por ejemplo, presenta Court Martial 1/6, una serie de nueve jarrones pintados que contienen grabaciones de audio en una obra destinada a sacar a la superficie conflictos no resueltos. The opening night of the Jerusalem Film Festival in Jerusalem on July 21, 2022 (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Otros artistas son Hannan Abu-Hussein, Sahar Azimi, Sharon Balaban, Matan Daskal, Merav Shinn Ben-Alon y Lihi Turjeman. Comisariada por Adina Kamien y Malu Zayon. La entrada a la exposición es por escalera y no es apta para sillas de ruedas.

El horario actual es de 9.00 a 17.00 horas; el domingo, de 12.00 a 20.00 horas; de lunes a jueves, de 9.00 a 17.00 horas; y el viernes, de 9.00 a 15.00 horas. 50 NIS. Llame al *2884 para obtener más información.

DOMINGO 21 DE JULIO

Vea A Drink in America, una actuación de Tom Gornberg Yarkoni, en el Teatro de la Escuela de Artes Visuales, en la que Yarkoni presenta su compleja relación familiar con EE.UU.. Utilizando la metáfora de cómo identificar un auténtico reloj Rolex -se sugiere sacar la clavija que se utiliza para poner en hora el reloj; si tiene una pequeña corona de oro, es un Rolex auténtico- Yarkoni nos invita a este proceso de separar las cosas y volver a conectarlas.

21 h. 40 NIS por entrada. Se ofrecerán bebidas en la azotea a partir de las 16.30; las actuaciones comienzan a las 17.00. Otros estudiantes de posgrado presentarán también sus obras, así que considere la posibilidad de adquirir un pase de un día. 11 Bezalel St. Se celebra como parte de la serie de eventos FINALE. Llame al (02) 673-3435 para más información y reservas.

LUNES, 22 DE JULIO

Asista a "Strong Colors", el concierto final de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén para esta temporada, dirigida por Lio Kukoman. El concierto incluye al pianista Alexei Volodin interpretando las "Danzas polovtsianas" de El príncipe Igor de Borodin; el Concierto para piano n.º 1 de Rachmaninoff; la Sinfonía n.º 7 de Prokofiev; y la Rapsodia rumana n.º 1 de Enescu.

La actuación, de dos horas de duración, comienza a las 19.00 horas; un intermedio. 120-NIS 150 por entrada. Jerusalem Theatre, 20 Marcus St. Llame al (02) 561-1498 para reservar.

MARTES, 23 DE JULIO

Vea Handling the Undead, la película noruego-sueca ganadora del premio Sundance que describe cómo la reanimación de familiares difuntos afecta a sus familias y a la sociedad que les rodea. Proyectada en el marco del Festival de Cine de Jerusalén, es una prometedora mezcla de cine de terror y cine negro nórdico.

Se proyecta con subtítulos en inglés. 22.15 h. 48 NIS la entrada. Cinemateca de Jerusalén, 11 Hebron Rd. Llame al (02) 565-4333 para reservar.

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO

Suba a la azotea de Cinema by Sam Spiegel y vea el clásico cinematográfico de 1989 Do the Right Thing como parte del ciclo Rooftop Cinema de la escuela de cine. Dirigida por Spike Lee, esta película estadounidense se desarrolla en Brooklyn el día más caluroso del año. Aclamada por muchos como una de las mejores películas realizadas sobre el cargado tema de las tensiones raciales en EE.UU., ésta es una gran oportunidad para verla en pantalla grande.

Las bebidas y la música comienzan a las 19.00; la película, a las 20.30. 30 NIS. 3 Menora St. Visite cinema.jsfs.co.il para más información.

JUEVES 25 DE JULIO

Disfrute de Viva Verdi, una representación gratuita de 40 minutos de las grandes arias de Verdi, ofrecida por la Ópera Lírica de Jerusalén. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el vestíbulo del Jerusalem Theatre, 20 Marcus St.

¿Tiene previsto celebrar un acontecimiento especial? ¿Inaugurar una exposición de arte o un nuevo bar? ¿Traer a un orador invitado para presentar un tema fascinante? Envíe un correo electrónico a hagay_hacohen@yahoo.com y comuníquelo a En Jerusalén. Escriba "Jerusalem Highlights" en el asunto. Aunque toda la información es bienvenida, no podemos garantizar que aparezca en la columna.