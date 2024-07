SpareEat: Sorprende tu paladar y combate el desperdicio en Israel

¿Alguna vez has ido a un restaurante, café o panadería cerca del cierre del día de trabajo y has notado que todavía queda mucha comida?

Como puedes imaginar, parte de esa comida se guarda y se vende al día siguiente, pero lamentablemente, mucha de ella termina siendo desperdiciada.

De hecho, el desperdicio de alimentos es un problema importante en Israel. Según un Informe sobre Desperdicio y Rescate de Alimentos publicado a principios de 2024 por Leket Israel, el Ministerio de Protección Ambiental y el Ministerio de Salud, Israel acumuló asombrosamente 2.6 millones de toneladas de desperdicio de alimentos en 2022.

Para ponerlo en otros términos, eso representa más de un tercio de todos los alimentos adquiridos en Israel que se desperdician, lo que significa que 21.3 mil millones de NIS en alimentos esencialmente se van por el desagüe.

Esta comida podría servir para todo tipo de propósitos, como ayudar a los necesitados y apoyar a los negocios que, en esencia, tienen que ver cómo su stock caduca.

COFUNDADOR Jonathan Fischer Toubol (credit: SpareEat)

SpareEat es donde entra en acción.

Como explicó Jonathan Fischer Toubol, cofundador de la empresa, esta aplicación de teléfono inteligente israelí tiene un doble objetivo: luchar contra el desperdicio de alimentos y combatir el alto costo de vida en Israel. Lo hace esencialmente "rescatando" alimentos no vendidos de varios minoristas y empaquetándolos en "paquetes sorpresa" para que los usuarios de la aplicación los recojan.

Así es como funciona

La empresa con sede en Tel Aviv se asocia con minoristas de alimentos en todo el país, que van desde panaderías y cafeterías hasta restaurantes y delicatessen. Estos lugares luego se enumeran en la aplicación, con la selección adaptada a la ubicación del usuario.

SpareEat conecta a sus usuarios con estos negocios para que puedan comprar los paquetes a precios más bajos, con la empresa tomando una pequeña comisión de la venta.

En la aplicación, los usuarios pueden ver cuántos paquetes quedan en cada tienda, cuánto cuestan (los precios pueden variar de 25 a 40 NIS por paquete), a qué hora cierra el negocio en particular y qué tan lejos está. Esta última parte es significativa, ya que SpareEat no hace entregas. Pero, como explicó Toubol, esta limitación tiene sus beneficios.

"Es muy importante para nosotros asegurarnos de que la gente regrese a los pequeños negocios", dijo a la revista. "Vivimos en una época en la que todo se hace a través de entregas, con Wolt y otras aplicaciones. El resultado es que la gente ya no entra en las tiendas, lo cual perjudica a los negocios. Por lo tanto, es importante para nosotros tratar de ayudar a las tiendas a recuperar a sus clientes físicamente".

Otra limitación de la aplicación es el factor sorpresa, pero esto también se ha convertido en una de las cosas que hacen que SpareEat se destaque, diferenciándose de otras aplicaciones de ahorro de alimentos que existen en todo el mundo.

"Les llamamos 'bolsas sorpresa' porque los clientes no saben exactamente qué van a recibir. Y la razón es que las tiendas mismas no saben qué quedará al final del día. Es una sorpresa para los clientes y para las tiendas porque solo verán lo que haya quedado al final del día", dijo.

Sin embargo, como señaló Toubol, los negocios siempre tienen una idea aproximada de las cantidades de alimentos que quedarán al final del día. Incluso si no saben qué alimentos específicos serán, siempre habrá algo disponible.

"Hay una explicación general en la aplicación sobre lo que tienen las tiendas, por lo que puedes hacerte una idea general sobre lo que podría contener la bolsa sorpresa, y siempre obtendrás al menos el doble del valor que pagaste. Simplemente no sabes exactamente lo que vas a recibir."

Cómo comenzó

SpareEat fue fundado por tres emprendedores. Querían iniciar un negocio rentable, pero que tuviera un significado más profundo y pudiera hacer el bien en el mundo. Toubol venía del sector de alta tecnología, y su cofundadora, Laetitia Jessner, del sector minorista. Su tercer socio, que ya no está en la empresa, tenía experiencia en la industria de restaurantes.

SpareEat esencialmente combinaría las habilidades de estos tres emprendedores. Pero también tuvieron que lidiar con el infame alto costo de vida en Israel.

"He vivido en Israel durante muchos años, y año tras año pensamos que alcanzamos el límite de cuán alto puede llegar el costo de vida, y luego al año siguiente descubres que ha aumentado aún más", explicó Toubol, un oleh de Francia, "así que tuvimos que tener eso en cuenta".

SpareEat se lanzó en 2019 y originalmente solo servía al área de Tel Aviv. Sin embargo, terminó cerrando en 2020 debido a las regulaciones de bloqueo por COVID-19.

Tres años después, volvió a lanzarse, volviéndose más grande que nunca.

Cómo va

En el momento de escribir esto, SpareEat se ha expandido a importantes ciudades en todo el país, desde la región de Gush Dan hasta Haifa, Jerusalén, Beersheba y más allá.

A solo un año desde su reapertura, la aplicación ahora trabaja con alrededor de 370 negocios y está buscando expandirse aún más. Según Toubol, presta servicios a alrededor de 250,000 usuarios registrados, y esta alta cantidad ha ayudado aún más al crecimiento de SpareEat.

"Los primeros negocios fueron la parte más difícil porque cuando empezamos hace un año, ni siquiera teníamos una aplicación todavía, y tuvimos que convencer a los primeros socios para unirse a nosotros", dijo Toubol. "Pero cuando tienes una aplicación que ya está funcionando y se está volviendo más conocida, es mucho más fácil incorporar nuevos negocios".

Él atribuye gran parte del éxito inicial a los esfuerzos de Jessner.

"Ella estaba trabajando en las calles bajo el calor durante 12 horas al día, entrando en todas las tiendas de Tel Aviv y hablando sobre esta idea loca que estábamos desarrollando", recordó. "Sudando mucho y trabajando mucho. Así fue como incorporamos a nuestros primeros 40 socios. Luego comenzamos la aplicación en junio de 2023".

Ahora, las empresas se están comunicando activamente con ellos para asociarse, sin que SpareEat tenga que solicitar nuevos socios.

Otra parte de su crecimiento tiene que ver con los propios usuarios haciendo solicitudes.

"Una de las cosas que es muy importante para nosotros con SpareEat es que, tal como lo vemos, no es solo otra aplicación de comida porque intentamos darle un significado. Tiene el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y el costo de vida. Y vemos que estamos empezando a construir una especie de comunidad de personas para quienes estos temas importan", explicó Toubol.

"Muchos de nuestros usuarios nos dicen que aunque estamos haciendo algo pequeño, se siente como si estuviéramos tocando algo más grande. Y eso es genial porque, piénsalo, no vas a tener clientes de Wolt que vayan a restaurantes preguntando: '¿No quieres unirte a Wolt? Sería genial si te unieras a Wolt, ¿quieres que te ayude a unirte a Wolt?' Eso no va a suceder. Pero cada vez tenemos más usuarios diciendo: 'Vale, no tengo suficientes lugares cerca de mi casa o universidad, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Porque quiero que tengas ubicaciones más cercanas a mí'".

Esto ha llevado a que los clientes a veces sugieran posibles socios ellos mismos, ayudando a establecer conexiones por iniciativa propia y poniéndolos en contacto con SpareEat, ayudando a añadir más socios al servicio.

La aplicación permite a los usuarios filtrar varias opciones de alimentos. Los usuarios pueden especificar si quieren pasteles o comida de delicatessen, y también pueden activar opciones para alimentos solo kósher o solo veganos. Sin embargo, también están limitados por la cantidad de ciertos tipos de minoristas de alimentos.

Por ejemplo, no hay opción para filtrar solo alimentos sin gluten. La razón es que no hay suficientes negocios que sean exclusivamente sin gluten, y aunque muchos de sus negocios asociados tienen opciones de alimentos sin gluten, no pueden garantizar que esos específicamente quedarán al final del día.

Otro aspecto interesante del negocio es su sitio web. Mientras que el idioma de la aplicación se basa en lo que está configurado en el teléfono, el sitio web de la empresa está solo en inglés, a pesar de ser una empresa israelí.

La razón por la que hicieron un sitio web en inglés en lugar de uno en hebreo se debe a alcanzar a una mayor cantidad de clientes y lidiar con un presupuesto reducido.

"Cuando comenzamos el negocio, estábamos tan limitados en términos de presupuesto y todo, y la idea de comenzar un sitio web era realmente solo tener una página de inicio para intentar comunicarnos con todos", dijo Toubol. "Lo hicimos en inglés porque sentimos que solo teníamos los medios para hacer un idioma, y todo el mundo necesita leer y hablar algo de inglés, pero no todos conocen el hebreo. Así que la razón fue que si lo hacíamos en inglés, sería el idioma más accesible para todos en Israel".

La empresa tiene planes de eventualmente traducir su sitio web al hebreo, pero esto está lejos de ser su principal prioridad, ya que el verdadero producto es la aplicación y no el sitio web en sí.

Cómo se está adaptando

Sin embargo, al igual que muchas empresas, SpareEat también se ha visto fuertemente afectada por la guerra entre Israel y Hamas.

"Cuando comenzó la guerra, el negocio se detuvo durante aproximadamente un mes", dijo Toubol. "Después de eso, ha sido difícil volver a lo que era antes".

SpareEat tuvo que lidiar primero con problemas de personal, ya que muchos de sus vendedores, que deberían haber estado yendo a nuevos lugares para incorporar nuevos socios, fueron llamados al servicio de reserva de las FDI. Muchos de sus negocios colaboradores estaban en la misma situación, lo que solo dificultaba más el negocio. También lucharon por expandirse a regiones afectadas por la guerra, lo que truncó sus planes de llevar SpareEat a Ashkelon, por ejemplo.

Y sin embargo, también han estado utilizando su negocio para ayudar a los soldados durante la guerra.

"Agregamos una función a la aplicación para hacer donaciones directas a los soldados", dijo Toubol. "Con eso, recaudamos fondos que utilizamos para comprar equipos para los soldados o preparar cientos de comidas de Shabat para los soldados en Gaza. También logramos comprar 200 kg de chocolate, Bamba y todas las cosas que los soldados dijeron que les faltaban mientras estaban en Gaza".

La empresa también hizo uso de su red de socios para ayudar en estas donaciones.

"Por ejemplo, nos asociamos con Doctor Soup, un negocio en Tel Aviv que hace sopa. Decidieron preparar toneladas de sopa para los soldados, pero les faltaban frutas y verduras", dijo Toubol.

"Llegamos a nuestros socios que venden frutas y verduras, y donaron algunos de sus productos para la sopa. Realmente intentamos ver cómo podemos aprovechar la aplicación, los usuarios y nuestra red para ayudar en el esfuerzo de guerra, y ha sido realmente increíble.

"Podemos decir muchas cosas sobre los israelíes en general, pero son las personas más serviciales y solidarias de la Tierra".

Supermercados y desperdicio de alimentos

El mayor desafío que SpareEat enfrenta ahora es tratar de trabajar con supermercados.

Los supermercados naturalmente tienen muchos productos que están cerca de caducar en cualquier momento, ¿por qué no usarían una aplicación como SpareEat para salvar la comida y ahorrar dinero? Aunque esto pueda sorprender a muchos, resulta que es por una muy buena razón.

"Los proveedores de alimentos compran todos los productos caducados no vendidos de vuelta a los supermercados", explicó Toubol, señalando que la comida solo termina siendo tirada. Esta es una de las razones por las que Israel tiene tanto desperdicio de alimentos y por qué los precios de los alimentos son a menudo tan altos.

"Los supermercados no tienen incentivo ni presión para vender estos productos o bajar los precios porque saben que si no los venden, les van a reembolsar el precio", señaló Toubol. "Es completamente insensato. Solía ser así también en Francia, pero comenzaron a hacer leyes en contra".

Esto es algo en lo que algunos legisladores en Israel también han estado trabajando, con Toubol citando específicamente a la MK Yasmin Fridman de Yesh Atid. Sin embargo, hasta entonces, este sistema seguirá en su lugar, contribuyendo a la pérdida de alimentos.

"Los supermercados no tienen interés en usar algo como SpareEat porque si lo hacen, tendrán que vender al 50%, y una tarifa tendrá que ir para nosotros", explicó. "Lo que quedará será menos de lo que los proveedores terminarán reembolsando.

"En la mayoría de los lugares de Europa, tienen aplicaciones similares y funcionan bien con los supermercados, pero aquí en Israel, recuperan su dinero, ¿por qué deberían molestarse en hacer algo que les cause ganar menos dinero?"