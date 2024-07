Emotivo tributo de Netanyahu a Joe Lieberman, senador y sionista: detalles de su elogio

El fallecido senador Joe Lieberman fue un firme defensor de Israel que comprendió bien la amenaza existencial que suponen Hamás e Irán para Israel, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu el miércoles por la mañana en un servicio conmemorativo especial para el venerado veterano de la política estadounidense.

"Estoy seguro de que, al igual que todos los presentes, echo muchísimo de menos a Joe", dijo Netanyahu en el podio de un templo reformista de la ciudad, la Congregación Hebrea de Washington.

Lieberman "dejó una huella indeleble en mí, al igual que en todos los que tuvieron la suerte de conocerle. Era excepcional en muchos aspectos. Era inquebrantable en su integridad, su decencia y su lealtad", dijo Netanyahu.

"Era un patriota estadounidense y un judío orgulloso", dijo Netanyahu. Lo que más le impresionaba era su claridad moral y su valentía", añadió.

Lieberman era "inquebrantable en su apoyo a Israel" y horas antes de su fallecimiento coescribió una declaración en apoyo de la campaña militar israelí en Gaza junto con el abogado y escritor Alan Dershowitz. US SENATORS Joe Lieberman and John McCain visit the Western Wall in 2008. (credit: PETER ANDREWS/REUTERS)

Netanyahu dijo que Lieberman era muy consciente de hasta qué punto Irán suponía una amenaza regional y mundial.

El Primer Ministro provocó algunas risas cuando dijo que había tenido que "acortar su intervención" porque "tengo un discurso que escribir", en referencia a su esperado discurso ante una sesión conjunta del Congreso más tarde ese mismo día.

El judaísmo de Lieberman

El servicio fue organizado por la ONG Sin Etiquetas, meses antes de que se planeara el viaje de Netanyahu.

Al Gore fue el primer político en intervenir. Lieberman, fallecido en marzo, representó a Connecticut en el Senado entre 1989 y 2013 y fue el compañero de fórmula de Gore en 2000 en la candidatura demócrata que cedió por poco las elecciones a George W. Bush. Lieberman es el único político judío que ha aspirado a la vicepresidencia.

Gore recordó que conoció a Lieberman cuando era fiscal general de Connecticut y descubrió que compartían muchos puntos de vista sobre la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

A veces "éramos de los únicos" que adoptábamos una postura sobre ciertos temas.

Gore recordó cómo había sido un "Shabbos goy" para Lieberman y cuando las votaciones se retrasaban un viernes, le llevaba a un apartamento que sus padres tenían cerca, en un edificio metodista, encendiéndole las luces para que pudiera quedarse allí.

"Nos reímos juntos, rezamos juntos y pensamos durante una temporada que habíamos ganado juntos", dijo Gore.Incluso aprendió de él palabras en yiddish, incluido el término mensch, que según Gore describía tan bien al hombre que era Lieberman.

"Pensaba mucho en aquellos días. Ambos sabíamos, en el fondo, que los sólidos cimientos de nuestra amistad, y los valores que compartíamos, eran mucho más fuertes que lo que nos separaba".

Gore dijo que ha pensado en él con frecuencia desde su muerte y que lo que más destaca es la forma en que su fe judía era "tan fundamental para el propósito con el que vivió su vida".

"He pasado algún tiempo tratando de capturar eso en mis propias palabras y, en última instancia, descubrí que él lo dijo mejor de lo que yo podría", dijo Gore.

Lo que Gore descubrió al repasar los escritos de Lieberman fue que el senador de Connecticut lo había resumido en el concepto de Tikkun Olam, que, dijo, "presume la bondad inherente pero no realizada" de las personas.

Lieberman había dicho: "Hoy podemos ver con nuestros propios ojos lo que está haciendo el calentamiento global" y que no tomar medidas era inmoral", recordó Gore.

Hace sólo dos años, Lieberman habló de la urgente necesidad de bipartidismo en la crisis climática, dijo Gore. "Recordarle hoy es refrescar nuestra esperanza y nuestra dedicación a Tikkun Olam".

Lieberman se presentó en sus últimas legislaturas en el Senado como demócrata independiente e hizo una fallida carrera por la presidencia en 2004.

Era popular entre los políticos estadounidenses de ambos bandos, como demuestra la asistencia a su funeral de congresistas demócratas y republicanos, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, asistió a la ceremonia, al igual que miembros del entorno de Netanyahu, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, y el secretario del Gabinete, Yossi Fuchs.