En la Cocina con Henny: Simplemente Shabat

Es verano y todos estamos ocupados malabarando más cosas, ahora que los niños están en casa, a menos que estén en mi campamento, cocinando conmigo, lo cual me mantiene aún más ocupada. También estamos tratando de aprovechar al máximo nuestros días libres y no queremos pasar todo el viernes en la cocina.

Shabat es un regalo precioso que nos encanta hacer especial, pero eso no significa que debamos agotarnos. El concepto de "menos es más" funciona perfectamente aquí. Mantén Shabat simple y delicioso con estas recetas fáciles. Me agradecerás cuando estés disfrutando tus viernes en la playa, el shuk o tomando café con un amigo.

La Jalá Perfecta

He probado alrededor de media docena de recetas de Jalá en los últimos 35 años, pero esta ha sido la más fácil y siempre es deliciosamente consistente. La receta no lleva huevos, pero no lo sabrías por el sabor, y se hace con levadura seca que ni siquiera tienes que activar.

Esta deliciosa receta de Jalá me la compartió mi hermana, quien la obtuvo del libro Una Madre Legendaria para Todos sobre Rebetzín Kanievsky. Esta era su receta.

Kugel de papa (credit: HENNY SHOR)

Utilizo harina de trigo integral pre-cernida al 80%, ¡pero la harina blanca también funciona de maravilla!

Rinde 6 jalot.

2 kilos de harina

1 cucharada de sal

3 cucharadas de levadura seca

½ taza de azúcar

½ taza de miel/miel de dátiles

1 taza de aceite

4-5 tazas de agua muy caliente

Barniz de huevo:

1 huevo batido

En un tazón, primero coloca la sal, luego la harina, la levadura, el azúcar, la miel, el aceite y el agua. Comienza a mezclar (con el gancho de amasar en la batidora; o una cuchara grande y resistente si es a mano) y asegúrate de que toda la harina se mezcle bien. Si está muy seco, agrega lentamente más agua tibia. Mezcla durante unos cinco minutos hasta que todos los ingredientes estén combinados y la masa esté suave.

En este punto, tomamos un trozo de masa para separarla para la hafrashat Jalá con una bendición; consulta a tu rabino o rebbetzin sobre cómo realizar esta mitzvá.

Cubre la masa con una toalla o una bolsa de plástico grande y deja que suba durante unos 90 minutos. Luego, golpéala hacia abajo y déjala que suba durante otra media hora.

Forma, trenza y da forma a los jalot, colocándolos en una bandeja para hornear forrada con papel de hornear. Deja que suban durante 20-30 minutos. Precalienta el horno a 170°C/350°F.

Pincelar con huevo batido y espolvorear con semillas de sésamo/amapola.

Los jalot más grandes necesitan alrededor de 30-40 minutos; los jalot y panecillos más pequeños necesitan alrededor de 20-30 minutos.

Pollo asado de mamá

Mi madre es una cocinera increíble y crea deliciosas comidas para el Shabat manteniéndolas simples y fáciles. Crecí comiendo este pollo asado para chuparse los dedos (aunque no en la mesa) cada viernes por la noche, y disfrutábamos de las sobras al día siguiente.

Recuerdo limpiar la mesa del comedor y llevar nuestros platos vacíos a la cocina, donde mi madre tomaría un trozo de jalá y absorbería un poco del jugo de pollo que quedaba en la bandeja de asar con las cebollas caramelizadas. Era un verdadero placer.

Rinde 4 porciones.

1 pollo entero o cortado en cuartos con piel

1 cebolla grande en rodajas

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

Una pizca de pimienta negra

Precalentar el horno a 175°C/350°F. En una bandeja para asar, extender las cebollas en rodajas, luego colocar el pollo encima y sazonar con especias. Cubrir la bandeja y dejar cocinar durante una hora y media. Luego destapar y usar una cuchara para rociar el pollo con los jugos que se han recolectado en el fondo de la bandeja. Dejar cocinar destapado durante 30 minutos, hasta que esté tierno.

Kugel de Papa Clásico

Tengo una adicción, lo dije. Me encanta el kugel de papa, más que la persona promedio, ¡y no puedo comer solo una porción! Está en mi ADN de ambas abuelas que hacían excelentes kugels de papa, semana tras semana sin fallo.

Somos una familia de kugel de papa, ¿qué puedo decir? Mi tía Debbie en Brooklyn es tan famosa por su kugel de papa que la gente pasa por su casa cualquier viernes y ella les entrega una bandeja grande de kugel de papa para Shabat. Y mi tío Chaim, aquí en Jerusalén, tiene alrededor de una docena de kugels de papa cocinándose en su horno cada viernes, y también los regala a cualquier persona que se presente a visitarlo.

Bueno, ahora te haces una idea de mi obsesión por el kugel de papa. Cada viernes hago uno (o dos o tres) para Shabat, y uno más pequeño para un "knip kugel" que comemos el viernes mientras nos preparamos para Shabat.

Rinde para una bandeja de 20 cm x 30 cm.

8-10 patatas peladas

1 cebolla grande (o 2 pequeñas)

4 huevos

2 cucharaditas de sal

½ cucharadita de pimienta

½ taza de aceite

Precalentar el horno a 200°C/400°F. Rallar las patatas y la cebolla, de una en una, en un robot de cocina con una cuchilla para rallar o una pequeña cuchilla trituradora. Si el bol del procesador se llena, transfiera la mezcla rallada a un bol limpio y seco antes de continuar con el resto de las patatas.

Vierte aceite en una bandeja y colócala en el horno precalentado por unos minutos para que se caliente. Una vez que todas las papas y la cebolla estén ralladas, agrega los huevos, la sal y la pimienta al tazón y mezcla bien. Con cuidado, saca la bandeja caliente del horno y vierte en ella la mezcla de kugel de papa.

Configura un temporizador por 10 minutos, luego ajusta la temperatura del horno a 190°C/375°F y hornea durante 40-50 minutos adicionales.

Pastel Clásico de Almendras

Este pastel es increíble no solo por su sabor, sino también por lo fácil que es de preparar y meter en el horno. ¡No importa cuántas veces los invitados o amigos hayan probado esto, siguen pidiéndolo una y otra vez! Es fácil, infalible y se congela muy bien.

Rinde un molde Bundt o 2 moldes para pan.

2 tazas de harina

1¾ tazas de azúcar

2 cucharaditas de levadura

4 huevos

2/3 taza de aceite

¾ taza de zumo de naranja

1 paquete de pudin de vainilla (1 taza)

1½ cucharadita de extracto de almendra

½ taza de agua

Una pizca de sal

Glaseado

1½ tazas de azúcar glas

1 cucharada de zumo de naranja

1 cucharadita de extracto de almendra

1 cucharada de agua

Precalienta el horno a 170°C/350°F grados.

Coloca todos los ingredientes en el tazón de una batidora y mezcla bien.

Hornea en un molde tubular o Bundt engrasado durante 50-60 minutos hasta que la parte superior rebote cuando se presiona suavemente.

Deja que el pastel se enfríe, luego voltéalo sobre un plato para pastel.

Para el glaseado: Mezcla todos los ingredientes del glaseado en un tazón pequeño. La consistencia no debe ser demasiado acuosa, pero debe poder ser rociada sobre el pastel. Rocía y deja que aparezca la magia.

Deseando a todos mis lectores un maravilloso Shabat de paz y simplicidad con buenos amigos y deliciosa comida preparada con mucho amor y poco esfuerzo.

El escritor es un entrenador de cocina que enseña a las mujeres cómo tener la cena lista a tiempo y prepararse para Shabat y Chag. inthekitchenwithhenny.com/