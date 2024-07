Estrella judía Nick Itkin logra el bronce en esgrima en los Juegos Olímpicos de París

(JTA) - El esgrimista Nick Itkin ha conseguido su segunda medalla olímpica consecutiva, al ganar el bronce el lunes.

Itkin, de 24 años, natural de Los Ángeles y número dos del mundo en florete masculino, ganó el bronce en la competición individual masculina de florete en los Juegos Olímpicos de París 2024, al derrotar al japonés Kazuki Iimura por 15-12. La victoria de Itkin es la tercera medalla del equipo estadounidense hasta la fecha en París, tras el oro de Lee Kiefer y la plata de Lauren Scruggs en florete femenino.

Itkin ganó una medalla de bronce en la competición de florete por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero quedó duodécimo en la competición individual en esos juegos. También ha sido dos veces campeón de la NCAA. El año pasado se convirtió en el primer estadounidense, y tercer esgrimista estadounidense en total, en ganar medallas individuales en campeonatos mundiales consecutivos, tras ganar una medalla de plata en los Campeonatos del Mundo de Esgrima de 2023.

Competidores judíos en los Juegos Olímpicos de 2024

Itkin es uno de los seis esgrimistas de los 20 que forman el equipo estadounidense en París que son judíos o proceden de familias judías: Hasta ahora no han tenido un buen rendimiento.

Otros esgrimistas estadounidenses, Eli Dershwitz, Jackie Dubrovich y Mitchell Saron, perdieron sus primeros combates este fin de semana, lo que les dejó fuera de la competición individual.

Yuval Freilich, el primer israelí en proclamarse campeón de Europa de esgrima, también perdió por sorpresa en su primer combate.

El padre de Itkin, Misha, es un inmigrante judío de Ucrania que abrió un club de esgrima en Los Ángeles, donde entrenó a su hijo. La pareja también viajó junta a Israel en 2022.

"No puedo decir que esté muy involucrado en la religión judía, pero mi padre es una gran parte de su identidad, así que obviamente crecí experimentando la cultura y la religión", dijo Itkin al Sporting Tribune en mayo. "Cuando visitamos Israel, uno de sus objetivos era llevar allí a su familia. Significaba mucho para él".

Itkin competirá en la prueba de florete por equipos el domingo, cuando el equipo estadounidense se enfrente a Egipto en la primera ronda.