Jessica Fox conquista el oro en piragüismo en París 2024: una estrella judía

(JTA) - Para la leyenda olímpica judía Jessica Fox, la cuarta vez fue la vencida.

Fox, de 30 años, considerada por muchos como la mejor palista de todos los tiempos, obtuvo el domingo la segunda medalla de oro olímpica de su carrera, y la quinta en total, en el eslalon femenino de kayak. Fox había ganado una medalla de plata en la prueba en 2012 y el bronce en 2016 y 2020.

"Significa todo para mí en este momento", dijo Fox a los periodistas después de su victoria, según ESPN.

"Creo que han sido años y años de perseguir este sueño de llegar muy cerca, de perseverar y levantarme de nuevo"."

Tomando el nombre de su madre

La madre y entrenadora judía de Fox, Myriam Fox-Jerusalmi, fue medalla de bronce en la prueba para Francia en los Juegos Olímpicos de 1996, después de no clasificarse en 1992. An aerial view of delegation boats navigating down the Seine river near the illuminated Eiffel Tower, during the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games. July 26, 2024. (credit: LIONEL BONAVENTURE/Pool via REUTERS)

Fox, cuya primera medalla de oro en su carrera había sido en la prueba de eslalon en canoa en los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene ahora, junto con el eslovaco Michal Martikan, el mayor número de medallas olímpicas en eslalon en canoa. El miércoles competirá en la prueba de canoa y el viernes en la de kayak cross. Su medalla de oro del domingo también la convirtió en la primera mujer en ganar una medalla en la prueba de kayak en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos.

La cuatro veces olímpica fue una de las abanderadas de Australia en la ceremonia de apertura del viernes, un honor que calificó como "probablemente el mejor momento de mi carrera". Fox nació en Marsella (Francia), pero se trasladó a Australia a los cuatro años.

Fox había quedado primera en la eliminatoria del sábado, pero empezó despacio en las semifinales, en las que recibió dos penalizaciones de dos segundos y llegó a situarse octava de 12 finalistas. Pero Fox se recuperó y terminó con un tiempo de 96,08 segundos, 1,45 segundos más rápido que el medallista de plata.

"Creo que ha sido el día perfecto para mí. No empecé bien, pero acabé muy bien y fue mágico", añadió Fox.