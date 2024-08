Vandalizan estatua de Anne Frank en Ámsterdam con mensaje "Gaza libre"

La estatua de la víctima judía del Holocausto, Anne Frank, en Amsterdam fue vandalizada por segunda vez en un mes, informó el Museo de la Casa de Anne Frank y el fundador y líder del Partido por la Libertad de los Países Bajos, Geert Wilders, el lunes.

“Gaza Libre” fue escrito con pintura roja en el pedestal del monumento en el parque del barrio Rivierenbuurt, y las manos de la escultura de Frank fueron pintadas de rojo. Los activistas anti-Israel han utilizado el simbolismo de manos rojas para representar sangre palestina supuestamente en manos de Israel, sus ciudadanos y simpatizantes durante las protestas por la guerra entre Israel y Hamás.

"Matones pro-palestinos pusieron 'Gaza Libre' en la estatua de Anne Frank en Amsterdam", dijo Wilders en redes sociales. "No tienen vergüenza. Su antisemitismo no tiene límites. Siempre debemos oponernos a su mensaje de odio, porque a diferencia de ellos, nosotros defendemos la libertad y el respeto".

