Campaña de Trump denuncia hackeo y acusa a Irán de la intrusión

La campaña del candidato presidencial republicano de EE. UU. Donald Trump dijo el sábado que algunas de sus comunicaciones internas fueron hackeadas y culpó al gobierno iraní, citando hostilidades pasadas entre Trump e Irán sin proporcionar evidencia directa.

La declaración de la campaña llegó poco después de que el sitio web de noticias Politico revelara que comenzó a recibir correos electrónicos en julio de una fuente anónima que ofrecía documentos auténticos de operaciones internas de Trump, incluido un informe sobre las "posibles vulnerabilidades" del compañero de fórmula JD Vance.

"Estos documentos fueron obtenidos ilegalmente de fuentes extranjeras hostiles a los Estados Unidos, con la intención de interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos en nuestro proceso democrático", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado.

La campaña cita a investigadores de Microsoft

La campaña de Trump se refirió a un informe del viernes de investigadores de Microsoft (MSFT.O) que afirmaba que hackers vinculados al gobierno iraní intentaron acceder a la cuenta de un "alto funcionario" de una campaña presidencial de EE. UU. en junio. Los hackers se habían apoderado de una cuenta perteneciente a un antiguo asesor político y luego la utilizaron para atacar al funcionario, según el informe. El informe no proporcionó más detalles sobre la identidad de los objetivos.

Una mujer iraní pasa junto a una pancarta contra Israel con una imagen de misiles iraníes en una calle de Teherán, Irán, 19 de abril de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Un portavoz de Microsoft se negó a revelar los funcionarios objetivo o proporcionar detalles adicionales después de que se publicara el informe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y su representante ante las Naciones Unidas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El viernes, en respuesta a los hallazgos de Microsoft, la misión de Irán ante la ONU en Nueva York le dijo a Reuters que sus capacidades cibernéticas eran "defensivas y proporcionales a las amenazas que enfrenta" y que no tenía planes de lanzar ciberataques.

"La elección presidencial de EE. UU. es un asunto interno en el que Irán no interviene", dijo la misión de Irán ante la ONU.

El ex presidente tuvo relaciones tensas con Irán mientras estuvo en el cargo. Bajo Trump, Estados Unidos mató al comandante militar iraní Qassem Soleimani en 2020 y se retiró del acuerdo nuclear con Irán.

"Los iraníes saben que el presidente Trump detendrá su reinado de terror tal como lo hizo en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca", dijo Cheung.

Trump sobrevivió a un intento de asesinato en julio. Aunque no ha habido sugerencias de que el sospechoso estuviera vinculado a Irán, CNN informó el mes pasado que EE. UU. tenía inteligencia sobre un complot iraní contra Trump. Irán ha negado dichas acusaciones.