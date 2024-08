Descubre documental cautivador que exploran en profundidad la vida y el impacto de Mark Zuckerberg

Esta semana se emiten en televisión varios documentales sobre personajes emblemáticos -que casualmente son judíos-, así como un nuevo documental sobre el 7 de octubre que utiliza una grabación para contar la historia de los héroes que salvaron vidas en un refugio antiaéreo.

Diane von Furstenberg: Mujer al mando

Si es usted una mujer a la que le gusta llevar vestidos, es probable que tenga en su armario un wrap dress confeccionado por Diane von Furstenberg o una imitación de uno de sus diseños. La icónica diseñadora es el tema de un documental ya disponible en Disney+, Diane von Furstenberg: Woman in Charge por Trish Dalton y Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ese básico de tantos armarios femeninos, favorecedor y femenino pero también cómodo, convirtió a von Furstenberg de la noche a la mañana en una de las diseñadoras más identificables del mundo allá por los años setenta. Se dio a conocer tanto por esta prenda como por su vida privada, ambas detalladas en este documental, que fue la película inaugural del Festival de Tribeca de este año.

El título proviene de una respuesta que la mujer de 77 años dio en una entrevista: "No creo que tuviera vocación por la moda: Tenía vocación de ser una mujer al mando".

Decir que von Furstenberg tenía unos orígenes humildes es quedarse corto: Nació sólo 18 meses después de que su madre fuera liberada de Auschwitz. "El mero hecho de nacer fue una victoria", afirma, y cita las palabras de su madre: "Al darte la vida, me devolviste la mía. Fuiste mi antorcha de libertad".

Dotada de una belleza impresionante y una seguridad en sí misma sobrenatural, se casó con un príncipe alemán, Egon von Furstenberg, y empezó a diseñar ropa. Su firma se puso de moda y fue portada de Newsweek en 1976. Von Furstenberg y su marido se hicieron famosos en un reportaje de portada de la revista New York Magazine en el que hablaban sin tapujos de su matrimonio abierto, que escandalizó a algunos pero fascinó a muchos. Finalmente se divorciaron y ella se casó con el magnate del entretenimiento Barry Diller. ‘STEVEN SPIELBERG, The New Hollywood Prodigy.’ (credit: HOT 8)

Con el paso de los años, perdió y recuperó el control de su marca, y el vestido, que Cybill Shepherd lució en Taxi Driver y con el que Michelle Obama fue fotografiada más de tres décadas después, sigue siendo una fuerza en el mundo de la moda.

Von Furstenberg es una entrevistada encantadora, que suelta bon mots como: "El único lugar donde puedes encontrar tu fuerza es siendo fiel a ti misma". No escatima en cotilleos, y afirma que se negó a hacer un trío con Mick Jagger y David Bowie en la era del todo vale del apogeo de Studio 54 (por razones no especificadas) y que se acostó con Ryan O'Neal y Warren Beatty el mismo fin de semana.

No ocultó ninguna de sus hazañas a sus hijos. "Vivió su mejor vida", dice su hijo: "No creo que fuera tan diferente de cualquier madre judía". Bueno, no exactamente, que es lo que hace este documental tan divertido.

Steven Spielberg, El Nuevo Prodigio de Hollywood

Esperaba con impaciencia el nuevo documental de Steven Spielberg en Hot 8, Hot VOD, Yes Docu y Yes VOD el 11 de agosto: Steven Spielberg, The New Hollywood Prodigy, pero a los pocos minutos de empezar la película, producida por varias televisiones europeas, apareció en pantalla el título en francés: Steven Spielberg: L'homme et l'enfant (Steven Spielberg: El hombre y el niño), que se tradujo en los títulos hebreos como Steven Spielberg: A pesar de todo. Enseguida me di cuenta de que se trataba de uno de los documentales franceses más breves y superficiales traducidos al inglés, que no dejan de sacar conclusiones psicológicas y omiten muchos aspectos importantes de la carrera de sus protagonistas.

Esta nueva película de Spielberg se rodó después del estreno de su película autobiográfica Los Fabelman, y no aporta prácticamente nada nuevo. Si ha visto Los Fabelman, sabrá cómo su vida -en particular el complicado divorcio de sus padres y el antisemitismo al que se enfrentó por ser el único judío en la mayoría de las escuelas a las que asistió- inspiró sus películas. El documental presenta una narración torpe, a menudo en un inglés deficiente. Por ejemplo, se le describe como "el eje esencial de la industria cinematográfica", pero ¿existe algo así como un "eje no esencial"?

Estos documentales franceses de realización indiferente -hace un par de años hubo uno similar sobre Paul Newman- tienen un punto brillante: las fotografías. Se las arreglan para encontrar imágenes raras y reveladoras para ilustrar la historia, y las fotos de la familia de Spielberg, que se parecen sorprendentemente a los personajes de Los Fabelman, son especialmente divertidas, al igual que las imágenes de Spielberg en muchos de sus sets de rodaje. Pero esto es estrictamente para frikis del cine que sienten que deben ver todo sobre el famoso director y productor.

Zuckerberg: King of the Metaverse

El nuevo documental, Zuckerberg: King of the Metaverse, disponible a partir de Yes VOD y Sting TV y en Hot VOD, cuenta la historia del meteórico ascenso, la especie de caída y el ingenioso giro del creador de Facebook , Mark Zuckerberg.

Al verlo, te darás cuenta de que la película de Aaron Sorkin de 2010, La red social, era sólo el principio de la historia. Al fin y al cabo, hoy en día hay veinteañeros que nunca han conocido un mundo sin Facebook. La empresa Meta que construyó, que ahora incluye las aplicaciones WhatsApp e Instagram, vale 100.000 millones de dólares y conecta a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Este documental de Nick Green nos cuenta la historia del origen de Facebook que todos conocemos: cómo inventó la plataforma de redes sociales cuando aún era estudiante en Harvard. Tras detallar la creación de la plataforma, Green se adentra en la historia que realmente quiere contar: cómo se ha utilizado la red social para difundir discursos de odio y noticias falsas con el fin de incitar a la violencia contra las minorías, influir en las elecciones y lanzar insurrecciones, como la del Capitolio de Estados Unidos en 2021.

Zuckerberg aparece como indiferente a estas preocupaciones. Parece haber burlado sistemáticamente a los reguladores que buscaban algún tipo de supervisión contra la incitación y las noticias falsas. En su testimonio de 2018 ante el Senado, del que se habla ampliamente, se burla de los senadores.

En un famoso intercambio, el senador Orrin Hatch desperdicia una pregunta, preguntando cómo consigue Facebook ingresos si no cobra a sus usuarios, a lo que Zuckerberg sonríe y responde: "Senador, ponemos anuncios". La conclusión a la que llega esta película es que, a pesar de los esfuerzos de los denunciantes, no ha cambiado absolutamente nada en Facebook y es probable que no cambie pronto.

Bomb Shelter of Death

El documental recientemente emitido por Kan 11 titulado Bomb Shelter of Death(Migunit Ha Mavet) -que fue un episodio de Real Time (Zman Emet) con Asaf Liberman pero que funciona como película independiente- puede verse en el sitio web de Kan (kan.org.il). Se trata de un documental muy bien hecho, pero obviamente muy perturbador, sobre el refugio antiaéreo al aire libre en el cruce de Re'im, donde 16 personas que huían del Festival de Música Nova fueron asesinadas por terroristas de Hamás el 7 de octubre, y cuatro fueron tomadas como rehenes.

Partes de esta historia ya se han contado antes, pero este documental relata su trágico calvario en profundidad, con la ayuda de los testimonios de los siete supervivientes y con el audio grabado por Ayelet Arnin, una redactora de noticias de Kan que estaba entre los que murieron allí y que empezó a grabar con su teléfono cuando oyeron a los terroristas fuera.

La historia que emerge es la de unos jóvenes que mostraron un gran heroísmo y bondad hacia los demás, ante el colapso virtual de todos los sistemas gubernamentales puestos en marcha para proteger a los ciudadanos (cuando una de las víctimas consiguió contactar con la policía, le dijeron: "Intenta esconderte, ¡adiós!"). Los atrapados en el refugio eran todos asistentes al festival Nova, junto con un guardia de seguridad, Osama Abu Assa, un guardia de seguridad beduino. Cuando oyeron acercarse a los terroristas, Abu Assa salió y les suplicó en árabe que dejaran en paz a los del refugio, pero lo mataron.

Los terroristas se quedaron fuera lanzando granadas al interior, y uno de los aspectos más valiosos de este documental es que muestra el heroísmo de Aner Shapira, un músico y artista de Jerusalén que pertenecía a una unidad de élite de la Brigada Nahal de las FDI.

Los terroristas lanzaron ocho granadas al refugio y Shapira recogió siete y las devolvió, pero la última le explotó en las manos, matándole. Su amigo Hersh Goldberg-Polin, también de Jerusalén y ciudadano estadounidense, fue uno de los cuatro sacados del refugio y tomados como rehenes. Los otros son Alon Ohel, Eliya Cohen y Or Levy; los cuatro siguen secuestrados en Gaza.