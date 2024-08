Convención de anime en Jerusalén: A pesar de las amenazas de Irán, el evento sigue adelante

Con una peluca roja en el abarrotado Centro Internacional de Congresos (ICC) de Jerusalén, Alice Or Salhon, una cosplayer de 17 años de Ashdod, está nerviosa ante la convención de anime Animatsuri del jueves (cosplaying significa llevar el disfraz de un personaje concreto).

"Me preocupaba mucho que la convención no se celebrara hoy", dice. Pero, a pesar de los continuos temores a un ataque iraní, furries, cosplayers, fanáticos del anime y amantes de la cultura japonesa acudieron en masa. Una procesión de disfraces, fursuits y coloridas pelucas sintéticas hizo girar cabezas en las calles de piedra beige de Jerusalén mientras los asistentes se dirigían al ICC.

"Estoy muy contento de que haya tanta gente creativa aquí", dice Salhon.

El evento contó con varios vendedores de artesanía y moda, puestos de manga y anime, un concurso de cosplay, conferencias y paneles.

Animatsuri es una de las tres convenciones anuales de anime que se celebran en Israel, cada una de las cuales atrae a cientos de aficionados a los dibujos animados y la cultura japonesa. Los asistentes describen la comunidad de anime de Israel como "muy unida" pero "muy extendida". Este tipo de eventos proporcionan a esta comunidad un escape muy necesario de sus vidas cotidianas, ofreciéndoles un espacio en el que pueden abrazar plenamente su amor por la cultura pop japonesa en un entorno inclusivo y acogedor. SCENES FROM last week’s Animatsuri anime convention in Jerusalem. (credit: Molly Myers)

Salhon, disfrazada de Makima, del anime Chainsaw Man, asistió al evento con varios amigos. Desde la guerra, ha habido menos reuniones de cosplayers, pero en general, dice, su vida en Ashdod no se ha visto muy afectada.

Comentando la guerra, la joyera Alisa Tunis dice: "Los niños más pequeños no lo entienden realmente; pero es mejor así".

Reflexiona que este podría ser su último año vendiendo sus joyas y artesanías hechas a mano. La guerra la ha afectado profundamente. Esto, combinado con sus problemas de salud mental, le ha dificultado hablar con los clientes. Aún así, afirma que las convenciones ofrecen a la comunidad del anime una salida saludable.

El anime y el cosplay son "una forma de sobrellevar la situación actual en Israel"

"Te vistes como una zorra, o como un furry, o como un personaje de anime, y es una forma de sobrellevarlo", explica Tunis.

Debido a sus problemas de salud mental, Tunis quedó exenta del servicio militar. Pasó el tiempo trabajando y dice que ahora quiere ir a la universidad a estudiar psicología. Lo ideal sería fabricar y vender joyas a tiempo completo, pero competir con marcas como Temu y Aliexpress, que venden productos similares a precios mucho más bajos, se lo pone difícil. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Es extremadamente frustrante", dice Tunis, en relación con las marcas de moda rápida. "Entiendo el esquema. Pides cosas a la fábrica, y es más barato, pero yo elijo mi moral".

Noy Petel y Mayu, vendedoras de joyas y artesanía en el evento, llevan más de una década practicando Gyarus.

La cultura Gyaru comenzó en Japón y es más conocida por su moda picante, exagerada e hiperfemenina. Petel y Mayu son gaijin Gyaru, es decir, Gyaru de ultramar -o cualquier Gyaru practicante que no esté en Japón.

"Es más que moda", dice Mayu. "Tiene historia, jerga, marcas, música y revistas".

Las dos se conocieron durante su servicio en las FDI, pero se conocían de antemano a través de los blogs Gyaru.

"Fuimos al ejército con bolsas de Hello Kitty y cajas de bento", recuerda Petel.

El consejo de Petel y Mayu a las chicas que quieran entrar en la subcultura es que "se lo tomen en serio y lo hagan bien". "Tiene que ser una parte importante de tu vida", dice Petel.

Petel regenta una tienda pop-up en Dizengoff, Tel Aviv, llamada Raspberry Cute and Groovy. Dice que el negocio va un poco más lento de lo habitual, debido a la amenaza de Irán, pero no cree que haya afectado a la convención.

Subrayó que el objetivo de la cultura Gyaru es divertirse y mencionó el eslogan del grupo: "¡Sé salvaje y sexy! "¡Sé salvaje y sexy!"

"No veo las noticias", dice Petel. "Sólo vivo mi vida. ¿Qué puedo hacer?"

LA GUERRA afectó profundamente al dúo Gyaru, ya que ambos perdieron a varias personas cercanas el 7 de octubre. Uno de los amigos de Mayu, Almog Sarusi, es rehén en Gaza. Mayu recuerda, con cariño, la última vez que pudo verle a él y a su compañero Shahar Gindi, que fue asesinado en el Festival Nova.

"No sabía que era la última vez que iba a ver a mis amigos", dice Mayu. Se suponía que iba a asistir al festival de música Nova, pero se echó atrás debido al coste del billete porque tenía un vuelo reservado a Japón.

También perdió a su amigo Alon Werber, asesinado en el festival, y a su amigo Guy Iluz, que fue tomado como rehén y posteriormente asesinado.

Después del 7 de octubre, publicó un post sobre la tragedia y compartió cómo le afectó la guerra.

"La gente se volvió contra mí y me amenazó", dice Mayu. "Sólo porque soy israelí y porque soy judía".

Aunque tenía una página de empresa en Instagram, convirtió su cuenta en privada debido a la abrumadora cantidad de odio que recibió.

A pesar de los ataques en línea, viajó a Japón para difundir información sobre Israel y compartir su perspectiva con otros gitanos.

"Soy una sionista orgullosa", dice, mostrando un gran collar rosa con una estrella de David deslumbrante.

Mayu y otros seres queridos de los fallecidos están planeando un viaje terapéutico a la India en su honor. Los amigos asesinados iban a viajar a la India en 2020, pero tuvieron que interrumpir el viaje debido a la pandemia. En su honor, Mayu y otros seres queridos planean terminar el viaje por ellos.

Junto con el trauma al que se ha enfrentado desde la guerra, Mayu ha hecho conexiones con otros Gyarus judíos en la diáspora y se ilumina cuando habla de ellos. "Tenemos una conexión más profunda", dice.

Para saber más sobre su viaje o para donar, visite su página en giveback.co.il/project/80000.