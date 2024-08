Madre de hijo secuestrado exige respuestas y acciones concretas del gobierno

Idit Ohel, cuyo hijo Alon fue secuestrado el 7 de octubre, hizo hincapié en la urgente necesidad de un liderazgo claro y una comunicación eficaz para devolver a los rehenes, según un informe de Israeli Media.

"Realmente espero que el gobierno y los políticos sean un poco más decisivos y sigan adelante. No creo que haya ningún problema técnico con el acuerdo. Es una cuestión de decisión para llegar a un acuerdo", afirmó Ohel.

"Nuestro problema es que no se ha hecho nada en todo este tiempo. Desde noviembre, nada ha cambiado. Sólo ha aumentado el deseo de los ciudadanos israelíes [de que regrese el rehén]. Las encuestas muestran que la gente quiere poner fin a la guerra y llegar a un acuerdo".

"Estoy desesperada, quiero a mi hijo en casa", subrayó además Ohel. "No entiendo cómo, a día de hoy, la gente no se ha despertado y se ha dado cuenta de que algo va mal en el funcionamiento de nuestro gobierno", añadió Ohel. A continuación, afirmó que "no hay combates reales en el sur", subrayando que la supuesta falta de información sobre la lucha en curso contra Hamás se debe "a que nadie de los implicados en la toma de decisiones habla con nosotros. No se comunican, no preguntan. No somos una prioridad para ellos. No sólo para las familias de los rehenes, sino para todos los ciudadanos.

"Mi hijo fue secuestrado durante su vigilancia, pero se niegan a asumir su responsabilidad". Ohel afirmó entonces que los funcionarios del gobierno no se comunican con ella ya que "no admiten que son culpables o que hicieron algo mal". Afirmó además que los funcionarios del gobierno sólo se comunican con las familias de los rehenes que "tienen una agenda política o quieren marcar una casilla". Israeli hostage Alon Ohel. Taken by Hamas on October 7th. (credit: screenshot/Hostage and Missing Family Forum )

"Si el gobierno hubiera reunido a las familias de los 114 rehenes y hubiera dicho: 'Esto es lo que estamos haciendo ahora', habría sido mejor, pero en lugar de eso, nos enteramos de todo por los medios de comunicación y tratamos de interpretarlo. Es absurdo", dijo Ohel.

Inacción del gobierno

A continuación se preguntó: "¿Por qué nadie ha asumido responsabilidades hasta ahora? Pregunten a quienes toman las decisiones. Yo no tomo decisiones; sólo soy una madre que quiere que su hijo vuelva a casa porque fue secuestrado en Israel siendo un ciudadano inocente. Nadie se está despertando y diciendo que esto es moralmente incorrecto.

"El gobierno tiene que darme una razón para creer en él. Ahora mismo, no lo está haciendo. Los militares han asumido su responsabilidad y están intentando arreglar las cosas. Otros ni siquiera han pedido perdón. Si las cosas siguen así, ¿quién querrá vivir aquí? La gente buena se está marchando", añadió.

"El Primer Ministro [Benjamin Netanyahu] voló para dar un discurso [en el Congreso estadounidense], pero ¿qué dijo, qué consiguió? Seguimos en el mismo punto. Él no hizo nada. Actuó para sí mismo. Por lo visto, estamos ciegos ante algo", argumentó Ohel.

A pesar de la falta de comunicación directa por parte de los funcionarios del gobierno, afirmó: "Me siento más cerca de que ocurra algo porque ahora todo el mundo está en vilo. No sólo las familias de los rehenes, sino también los evacuados y los reservistas. Sienten que ya es suficiente, que es demasiado.

"La gente sale a la calle porque entiende que algo no funciona. La gente sabe funcionar muy bien. Tengo el apoyo de la comunidad. Son los políticos los que están desconectados de ella", subrayó Ohel.

La familia Ohel

La familia vive en el asentamiento de Lavon, en el Consejo Regional de Misgav.

Alon, de 22 años, planeaba trasladarse a Tel Aviv con unos amigos al final de un viaje por Oriente. Además, quería empezar a estudiar en la Escuela Rimon de Jazz y Música Contemporánea, como pianista. La noche del 7 de octubre, decidió ir con unos amigos al Festival Nova, donde fue secuestrado del vehículo blindado en el que se escondía.

"Desde ese momento, lo único que hago es mirar hacia delante. ¿A qué tipo de hogar volverá, cómo me aseguraré de que tenga las cosas que quiere?", nos cuenta su madre.

"Sus amigos le tenían preparada una habitación en el apartamento de Tel Aviv. A día de hoy, la cama sigue preparada. Nos aseguramos de que le aceptaran en el programa de jazz de Rimon, y la puerta quedó abierta para él. Le encanta hacer barbacoas, así que le compramos una parrilla nueva", explicó su madre.

A continuación subrayó que "para mí es importante darle la sensación de que existe una comunidad solidaria y cohesionada... como con el sector árabe que vive cerca de nosotros en la zona de Misgav. Siempre hemos vivido juntos sintiendo que todos formamos parte de este lugar. Y todo el mundo debe asegurarse de que no haya odio en su comunidad. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, el mismo derecho que le arrebataron a mi hijo".

Ohel subrayó entonces que "no hay suficiente gente en el país que entienda que hoy somos Alon y yo, y mañana podrían ser ellos". La sensación es que la gente se repliega en un agujero para evitar que se les acerque, como un virus.

"Todos sentimos frustración e impotencia", subrayó Ohel, y añadió: "Si dejamos que esto nos abrume, no lo superaremos, y el país volverá fácilmente al 7 de octubre". Quienes piensan que medidas externas, como construir otra valla, crearán seguridad viven en una fantasía. La seguridad no es física, es interna. Al final, todas las guerras acaban con un acuerdo. Mientras tanto, cada día muere gente, no sólo en Gaza sino también en el norte. ¿Cuándo dirán basta?".