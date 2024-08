Amit Elor enfrenta antisemitismo tras ganar el oro olímpico para EE.UU.

La medallista de oro olímpica de lucha de EE. UU., Amit Elor, habló en contra del antisemitismo el jueves después de haber evitado en gran medida discutir su identidad judía antes de los juegos.

"Hace ochenta años, mis abuelos sobrevivieron al Holocausto, pero el antisemitismo sigue estando a nuestro alrededor", dijo Elor en un video publicado en Instagram y TikTok. El clip incluía un comentario dirigido en su contra, diciendo: "Tú perteneces en la cámara de gas", con un triángulo rojo invertido, un símbolo de Hamás, publicado por una cuenta que presenta exclusivamente publicaciones anti-Israel.

"Mis abuelos ganaron. Yo gané", dijo Elor, levantando su medalla de oro, su rostro aún magullado por sus combates olímpicos.

"La humanidad ganará. Nunca más", afirmó.

En el video, Elor lleva un lazo amarillo, un símbolo de apoyo a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Ambos abuelos de Elor se mudaron a Israel después de sobrevivir al Holocausto, y ella nació de padres israelíes en los Estados Unidos.

Elor publica frecuentemente en redes sociales, donde tiene más de 200,000 seguidores en Instagram, pero había evitado publicar sobre temas judíos e Israel antes de los Juegos Olímpicos.

Las redes sociales dan la espalda

Después del 7 de octubre, publicó algunos mensajes apolíticos destinados a transmitir esperanza y fortaleza después de la invasión de Hamas. Ella recibió "mensajes horribles y aterradores" en respuesta, incluyendo amenazas de muerte, dijo a la Agencia Telegráfica Judía antes de los juegos. Otros mensajes apolíticos, como decir "Feliz Janucá" o escribir su nombre en hebreo, también atrajeron comentarios racistas, dijo, lo que la llevó a evitar el tema.

"Es importante para mí ser fiel a mí misma. Quiero ser auténtica", dijo Elor en ese momento. "Todo en mí quería hablar y expresar cómo me siento sobre la situación, pero hay cosas que evito por completo, especialmente después de 1972 en Múnich, lo que le sucedió a los atletas israelíes. Simplemente no es inteligente para mí en este momento".

Además del antisemitismo, Elor enfrentó una tragedia personal en su camino a los Juegos Olímpicos. Su hermano mayor, Oshry, fue asesinado en 2018, y su padre, Yair, falleció repentinamente en 2022.

Elor surgió como una de las atletas estadounidenses más dominantes en los juegos de París, ganando la categoría de peso de 68 kilogramos en lucha libre, convirtiéndose en la medallista de oro olímpica más joven en la historia de Estados Unidos y extendiendo una racha invicta de cinco años.

Su victoria fue celebrada en los medios israelíes y, después de ganar la medalla de oro, fue fotografiada sosteniendo una cinta de rehén amarilla. A los atletas no se les permitió usar los pines en París como parte de una prohibición general de exhibiciones políticas.

Ella es la primera luchadora estadounidense de identificación judía en ganar los Juegos Olímpicos desde Henry Wittenberg en 1948.