TikTok añade chats grupales para móviles en su última actualización

TikTok continúa expandiendo su influencia en los usuarios móviles al añadir una opción de chat grupal que admite hasta 32 participantes, anunció recientemente la empresa.

Esta función está disponible para usuarios de 16 años en adelante, lo que les permite compartir contenido con amigos y familiares sin necesidad de una aplicación de mensajería separada. La plataforma ahora también ofrece a los usuarios la capacidad de crear stickers personalizados.

Al igual que otras aplicaciones de mensajería, la función de chat grupal de TikTok permite a los participantes mantener conversaciones en tiempo real, compartir videos y comentar sobre ellos juntos. Sin embargo, esta función no está disponible para usuarios menores de 16 años.

Iniciar un chat grupal es sencillo: los usuarios pueden ir a su bandeja de entrada, tocar en "Chat", seleccionar a los amigos que desean incluir y hacer clic en "Iniciar chat grupal". Sin embargo, solo puedes unirte a un chat grupal si recibes una invitación de alguien a quien sigues mutuamente. Además, si no has habilitado los mensajes de otros en la plataforma, no recibirás ninguna invitación de chat.

Para adolescentes menores de 18 años, las reglas son ligeramente diferentes. Solo pueden unirse a un chat grupal si incluye al menos una persona que les sigue de vuelta. Los adolescentes que crean un chat grupal también deben revisar y aprobar manualmente a los nuevos participantes.

Mensajería personalizada

Aunque TikTok deshabilitó los mensajes directos (DMs) para usuarios menores de 16 años en 2020, más tarde permitió a los usuarios mayores de 16 años recibir mensajes de cualquier persona. Junto con la nueva función de chat grupal, TikTok ahora también ofrece a los usuarios de 18 años en adelante la capacidad de crear y subir pegatinas personalizadas a la plataforma.

La introducción de esta nueva función es parte de la estrategia de TikTok para "capturar" a sus usuarios y evitar que cambien a otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Messenger para compartir videos de TikTok que descubren.