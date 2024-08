Tienda de bagels en Detroit cierra tras salida del personal por nuevo dueño 'sionista'

Arad Kauf se sienta en el área de comedor vacía de la tienda de bagels que se supone debería estar administrando. Tiene algunas recetas nuevas fermentando en la parte trasera, pero son solo láminas de masa cruda. No hay nadie disponible para hacer la cocción.

Todos los empleados del Instituto de Bagels de Detroit renunciaron o fueron despedidos el mes pasado después de una conflagración centrada en parte en Israel, la tierra natal de Kauf.

"Me sentí avergonzado. Me sentí avergonzado", dijo Kauf. "Estaba tratando de entender qué hice mal. ¿Qué pasó aquí?"

Lo que sucedió en el Instituto de Bagels de Detroit unió una larga disputa inmobiliaria local a las tensiones generalizadas sobre Israel y Gaza que se han extendido por todo el país en los últimos 10 meses. La venta de la tienda de bagels a Philip Kafka, un desarrollador inmobiliario judío enérgico y socio comercial de Kauf, provocó protestas por los comentarios pasados de Kafka en apoyo a Israel.

"Mi propias creencias fundamentales no me permiten trabajar para un sionista", escribió un empleado en un correo electrónico a la nueva dirección de la tienda de bagels. "No puedo permitir que mi creatividad y trabajo se asocien con el sionismo, algo que rechazo enérgicamente y sobre lo que soy muy vocal". El comedor vacío del Detroit Institute of Bagels en Detroit, Michigan, después de que el personal se marchara en protesta por el nuevo propietario ''sionista'' de la tienda, 31 de julio de 2024. (credit: ANDREW LAPIN/JTA)

Los primeros dos empleados que renunciaron también mencionaron "las inclinaciones políticas sionistas de la nueva propiedad" junto con "una historia de malas prácticas comerciales" y "falta de transparencia" como sus razones.

"Te llamaría buitre, pero me gustan demasiado los buitres como para denigrar su buen nombre", escribió un tercer empleado.

Kafka se negó a hablar con la Agencia Telegráfica Judía; lo mismo hizo un representante de los ex empleados. Los correos electrónicos, que JTA revisó, muestran que las críticas de los empleados a Israel y sus partidarios se mezclaron con preocupaciones sobre las condiciones laborales y ansiedades sobre la gentrificación en Detroit. Los empleados también rechazaron las críticas que sugieren que su oposición a un estado judío soberano en el Medio Oriente los hace antisemitas.

"Creo que el judaísmo es una religión hermosa, y considero al sionismo profundamente antisemita", escribió el empleado que comparó a Kafka con un buitre.

No es el primero

El Instituto de Bagels de Detroit no es precisamente el primer lugar de trabajo que ha sido trastornado por divisiones sobre la guerra entre Israel y Hamas desde que comenzó con el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los trabajadores de Cafe Aronne renunciaron después de que el propietario de la cadena demostrara su apoyo a Israel después del 7 de octubre.

Pero el drama de los bagels de Detroit se destaca por desarrollarse en un negocio que era conscientemente judío, con una visión delineada por los propietarios fundadores Philip y Ben Newman de traer de vuelta "comida reconfortante judía" a una ciudad que en gran medida había sido despojada de su pasado judío.

Kauf, nativo de Tel Aviv, llegó a Detroit en 2021 cuando su esposa comenzó una residencia médica en la zona. Estaba listo para dirigir el Instituto de Bagels de Detroit antes de que el personal renunciara, y no está seguro de que supieran que era israelí. Pero dijo que encontró confusa la oleada de enojo después del anuncio de la venta.

"Al crecer, un 'sionista' encarnaba la comunidad, la cultura y el amor por la tierra de Israel, no por su gobierno o política, sino por su belleza inherente", dijo, negándose a compartir sus opiniones políticas actuales.

Ahora, teme que todavía atrapará a los rezagados de la controversia, aunque sabe que la mayor parte de la ira del personal estaba dirigida a Kafka. Desde mediados de la década de 2010, el heredero de vallas publicitarias nacido en Dallas ha transformado esta comunidad de Core City en Detroit, devastada pero decidida, en un patio de recreo arquitectónico de cabañas Quonset fantasiosas y restaurantes de lujo. Kafka también lanzó una campaña publicitaria animando a los neoyorquinos a mudarse a Detroit.

Este tipo de empresas le han valido a Kafka elogios de la comunidad de diseño, y de Kauf, quien dijo que se mudó a uno de los edificios de Kafka porque parecía "muy emocionante y futurista". Kauf quedó lo suficientemente impresionado con la visión de Kafka que, después de trabajar para Hillel de Metro Detroit, buscó trabajo con su arrendador y terminó gestionando Cafe Prince, que es propiedad de Kafka. Aunque el café no es explícitamente israelí o judío, tiene una mezuzá en la puerta y muchos de sus productos del menú tienen precios en múltiplos de 18, que significa "vida" en la tradición judía.

Muchos lugareños, sin embargo, están enojados con el enfoque de Kafka hacia el desarrollo. Algunos de ellos han llegado a llamarlo "gentrificador" y "colonizador". No ayudó el asunto cuando Cafe Prince, como parte de un enfoque declarado en ingredientes frescos, comenzó a vender zanahorias crudas y peladas individuales por $1.80, lo que para muchos fue una evidencia de que las empresas de Kafka estaban fuera de contacto con la comunidad. (Kauf todavía tiene la zanahoria en su menú y la defiende como "una forma para nosotros de presentar nuestra filosofía"; la publicidad para la zanahoria la llamaba una "cruda desnuda").

Mientras Kafka y Kauf trazaban un tipo de camino como empresarios de Detroit, Newman estaba forjando otro. Nativo del área metropolitana de Detroit, él y su hermano abrieron la primera encarnación física de Detroit Institute of Bagels en 2013 en el moderno barrio de Corktown, nombrándolo en parte en honor al querido museo de arte de la ciudad.

El negocio nostálgico rápidamente se convirtió en un favorito local y se ajustó a la tendencia de jóvenes judíos que regresaban a la ciudad décadas después de que una generación anterior de residentes judíos, y sus proveedores de bagels, hubieran huido a los suburbios. Newman dijo que se inspiró en las delis judías de su juventud.

Sin embargo, su negocio tuvo dificultades y cerró sus puertas en 2020 al inicio de la pandemia de COVID-19. Reabriendo en el edificio de Kafka el año pasado, al lado del café de Kauf, Newman contrató a un personal joven, diverso y unido que hablaba de querer crear una "comunidad" alrededor de la tienda. Kauf en sí mismo era un gran fan; construyó su propio menú alrededor del pan horneado en la tienda de bagels y compraba tres hogazas de ellos todas las mañanas.

Pero las finanzas seguían siendo una lucha continua, y Newman renunció a un salario durante 18 meses e incluso empezó a buscar un segundo trabajo solo para apoyar la tienda de bagels, dijo a JTA. La venta a Kafka, dijo él, tenía la intención de preservar tanto el negocio como los puestos de trabajo de su personal.

"En lugar de vender el negocio a partes interesadas solo en sus componentes, elegí firmar un acuerdo con Philip y su equipo porque pensé que esa era la mejor manera de mantener abierto DIB y proporcionar seguridad laboral a nuestro personal", dijo Newman. "Philip y yo queríamos seguir operando este negocio y mantener empleadas a las personas. Por eso hicimos la transición de la propiedad".

Los nuevos propietarios dijeron al personal que mantendrían el mismo personal y sueldo; el plan era que Kauf se encargara únicamente de los asuntos del frente de la casa y dejara todo lo demás al equipo ya establecido. Pero un intento de reunirse con los miembros del personal generó frustración y preguntas sobre si Kafka estaba siendo transparente sobre sus planes.

Luego, ya enojado con Kafka, el personal descubrió evidencia de sus puntos de vista pro-Israel. Kafka ha publicado artículos de opinión y publicaciones en Instagram expresando su apoyo a Israel y en una ocasión le dijo a Jewish Insider que quería obtener la ciudadanía israelí, aunque en el momento de la venta de la tienda de bagels el mes pasado, no había comentado públicamente sobre Israel desde la última guerra en Gaza en 2021.

Para algunos, el apoyo de Kafka a Israel y su interés en Detroit estaban vinculados. "Es fácil para él evadir las acusaciones sionistas, pero es mucho más fácil basarse en sus acciones para señalar directamente la colonización", dijo un ex empleado al sitio de noticias local Bridge Detroit.

Newman se negó a hacer comentarios sobre su antiguo personal citando el "sionismo" de Kafka como una de las razones por las que no querían apoyarlo, o si el judaísmo propio de Newman o las opiniones sobre Israel alguna vez surgieron en sus interacciones con el personal. Al renunciar, la tripulación posó para fotos de pie desafiantes con los brazos cruzados afuera del letrero pintado a mano de la tienda que anunciaba "papas fritas latkes" y "sopa de albóndigas de matzá".

En respuesta a la primera ola de renuncias, Kafka instó: "Si alguien más quisiera terminar su empleo basado en rumores sobre mí, nuestra herencia o nuestras supuestas políticas, les ruego que den el mismo paso". Más lo hicieron, y Kafka cerró rápidamente la tienda, dejando sin trabajo al personal restante. "El negocio no puede operar sin los participantes clave que han renunciado recientemente", escribió como explicación.

En una carta dirigida a sus otros inquilinos y socios comerciales, Kafka defendió su historial en el vecindario de Core City y dijo que el personal "tenía ideas preconcebidas sobre los nuevos propietarios que no estaban dispuestos a cambiar".

Cuando el primer grupo de personal mencionó sus "inclinaciones políticas sionistas", él escribió: "Me sorprendió que dos personas con las que solo había intercambiado saludos casuales por la mañana sintieran que sabían lo que yo creía sobre un tema tan complicado y trágico como la situación en Oriente Medio".

También abordó sus puntos de vista sobre Israel, escribiendo: "Todas las personas merecen paz, seguridad y protección. La guerra y la muerte son terribles. Apoyo la causa de cualquier persona para reunir a una nación cuya prioridad sea la seguridad, la protección y la felicidad de sus ciudadanos. Sin embargo, nunca apoyaré a un país cuyo objetivo principal sea la destrucción de su vecino. Punto. Este no es el lugar para continuar discutiendo este tema".

Kafka dijo que sus intentos de sentarse con el personal para discutir la transición fueron rechazados, y que "hicimos nuestro mejor esfuerzo para intentar avanzar de manera productiva hasta que quedó claro que el personal tenía ideas preconcebidas sobre nosotros, nuestro trabajo y creencias".

A medida que la noticia del cierre se propagaba por Detroit, el sionismo se convirtió en la narrativa predominante sobre por qué sucedió. La página de Instagram de la tienda comenzó a llenarse de comentarios acusando al nuevo propietario de ser "sionista", mientras que un comentarista de Reddit que afirmaba ser un ex empleado teorizaba: "Está practicando: explotar Detroit para poder hacer cosas ilegales en Palestina". En la red social X, un grupo de ayuda mutua con sede en Detroit llamó a Kafka un "barón de tierras sionista". Uno de los inquilinos comerciales no judíos de Kafka, un restaurador brasileño cuya familia es originaria de Líbano, dijo a JTA que su negocio ahora estaba en una "lista negra" de lugares para boicotear porque alquila a Kafka.

"Por alguna razón, he sido castigado por cosas que él decía o creía", dijo Javier Bardauil. "¿Qué quieres que haga, quemar este restaurante porque no te gusta mi arrendador? Estoy empleando a más de 50 personas en Detroit".

Bardauil dijo que estaba especialmente frustrado porque no cree que esté de acuerdo con Kafka sobre la guerra entre Israel y Hamas.

"También estoy enojado por lo que está sucediendo en Palestina en este momento. Creo que la guerra no es buena para nadie", dijo. Sobre los manifestantes, dijo: "Lo peor es que no saben de qué están hablando".

A pesar de toda la conmoción, Kauf todavía está emocionado por relanzar el Instituto de Bagels de Detroit como parte de Café Prince. Pero estaba claro que el camino por delante sería desafiante: en Instagram, los activistas comenzaron a enviar mensajes directos a los clientes que compartieron fotos desde el interior de Café Prince. Les estaban enviando cobertura local de Kafka con la esperanza de disuadir a las personas de frecuentar su café.

Así que, aunque se embarca en la nueva empresa, Kauf ya no está seguro de si él y su esposa quieren echar raíces en Detroit.

"No somos bienvenidos", dijo. "Me preocupa criar a un niño aquí. Temo que no encuentren una comunidad a la que realmente pertenecer".

Volvió a evaluar el espacio. La tienda había estado cerrada durante días. Las luces estaban apagadas. Todavía colgaba un mezuzá en el marco de la puerta. Seguía confundido.

"Amo a todas las personas", dijo Kauf. "No quiero ninguna negatividad en mi vida".